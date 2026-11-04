Sângele în scaun, o schimbare a scaunului care nu trece sau durerile de burtă care revin sunt motive să ceri un consult, chiar dacă ai sub 50 de ani. În România, testarea de rutină pentru cancerul de colon se adresează persoanelor fără simptome; când apar simptome, medicul caută cauza fără să aștepte vârsta testării preventive.

Aceste semne nu înseamnă automat cancer. Contează dacă sunt noi, persistă, se repetă sau apar împreună.

Ce semne cer un consult

Ministerul Sănătății include schimbarea tranzitului, sângele în scaun și durerea abdominală repetată printre semnele care trebuie investigate. Urmărește și schimbările care le pot însoți:

Constipație sau diaree apărută recent, ori trecerea repetată de la una la alta.

Scaune neobișnuit de subțiri sau senzația că intestinul nu s-a golit complet.

Sânge roșu în scaun sau scaun negru ori roșu închis.

Crampe care revin sau balonare care persistă.

Slăbire fără motiv cunoscut, oboseală neobișnuită ori anemie, adică prea puține globule roșii sănătoase.

Un nodul care poate fi simțit în burtă.

O schimbare a scaunului poate avea și alte cauze. Dacă persistă, vârsta sub 50 de ani nu este un motiv să amâni consultul.

Când sângele cere ajutor urgent

Hemoroizii pot provoca sângerare, dar nu sunt singura cauză posibilă. Nici culoarea sângelui, nici faptul că ai hemoroizi cunoscuți nu arată singure de unde vine sângerarea. Cere un consult dacă ea se repetă, se schimbă sau apare împreună cu durere, modificări ale scaunului, slăbire ori oboseală.

NHS recomandă ajutor medical urgent pentru scaun negru sau roșu închis și pentru diaree cu sânge. Sângerarea abundentă sau cea care nu se oprește este o urgență.

Ce faci de la primul semn

Dacă sângerarea este abundentă sau nu se oprește, caută ajutor medical de urgență. Cere ajutor urgent și pentru scaun negru ori roșu închis sau diaree cu sânge. Pentru celelalte semne, programează un consult medical fără să aștepți testarea de rutină. Notează ce s-a schimbat, de când și dacă se repetă. Spune medicului dacă ai avut polipi sau o boală inflamatorie a intestinului. Dacă ai rude cu cancer colorectal, spune cine a fost diagnosticat și la ce vârstă. Urmează investigațiile recomandate pentru simptomele și riscurile tale. Nu folosi un test preventiv negativ ca explicație pentru simptomele care continuă.

Acasă poți urmări schimbările, dar nu poți afla cauza sângelui după aspectul lui. Tratarea pe cont propriu a sângerării, constipației sau diareei nu înlocuiește consultul.

Ce poate urma după consult

Medicul poate întreba despre simptome și despre bolile din familie, poate examina abdomenul și poate recomanda analize de sânge. În funcție de caz, poate recomanda și examinarea intestinului gros cu o cameră, numită colonoscopie. Dacă există o zonă suspectă, se poate lua o bucățică de țesut, numită biopsie; analiza ei confirmă sau infirmă cancerul.

Dacă diagnosticul este confirmat, tomografia pieptului, abdomenului și bazinului ajută la stabilirea întinderii bolii. PET-CT nu este un pas automat: recomandările Ministerului Sănătății îl prevăd în anumite situații, când tomografia nu lămurește suficient întinderea bolii pentru alegerea tratamentului.

Cine face testarea de rutină

Metodologia aprobată prin Ordinul nr. 3.734/2024 separă persoanele cu simptome de cele care merg la testarea preventivă. Normele medicale modificate prin Ordinul nr. 2.339/2.015/2025 prevăd testul preventiv pentru urme de sânge în scaun la femei și bărbați fără simptome, între 50 și 74 de ani inclusiv, o dată la doi ani.

Testul se numește FIT. Pentru persoanele cu risc mediu, kitul se returnează în cel mult patru săptămâni, iar rezultatul trebuie comunicat în cel mult 30 de zile lucrătoare de la returnare. După mai mult de șase luni fără returnarea kitului, metodologia consideră că persoana nu a participat la testare.

Dacă FIT este negativ, testarea de rutină se repetă după doi ani. Dacă este pozitiv, urmează examinarea intestinului: FIT găsește urme de sânge, dar nu stabilește un diagnostic de cancer. În metodologia românească, rezultatul este considerat pozitiv de la 20 de micrograme de hemoglobină pe gram de scaun.

Persoanele cu simptome sunt îndrumate către investigații de diagnostic, nu către așteptarea următorului FIT. Termenele pentru kit și rezultat privesc testarea preventivă, nu stabilesc timpul de așteptare pentru consultul unei persoane cu simptome.

Cum schimbă riscul din familie evaluarea

Un părinte, frate, soră sau copil cu cancer colorectal poate schimba momentul la care ai nevoie de evaluare. Medicul ține seama de numărul rudelor afectate și de vârsta la care au primit diagnosticul. Contează și polipii ori cancerul avute de tine, bolile inflamatorii ale intestinului și unele boli moștenite în familie.

Pentru persoanele încadrate la risc înalt în traseul românesc de screening, metodologia recomandă direct examinarea intestinului gros în cel mult șase săptămâni. Dacă rezultatul este negativ, rechemarea este prevăzută după cinci ani. Aceste termene sunt pentru screeningul la risc înalt, nu pentru consultul unei persoane cu simptome.

American College of Gastroenterology recomandă începerea screeningului la 40 de ani pentru unele persoane cu rude apropiate afectate. Este o recomandare internațională, nu vârsta de începere stabilită pentru toți românii. Medicul poate stabili un plan mai devreme sau mai des, în funcție de istoricul familiei.

Întrebări frecvente

Pot avea cancer de colon la 30 sau 35 de ani?

Da, poate apărea și la această vârstă. Dacă ai simptome care persistă, cere un consult fără să aștepți vârsta testării de rutină.

Scaunul subțire înseamnă sigur cancer?

Nu. Dacă schimbarea persistă, mai ales alături de sânge, durere, slăbire sau anemie, medicul trebuie să-i caute cauza.

Dacă FIT este negativ, pot ignora simptomele?

Nu. FIT este un test preventiv și nu înlocuiește investigațiile pentru simptomele care continuă.

Ce test preventiv fac înainte de 50 de ani?

Normele românești nu prevăd FIT de rutină pentru toate persoanele fără simptome sub 50 de ani. Simptomele, bolile avute și istoricul familiei pot cere o evaluare individuală mai devreme.

Surse verificate la 4 noiembrie 2026: Ministerul Sănătății, metodologia de screening pentru cancerul colorectal și anexele din 2024; Ministerul Sănătății și CNAS, normele serviciilor medicale modificate în 2025; Ministerul Sănătății, recomandările pentru diagnosticul cancerului de colon din 2023; NHS, recomandările privind sângerarea rectală; Organizația Mondială a Sănătății, fișa despre cancerul colorectal din 2026; American College of Gastroenterology, recomandările de screening din 2021.