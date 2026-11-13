Nu s-a demonstrat că o privire scurtă la telefon imediat după trezire îți crește automat stresul sau îți strică puterea de concentrare. Dacă însă rămâi pe rețelele sociale, există o legătură observată cu depresia, dar nu o dovadă că telefonul o provoacă. Niciun studiu din cele prezentate aici nu stabilește ce se întâmplă în creier după câteva secunde de verificat telefonul dimineața.

Oprirea alarmei, citirea unui mesaj și răsfoirea rețelelor sociale nu sunt același gest. Cercetările nu le-au comparat direct în primele minute după trezire, așa că efectul unei activități nu poate fi pus pe seama tuturor.

Ce a fost testat și ce nu

Ce faci Ce știm Ce lipsește Oprești alarma Nu a fost activitatea urmărită în studiul despre dimineți. Efectul acestui gest asupra stresului. Citești mesaje Nu au fost comparate cu rețelele sociale la trezire. Efectul mesajelor în primele minute. Citești știri Nu au fost testate separat la trezire. Efectul diferitelor tipuri de știri. Intri pe rețele sociale Folosirea frecventă în primele 30 de minute a fost asociată cu depresia. Dacă obiceiul contribuie la depresie. Rămâi pe telefon După 45 de minute, participanții la experimente au reacționat mai lent la un test. Dacă se întâmplă la fel după o verificare scurtă.

Ce spun studiile despre stres și concentrare

Studiul Social Media Use Soon After Waking and Depression Among U.S. Adults, publicat în 2026 în Journal of Prevention, a inclus 1.512 adulți americani între 30 și 70 de ani. Față de cei care aproape nu foloseau rețelele sociale în cele 30 de minute de la trezire, cei care le foloseau des atunci au avut șanse statistice de depresie de 2,05 ori mai mari. Cercetătorii au ținut seama și de timpul total petrecut pe rețele.

Participanții au fost întrebați despre obiceiurile și starea lor la un moment dat. Studiul nu poate arăta dacă rețelele sociale au contribuit la depresie sau dacă persoanele cu depresie au fost mai înclinate să le deschidă dimineața. Cifra de 2,05 nu înseamnă că riscul oricui verifică telefonul se dublează.

În Acute smartphone use impairs vigilance and inhibition capacities, publicat în Scientific Reports în 2023, două experimente pe 160 de adulți tineri au comparat folosirea obișnuită a telefonului timp de 45 de minute cu vizionarea unui documentar. După telefon, reacțiile la un test de vigilență au fost mai lente, iar greșelile la un alt test au fost mai numeroase. Oboseala resimțită a crescut și după documentar; experimentele nu au testat primele secunde după trezire.

Un telefon nu declanșează automat nici o creștere măsurabilă a cortizolului, hormon implicat în răspunsul corpului la stres. În experimentul Social media does not elicit a physiological stress response, publicat în PLOS ONE în 2024, 59 de persoane au folosit rețelele sociale sau au urmărit YouTube timp de 20 de minute. Cortizolul din salivă și ritmul inimii nu au crescut în grupul rețelelor sociale. Rezultatul nu exclude agitația pe care o poate provoca un mesaj supărător.

Ce se știe despre efectele de durată

Studiul Stress and Mood Associations With Smartphone Use in University Students, publicat în 2023 în Clinical Psychological Science, a urmărit 187 de studenți canadieni timp de 12 săptămâni. Schimbările de la o săptămână la alta ale timpului pe telefon sau ale tipului de aplicație nu au avut o legătură clară cu schimbările stresului. Nici acest rezultat nu dovedește că un anumit mesaj nu poate afecta o persoană.

Nu s-a demonstrat că verificarea telefonului la trezire „consumă dopamina” sau schimbă automat creierul pe termen lung. O analiză critică publicată în Addiction în 2026 arată că dovezile nu susțin încă „dependența de smartphone” ca tulburare distinctă, cu criterii clare de diagnostic. Impulsul de a lua telefonul dimineața nu este, singur, un diagnostic.

Un studiu apărut în npj Mental Health Research în 2022 a avut un experiment cu 164 de adulți din 89 de familii. Un grup a folosit ecranele pentru relaxare mai puțin de trei ore pe săptămână pentru fiecare persoană, vreme de două săptămâni. Grupul a raportat o dispoziție și o stare de bine mai bune, fără schimbări ale cortizolului și cortizonului măsurate pentru stres. Reducerea drastică a timpului la ecran nu este același lucru cu amânarea unui mesaj dimineața.

Cum schimbi rutina fără să renunți la telefon

Nu există un prag medical dovedit de 15, 30 sau 60 de minute fără telefon după trezire. Dacă verificarea se prelungește fără să vrei, poți încerca o ordine care păstrează apelurile importante și lasă rețelele sociale pentru mai târziu:

Oprește alarma și lasă active apelurile ori mesajele de care ai nevoie. Pune celelalte notificări pe silențios. Ridică-te și caută lumină naturală. Potrivit CDC/NIOSH, o lumină puternică vă poate ajuta să fiți mai atenți dacă o vedeți la puțin timp după ce vă treziți. Fă-ți igiena de dimineață, apoi alege un moment pentru mesaje. Dacă ai nevoie mai devreme de o funcție a telefonului, deschide doar acea funcție. Observă dacă noua ordine schimbă agitația și timpul petrecut pe telefon. Ajusteaz-o fără să urmărești un număr fix de minute.

Somnul merită și el luat în calcul. CDC le recomandă adulților între 18 și 60 de ani să doarmă cel puțin șapte ore pe noapte și să închidă dispozitivele electronice cu cel puțin 30 de minute înainte să se culce. Sunt recomandări pentru somn, nu o interdicție privind telefonul dimineața.

Întrebări frecvente

Telefonul de pe noptieră îmi scade atenția chiar dacă nu îl folosesc?

O analiză din Behavioral Sciences din 2023, care a adunat 22 de studii, a găsit un efect negativ mic în ansamblu, dar rezultatele au fost diferite între studii. Pentru atenție, efectul adunat nu a fost clar. Dacă telefonul te tentează să îl verifici, îl poți lăsa în afara privirii.

Trebuie să fac sport înainte să deschid telefonul?

Nu există o astfel de regulă. Organizația Mondială a Sănătății recomandă mișcare pe parcursul săptămânii, fără să impună ora dimineții.

Dacă am dormit puțin, poate fi afectată și concentrarea?

Da. CDC arată că somnul suficient susține atenția, memoria și dispoziția, deci telefonul nu este singurul lucru de luat în calcul într-o dimineață grea.

Când ar trebui să cer ajutor?

Dacă anxietatea persistă sau îți afectează viața de zi cu zi, discută cu un medic sau cu un specialist în sănătate mintală. Obiceiul de a verifica telefonul nu este suficient pentru a-ți pune singură un diagnostic.

Surse verificate la 13 noiembrie 2026: studiul din Journal of Prevention despre rețelele sociale după trezire; experimentele din Scientific Reports și PLOS ONE; studiul din Clinical Psychological Science despre stres și telefon; studiul din npj Mental Health Research despre reducerea timpului la ecran; analiza din Behavioral Sciences despre telefon și atenție; analiza din Addiction despre folosirea problematică a telefonului; recomandările CDC și CDC/NIOSH privind somnul și lumina de dimineață; recomandările Organizației Mondiale a Sănătății privind mișcarea.