Telefonul ținut lângă pat, cu ecranul stins și fără notificări, nu are un efect dovedit asupra somnului doar pentru că este aproape. Somnul poate fi însă tulburat dacă telefonul sună, îl verifici noaptea sau îl folosești în pat înainte să adormi.

Nu există o distanță obligatorie la care să îl pui ca să dormi bine. Dacă îl folosești drept alarmă, îl poți păstra în cameră și poți reduce întreruperile.

Ce se întâmplă când telefonul te trezește

Un sunet te poate trezi, iar verificarea lui poate prelungi timpul petrecut trează. Studiul „Bedtime smart device usage and accelerometer-measured sleep outcomes in children and adolescents”, publicat în 2021, a urmărit în Hong Kong 467 de copii și adolescenți. Cei treziți de notificări au avut un somn cu 0,71% mai puțin eficient și au stat treji, după ce adormiseră, cu 2,6 minute mai mult. Rezultatul nu spune ce se întâmplă cu fiecare adult.

Notificările, luate singure, nu au avut același rezultat în toate cercetările. Studiul „Links Between Objectively-Measured Hourly Smartphone Use and Adolescent Wake Events Across Two Weeks” a urmărit 59 de adolescenți timp de 14 zile. În orele de somn, atât folosirea ecranului, cât și luarea telefonului în mână au fost legate de mai mult timp petrecut treaz; în schimb, nu era clar dacă durata trezirii avea legătură cu câte notificări veneau în aceeași oră.

Cum îți poate întârzia ecranul somnul

În studiul „Evening Phone Use and Sleep Outcomes Among Youth”, publicat în octombrie 2026 în JAMA Pediatrics, au participat 425 de adolescenți. Când foloseau telefonul după ora 22:00 mai mult decât de obicei, în acele nopți dormeau, în medie, cu 20,05 minute mai puțin și adormeau cu aproximativ 64,73 minute mai târziu. Studiul arată o legătură, nu dovedește că telefonul a fost singura cauză.

Lumina a fost testată separat într-un experiment publicat în 2015, „Evening use of light-emitting eReaders negatively affects sleep, circadian timing, and next-morning alertness”. Față de cei care au citit o carte tipărită, participanții care au citit seara de pe un dispozitiv luminos au adormit mai greu. Un semn măsurat al pregătirii corpului pentru somn, legat de melatonină, a apărut cu aproximativ o oră și jumătate mai târziu. Experimentul a folosit un dispozitiv de citit, nu un telefon.

Un alt studiu, „Leave your smartphone out of bed”, publicat în 2023, a folosit date de la 75 de participanți. Folosirea telefonului în pat a fost legată de adormire mai lentă și de mai mult timp petrecut treaz; folosirea lui în afara patului nu a avut aceeași legătură. Aceste studii urmăresc folosirea dispozitivelor, nu simpla lor prezență lângă pernă.

Ce se știe despre telefonul lăsat pe noptieră

Studiile de mai sus nu arată că un telefon cu ecranul stins și notificările oprite provoacă insomnie prin simpla apropiere. Nu compară direct, la adulți, un astfel de telefon pe noptieră cu unul lăsat în altă cameră. În privința undelor radio, FDA arată că toate dovezile științifice privite laolaltă nu indică o legătură cu problemele de sănătate; Organizația Mondială a Sănătății nu confirmă că expunerea redusă la câmpuri electromagnetice afectează sănătatea.

Poți muta telefonul mai departe dacă întinzi mâna după el fără să vrei. Nu este însă dovedită o distanță universală, precum doi metri, necesară pentru somn.

Cum păstrezi alarma și reduci întreruperile

NHS recomandă să lași deoparte telefonul, tableta și calculatorul cu o oră înainte de culcare. Poți încerca următorii pași și poți urmări dacă te trezești mai rar sau verifici mai puțin telefonul:

Încheie folosirea ecranului cu o oră înainte de culcare, dacă programul îți permite. Setează alarma și verifică ora la care va suna. Activează modul care reduce sunetele și notificările noaptea. Pe iPhone, modul pentru somn poate permite apeluri de la persoane alese. Pe Android, modul pentru culcare poate opri sunetele; verifică pe telefonul tău ce se întâmplă cu alarma. Pune telefonul pe silențios, cu ecranul în jos. Dacă îl iei des în mână, așază-l dincolo de lungimea brațului. În diminețile următoare, notează dacă ai fost trezită de telefon și dacă l-ai verificat noaptea. Compară aceste nopți cu cele în care îl foloseai în pat.

Dacă te trezești și rămâi trează aproximativ 20 de minute, NHS sugerează să te ridici pentru o activitate liniștită și să revii în pat când ți se face somn. Nu este nevoie să verifici repetat ora pe telefon.

Când să vorbești cu un medic

NHS recomandă consult medical dacă schimbările de rutină nu ajută, dacă problemele durează de luni sau dacă îți afectează viața de zi cu zi. Cere o evaluare și dacă sforăi puternic, ți se oprește și reia respirația în somn, gâfâi ori îți este mereu somn ziua. Acestea pot fi semne ale unei probleme de respirație în somn.

Întrebări frecvente

Filtrul pentru lumina albastră este suficient?

Nu este dovedit că filtrul, folosit singur, înlătură efectele folosirii telefonului seara. Pauza de la ecran rămâne pasul recomandat de NHS.

Ajută modul avion?

Nu este dovedit că modul avion, folosit singur, previne problemele de somn. El nu împiedică verificarea telefonului sau folosirea ecranului.

Alarma mai sună dacă activez modul pentru somn?

Pe iPhone, Apple arată că alarmele din aplicația Ceas se setează separat de modul pentru somn. Pe Android, opțiunile pot varia după model și versiune, așa că verifică setarea alarmei pe telefonul tău.

Există o regulă diferită dacă am un dispozitiv medical implantat?

Da. FDA recomandă să ții telefonul și ceasul inteligent la cel puțin 15 cm de dispozitivul implantat. Este o precauție pentru implant, nu o distanță obligatorie pentru somnul tuturor.

Surse verificate la 25 noiembrie 2026: NHS, paginile despre insomnie, obiceiuri de somn și apnee de somn; FDA, pagina despre telefoanele mobile; Organizația Mondială a Sănătății, pagina despre câmpurile electromagnetice; studiile publicate în JAMA Pediatrics în 2026, Sleep & Breathing în 2021, Journal of Clinical Child & Adolescent Psychology în 2023, Proceedings of the National Academy of Sciences în 2015 și Personal and Ubiquitous Computing în 2023; ghidurile Apple Support și Google Android Help.