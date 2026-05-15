Ieri, la The Grove din Los Angeles, Lady Gaga a oprit pur și simplu timpul în loc la premiera mondială a filmului ei, Mayhem Requiem. Artista a apărut pe covorul negru presărat cu petale de trandafir purtând o rochie spectaculoasă din colecția de toamnă 1997 semnată de regretatul ei prieten Alexander McQueen pentru casa Givenchy.

Dincolo de sclipiciul inerent de la Hollywood, momentul ăsta ne arată ceva mult mai profund despre felul în care consumăm hainele. Să alegi o piesă de arhivă veche de aproape trei decenii, în loc să ceri unui brand să îți coasă ceva complet nou, demonstrează că adevărata valoare a unei ținute stă în povestea ei, nu în eticheta proaspăt scoasă din fabrică. Gândește-te puțin la asta data viitoare când simți presiunea să îți cumperi ceva nou pentru o nuntă sau un eveniment important.

O lecție de istorie purtată pe covorul roșu

Rochia aleasă face parte din legendara colecție haute couture „Eclect Dissect”. Și, sincer, detaliile sunt cele care fac diferența aici.

Vorbim despre o ținută de inspirație spaniolă, cu trimiteri la tradiționalul „traje de luces” purtat de toreadori. Este o rochie din satin de mătase roșu și negru, plină de elemente dramatice absolut superbe. Are mâneci deschise tivite cu dantelă, un guler fals acoperit de strasuri, epoleți cu ciucuri și o fustă evazată unde un strat de dantelă neagră se odihnește greu peste mătasea roșie.

Iar Gaga, fidelă stilului ei asumat, a dus teatralitatea la un alt nivel adăugând un voal din plasă și un evantai din dantelă neagră. Ca tabloul să fie complet, a fost însoțită pe covor de o trupă de dansatori îmbrăcați în alb, care țineau trandafiri în mâini. cine mai face intrări ca ea?

Arhiva care fascinează generațiile actuale

Fascinația pentru perioada în care McQueen a creat pentru Givenchy nu este deloc o coincidență izolată. Așa cum amintește un amplu material publicat recent de Vogue, colecția sa din toamna lui 1997 se bucură de o popularitate uriașă în acest sezon. Nu-i deloc puțin lucru să vezi cum creațiile trecutului domină estetica prezentului.

De exemplu, la Gala Academy Museum din 2024, Kaia Gerber a purtat o rochie McQueen inspirată de ținuta lui Audrey Hepburn din My Fair Lady. Apoi, la premiile SAG din 2025, Cynthia Erivo a ales o rochie argintie din rafie împletită, cu guler cu franjuri și mâneci largi.

Dar ce se ascunde, de fapt, în mintea din spatele acestei colecții?

„Ideea mea a fost acest savant nebun care a tăiat toate aceste femei și le-a amestecat pe toate la loc.” – Alexander McQueen, interviu Numéro din 2002

Colecția a împrumutat masiv din culturile japoneză, scoțiană și spaniolă. Deși ținutele purtate de Lady Gaga, Kaia Gerber și Cynthia Erivo provin din surse de inspirație culturală foarte diferite, ele sunt unite fix de acel simț inconfundabil al grandorii pe care îl avea regretatul designer.

Moda de arhivă devine încet, dar sigur, noua normalitate asumată pe covorul roșu, iar asta ne invită pe toate să ne privim propriile dulapuri cu mult mai mult respect. Rămâne de urmărit ce alte comori ascunse vor mai scoate la lumină vedetele la viitoarele gale de premiere din acest an.