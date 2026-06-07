Mark Wahlberg a împlinit 55 de ani vineri, pe 5 iunie, iar cadoul cel mai de preț nu a venit de la Hollywood, ci chiar din propria familie. Fiica lui cea mică, Grace, în vârstă de 16 ani, a marcat momentul printr-un mesaj public care a topit inimile tuturor.

Te-ai întrebat vreodată când vor recunoaște copiii tăi eforturile pe care le faci zilnic pentru ei? Știm cu toatele că anii adolescenței sunt complicați și plini de uși trântite. Să primești, ca părinte, o confirmare atât de deschisă și matură de la copilul tău adolescent este, genul de moment pentru care merită toate nopțile nedormite.

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Mesajul care a emoționat internetul

Grace, care este o pasionată concurentă la echitație, a postat o fotografie cu tatăl ei susținând-o la una dintre competiții. Așa cum a relatat Hellomagazine într-un material recent, cuvintele adolescentei au fost extrem de puternice și directe.

„La mulți ani tată, te iubesc. Nu ai idee cât de mult însemni pentru mine. Sunt veșnic recunoscătoare pentru toată muncă ta grea și mereu te voi admira.” – Grace Wahlberg, fiică

Și nu s-a oprit aici. Adolescenta a adăugat ceva ce orice mamă sau tată visează să audă la un moment dat.

„Vreau să fiu exact ca tine când voi crește. etica ta de muncă și dragostea pentru Dumnezeu și toți cei din jurul tău. Te iubesc atât de mult tată.” – Grace Wahlberg, fiică

Viața de familie departe de lumina reflectoarelor

Actorul din „Ted” și soția sa, Rhea Durham, sunt căsătoriți din 2009 și mai au trei copii: Ella (22 de ani), Michael (20) și Brendan (17). Iar Rhea nu a ratat nici ea ocazia de a sărbători vineri, scriind simplu pe rețelele sociale: „La mulți ani iubitule. Te iubesc până la infinit și dincolo de el”.

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Dar lucrurile stau puțin diferit când copiii încep să plece de acasă. Familia s-a mutat din Los Angeles în Las Vegas în 2022, căutând comunități bazate pe credință și școli bune. Însă fiica cea mare, Ella, studiază acum la universitatea Clemson din Carolina de Sud. Mark a vorbit deschis în trecut despre cât de grea e această tranziție a cuibului gol.

„clar este mai dificil pentru mame, pentru că atunci când ai un copil, propria ta existență gravitează în jurul îngrijirii și hrănirii acestui copil și ajutării lui să crească. Dar dai viață și ei pleacă și își fac treaba lor, și sperăm că se întorc și petrec timp cu tine.” – Mark Wahlberg, actor

Până la urmă, asta este esența parentingului. Îi creștem ca să poată zbura singuri, dar lăsăm ușa mereu deschisă. Cum va arăta dinamica familiei Wahlberg când și Grace va pleca la facultate peste câțiva ani, dar fundația lor emoțională pare extrem de solidă.