Alcoolul băut în timp ce iei medicamente poate provoca somnolență, amețeală sau leșin, dar și sângerări ori probleme grave de respirație, în funcție de medicament. Înainte să bei, verifică substanța activă și avertizarea despre alcool din prospect, apoi întreabă farmacistul sau medicul dacă trebuie să eviți alcoolul și pentru cât timp.

Nu există un număr de ore sigur după orice medicament. Alcoolul și medicamentul pot interacționa chiar dacă nu le iei în același moment.

De ce se pot schimba efectele medicamentului

Alcoolul încetinește activitatea creierului. Dacă și medicamentul provoacă somnolență, efectele se pot aduna: poți ameți, îți poți pierde coordonarea sau poți ajunge să respiri prea lent. În alte cazuri, alcoolul schimbă felul în care corpul prelucrează medicamentul, mai ales în ficat, iar efectul acestuia se poate modifica.

Nu are loc aceeași „reacție chimică” în cazul tuturor pastilelor. Riscul depinde de substanță, doză, cantitatea de alcool, alte tratamente și starea de sănătate.

Ce riscuri au medicamentele întâlnite des

Unele combinații cer evitarea alcoolului, iar pentru altele este nevoie de sfat pentru medicamentul exact. O doză prescrisă nu face sigură asocierea alcoolului cu medicamentele care pot încetini respirația.

Substanța activă Ce poate apărea Ce faci Alprazolam, din grupa benzodiazepinelor Somnolență profundă și respirație încetinită Evită alcoolul și cere sfat înainte de a schimba tratamentul. Codeină, din grupa opioidelor Somnolență profundă și respirație încetinită Nu o combina cu alcool. Warfarină Risc de sângerare Întreabă medicul sau farmacistul înainte să bei. Paracetamol Risc pentru ficat, mai ales la doze mari sau în cazul consumului îndelungat de alcool Nu depăși doza din prospect și cere sfat înainte să repeți dozele după ce ai băut. Metronidazol Greață, dureri de stomac, amețeală sau bătăi neregulate ale inimii Evită alcoolul în timpul tratamentului și încă 48 de ore după ultima doză. Tinidazol Greață, dureri de stomac, amețeală sau bătăi neregulate ale inimii Evită alcoolul în timpul tratamentului și încă 72 de ore după ultima doză.

Intervalele pentru metronidazol și tinidazol sunt recomandările NHS pentru aceste două antibiotice, nu o regulă pentru toate antibioticele. De exemplu, dacă ultima doză de metronidazol este luată luni la ora 20, cele 48 de ore se încheie miercuri la ora 20.

Și somniferele, unele medicamente pentru alergii sau răceală, relaxantele musculare, gabapentina și pregabalina pot accentua somnolența produsă de alcool. Unele medicamente pentru durere și inflamație pot crește riscul de sângerare; tratamentele pentru diabet, depresie, epilepsie ori tensiune trebuie și ele verificate separat. Un produs pentru răceală poate conține mai multe substanțe active.

Sarcina, alăptarea, vârsta înaintată, bolile de ficat sau rinichi și folosirea mai multor medicamente cer o verificare individuală. Același lucru este valabil pentru persoanele cu diabet, epilepsie ori boli respiratorii. Copiii nu trebuie tratați ca adulții: unele medicamente lichide conțin alcool, iar corpul unui copil mic îl poate prelucra diferit.

Cum verifici înainte să bei

Citește pe cutie și în prospect substanța activă, concentrația și avertizările despre alcool. Nu te opri la numele comercial. Dacă nu ai prospectul, caută produsul și concentrația în Nomenclatorul ANMDMR, care afișează prospectele medicamentelor autorizate. Spune farmacistului sau medicului numele medicamentului, doza, când ai luat ultima doză, ce alte tratamente folosești și cât alcool intenționezi să bei. Întreabă dacă alcoolul trebuie evitat complet și cât timp după ultima doză.

Nu lua o pastilă de origine necunoscută. Un produs falsificat poate arăta ca unul autentic, dar poate avea altă doză sau alte substanțe, inclusiv unele care încetinesc periculos respirația. Păstrează ambalajul dacă ai luat deja produsul și spune unui cadru medical ce știi despre el.

Ce faci dacă ai băut deja

Oprește consumul de alcool. Nu conduce și nu lua o doză suplimentară de medicament ca să „compensezi”. Notează numele medicamentului, doza, ora la care l-ai luat și cât alcool ai băut. Păstrează cutia și prospectul. Citește avertizarea din prospect și sună farmacistul sau medicul pentru sfat. Nu opri pe cont propriu un tratament prescris.

Sună imediat la 112 dacă persoana nu poate fi trezită, respiră rar sau neregulat, are buzele albăstrui, convulsii, durere în piept ori confuzie severă. Cere ajutor urgent și dacă vomită repetat și este somnolentă, are halucinații însoțite de comportament periculos sau a înghițit o substanță necunoscută. Spune operatorului ce s-a întâmplat, unde se află persoana și ce produse ar fi putut lua.

Până vine ajutorul, nu provoca vărsături și nu da nimic pe gură unei persoane inconștiente. Dacă respiră, așaz-o pe o parte și nu o lăsa singură. Păstrează ambalajele pentru echipajul medical.

Întrebări frecvente

Un sirop de tuse poate conține alcool?

Da. Unele siropuri de tuse și laxative conțin alcool; NIAAA menționează concentrații de până la 10% pentru anumite medicamente. Verifică ingredientele din prospect, mai ales dacă produsul este pentru un copil.

Pot apărea halucinații?

Consumul unei cantități mari de alcool, drogurile și, mai rar, unele medicamente sau o doză prea mare pot declanșa un episod în care persoana nu mai percepe corect realitatea. Halucinațiile însoțite de comportament periculos cer ajutor urgent.

Unde pot anunța o reacție adversă?

Pacientul sau un apropiat poate raporta o reacție suspectată la ANMDMR, online sau prin fișa pentru pacienți. Sunt utile numele medicamentului, numărul lotului, data primei doze și celelalte medicamente luate.

Pot lua pastila dimineața și să beau seara?

Nu există o regulă valabilă pentru toate medicamentele. Unele pot interacționa cu alcoolul și când nu sunt luate în același timp, așa că verifică prospectul și întreabă farmacistul pentru produsul tău.

Surse verificate la 15 noiembrie 2026: NIAAA, ghidul despre alcool și medicamente; Agenția Europeană a Medicamentului, informațiile despre etanolul din medicamente; DailyMed, eticheta pentru metadonă; NHS, recomandările despre antibiotice și informațiile despre psihoză; ANMDMR, Nomenclatorul medicamentelor și pagina de raportare a reacțiilor adverse; Organizația Mondială a Sănătății, recomandările despre medicamente falsificate; CDC, informațiile despre pastile contrafăcute; MedlinePlus, ghidul de prim ajutor în intoxicații; Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, ghidul de apelare la 112; analiza medicală publicată în Caslek Cesk în 2025.