Durerile menstruale pot ridica suspiciunea de endometrioză dacă îți opresc activitățile, mai ales când ai și dureri între menstruații, la sex, la urinare sau la scaun. Medicul începe cu întrebări despre simptome și un examen clinic, apoi îți poate recomanda o ecografie; uneori este util și un RMN, dar un rezultat normal nu exclude singur boala.

Endometrioza poate afecta orice persoană care are sau a avut uter. Nu îți poți pune diagnosticul după intensitatea durerii: simptomele diferă de la o persoană la alta. Organizația Mondială a Sănătății estima, în octombrie 2025, că boala afectează aproximativ 190 de milioane de femei de vârstă reproductivă la nivel mondial.

Ce simptome discuți la consult

Spune-i medicului dacă durerea apare și între menstruații, dacă sângerezi abundent sau dacă ai durere în timpul ori după sex. Merită menționate durerea la scaun sau la urinare, mai ales când revine odată cu menstruația. Pot apărea și oboseală sau dificultăți de a obține o sarcină.

Mai rar, pot apărea sânge în urină ori în scaun în timpul menstruației, durere de umăr sau simptome în piept care revin ciclic. Niciunul dintre aceste semne, luat singur, nu confirmă endometrioza.

Programează un consult dacă durerea îți afectează munca, școala, somnul, sportul sau relațiile, dacă revine ori dacă tratamentul încercat nu ajută. Durerea bruscă și foarte puternică, leșinul, sângerarea foarte abundentă, febra, vărsăturile sau durerea însoțită de o posibilă sarcină cer evaluare urgentă.

Cum începe evaluarea

Notează când apare durerea, cât durează, ce alte simptome ai și ce activități nu poți face. Un jurnal al simptomelor te ajută să descrii ce se întâmplă între consultații. Spune-i medicului ce ai luat pentru durere, dacă încerci să obții o sarcină, dacă ai avut operații și dacă ai rude apropiate cu endometrioză. Discută ce examinare și ce tip de ecografie sunt potrivite pentru tine. Dacă simptomele continuă după un rezultat normal, revino pentru a stabili pasul următor.

Medicul te poate întreba cum se leagă durerea de menstruație și poate examina abdomenul și zona pelvină. Examinarea vaginală se face când este potrivită. Chiar dacă examenul clinic este normal, simptomele pot justifica o ecografie și, la nevoie, continuarea evaluării la ginecolog.

Ce poate arăta ecografia

Ghidul NICE recomandă ecografia transvaginală când există suspiciune de endometrioză, inclusiv după un examen clinic normal. Dacă această ecografie nu este potrivită pentru tine sau nu o accepți, medicul poate lua în calcul ecografia făcută pe abdomen.

Ecografia poate arăta leziuni pe ovare, unele forme profunde ale bolii sau alte cauze ale durerii. Nu vede toate leziunile, în special pe cele superficiale. Dacă rezultatul este normal, dar simptomele persistă, evaluarea poate continua la ginecolog.

Când este util RMN-ul

RMN-ul poate ajuta când ecografia nu lămurește situația sau când medicul suspectează o formă profundă și trebuie să vadă cât de întinsă este. Pentru această evaluare se poate folosi și o ecografie specializată. Investigațiile trebuie planificate și interpretate de profesioniști cu experiență în imagistica ginecologică.

Ghidul de imagistică al Ministerului Sănătății, actualizat în 2021, descrie pentru endometrioza profundă un protocol RMN cu gel steril introdus în vagin și rect. Acesta nu este un pas obligatoriu pentru orice suspiciune. Niciun RMN normal nu exclude toate formele de endometrioză.

De exemplu, dacă durerile te împiedică să mergi la muncă, iar prima ecografie este normală, medicul poate continua evaluarea dacă simptomele persistă. Dacă suspectează o formă profundă, poate recomanda RMN sau ecografie specializată; dacă tratamentul început pe baza simptomelor nu ajută ori nu este potrivit, poate discuta și alte opțiuni, inclusiv laparoscopia. Spune de la început dacă îți dorești o sarcină, pentru ca această dorință să intre în discuția despre pașii următori.

Operația nu este necesară în toate cazurile

Medicul poate stabili diagnosticul din simptome, examinare și imagini și poate începe tratamentul fără operație. Laparoscopia, o operație în care abdomenul este examinat cu o cameră, poate fi discutată dacă imaginile nu arată boala, dar simptomele continuă și tratamentul încercat nu a ajutat ori nu este potrivit. Ghidul ESHRE precizează că imaginile normale nu exclud în special leziunile superficiale.

Dacă tratamentul a început fără operație, urmărește în jurnal dacă durerea și celelalte simptome se schimbă. Când nu se ameliorează sau îți afectează în continuare viața de zi cu zi, revino la medic pentru reevaluare.

Ce poți face pentru durere până la consult

Dacă ești adultă și folosești comprimate de ibuprofen de 200 mg, doza uzuală indicată de NHS este de unul sau două comprimate, de cel mult trei ori pe zi, cu minimum patru ore între doze. De exemplu, două comprimate de 200 mg luate de trei ori în 24 de ore înseamnă șase comprimate, adică 1.200 mg: limita zilnică indicată pentru aceste comprimate.

Nu combina ibuprofenul cu naproxen, aspirină sau alte antiinflamatoare fără sfat medical. Dacă ești însărcinată, încerci să rămâi însărcinată, ai ulcer, astm, boli de rinichi, ficat ori inimă sau iei medicamente care împiedică formarea cheagurilor, cere sfatul medicului ori farmacistului înainte de a-l folosi. Dozele de mai sus sunt pentru adulți, nu pentru copii.

Întrebări frecvente

Poate analiza CA-125 să confirme endometrioza?

Nu. CA-125 nu este recomandată pentru acest diagnostic, iar ghidul ESHRE nu recomandă nici alte teste bazate pe substanțe măsurate în sânge sau în sângele menstrual. Medicul poate cere analize pentru alte posibile cauze ale simptomelor, dar ele nu înlocuiesc evaluarea și ecografia.

Dacă nu am avut contact sexual, trebuie să fac ecografie transvaginală?

Nu trebuie să accepți o examinare care nu este potrivită pentru tine. Discută cu medicul despre ecografia pe abdomen, pe care ghidul NICE o prevede ca alternativă când ecografia transvaginală este refuzată sau nepotrivită.

Pot avea endometrioză dacă durerea nu este foarte puternică?

Da. Simptomele pot fi ușoare sau chiar pot lipsi, iar intensitatea durerii nu arată singură cât de întinsă este boala.

Ce se schimbă dacă am 17 ani sau mai puțin?

Pentru această vârstă, NICE recomandă evaluarea într-un serviciu de ginecologie pentru copii și adolescente sau într-un centru specializat. Doza de ibuprofen pentru adulți din acest ghid nu se aplică minorilor.

O biopsie negativă exclude endometrioza?

Nu în toate cazurile. Dacă însă laparoscopia a verificat sistematic zonele relevante și rezultatul este normal, endometrioza devine puțin probabilă, iar medicul poate căuta și alte cauze ale simptomelor.

Surse verificate la 24 noiembrie 2026: ghidul NICE despre diagnosticul și îngrijirea endometriozei; ghidul ESHRE despre endometrioză și versiunea sa pentru paciente în limba română; pagina NHS despre endometrioză; ghidul de imagistică al Ministerului Sănătății; pagina NHS despre ibuprofen la adulți; fișa Organizației Mondiale a Sănătății despre endometrioză.