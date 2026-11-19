Durerile menstruale cer un consult dacă îți opresc activitățile, se agravează sau nu mai cedează la măsurile care te ajutau înainte. Cere repede ajutor medical dacă durerea este severă sau mult peste nivelul obișnuit, iar calmantele nu au avut efect. Nu există o cifră pe scara durerii care să spună, pentru toată lumea, când crampele sunt „prea puternice”.

Când programezi un consult

Programează-te la ginecolog dacă durerea te împiedică să mergi la muncă sau la școală, chiar dacă apare la fiecare menstruație. Cere repede ajutor medical și când menstruațiile încep să doară mai tare, să fie mai abundente sau să vină neregulat. Cere ajutor și dacă sângerezi între ele ori ai dureri la contact sexual, la urinare sau la scaun. NHS recomandă evaluarea acestor schimbări ale durerii și sângerării.

Un semn practic de sângerare abundentă este nevoia de a schimba absorbantul sau tamponul la fiecare una-două ore. Contează și dacă golești cupa menstruală mai des decât recomandă producătorul sau folosești două produse de protecție deodată. Spune medicului și dacă durerea a apărut recent, crește de la un ciclu la altul, continuă după menstruație sau apare între menstruații.

Când ceri ajutor imediat

O durere bruscă și severă nu trebuie așteptată până la o programare obișnuită. Ai nevoie de o evaluare rapidă și când durerea este mult peste nivelul obișnuit, iar calmantele nu își fac efectul. Dacă ai febră împreună cu durerea, contactează un medic fără să amâni până la următoarea menstruație.

Dacă ai putea fi însărcinată, discută cu un medic despre durerea abdominală sau sângerare, chiar dacă nu ai un test pozitiv. Durerea nu trebuie presupusă a fi o simplă crampă menstruală. În primele luni de sarcină, durerea abdominală severă, sângerarea abundentă, durerea de umăr, amețeala sau leșinul cer evaluare imediată. În România, mergi la o unitate de primiri urgențe sau sună la 112.

Ce poate provoca durerea puternică

Unele crampe sunt legate de substanțele care fac uterul să se strângă în timpul menstruației. O durere apărută mai târziu, care se agravează sau începe înaintea menstruației și continuă după ea poate avea însă o cauză care trebuie căutată. Printre cauzele posibile sunt endometrioza și fibroamele, adică formațiuni necanceroase din uter sau din jurul lui. Simptomele nu îți pot spune singure care este cauza.

Endometrioza poate da durere puternică la menstruație, durere la contact sexual și probleme digestive sau urinare care revin în jurul menstruației. Fibroamele pot fi însoțite de menstruații abundente, durere abdominală sau urinări dese. Nu aștepta să apară toate aceste semne înainte să ceri un consult.

Ce se poate întâmpla la consult

Medicul te poate întreba când apare durerea, ce activități îți oprește și cum s-au schimbat sângerările. În funcție de simptome, evaluarea poate cuprinde un examen clinic, analize și o ecografie. Dacă ai dureri în pelvis și se bănuiește endometrioza, ghidul de imagistică din România indică ecografia prin vagin. Un RMN poate ajuta dacă ecografia nu clarifică situația. Medicul alege investigația potrivită pentru cazul tău.

Dacă simptomele persistă, evaluarea poate continua chiar și după un rezultat normal la ecografie. Pot urma trimiterea la un serviciu specializat și, în anumite cazuri, o intervenție prin care medicul examinează interiorul abdomenului, numită laparoscopie. Tratamentul depinde de cauza găsită și de simptome: poate include medicamente pentru durere, tratament hormonal sau, pentru unele fibroame, o intervenție. Dacă tratamentul încercat nu ajută, revino la medic pentru reevaluare, nu crește singură dozele.

Ce poți încerca acasă

O sursă de căldură învelită într-un prosop și pusă pe abdomen, o baie caldă, masajul sau mișcarea blândă pot ușura crampele. Paracetamolul ori ibuprofenul pot ajuta dacă le poți lua în siguranță și respecți prospectul. Dacă durerea rămâne severă sau îți limitează viața lună de lună, aceste măsuri nu înlocuiesc consultul.

Pentru adulți, NHS indică pentru comprimatele obișnuite de ibuprofen de 200 mg unul sau două comprimate la o doză, de cel mult trei ori în 24 de ore, la cel puțin patru ore între doze. De exemplu, două comprimate de 200 mg înseamnă 400 mg la o doză; trei astfel de doze înseamnă 1.200 mg în 24 de ore, limita indicată pentru aceste comprimate luate fără rețetă. Pentru comprimatele de 400 mg, limita este unul la o doză și cel mult trei în 24 de ore. Verifică și prospectul produsului pe care îl ai.

Nu combina ibuprofenul cu naproxen, aspirină sau alt medicament din aceeași familie, numită antiinflamatoare. Cere sfatul medicului sau al farmacistului înainte să iei ibuprofen dacă ești însărcinată, alăptezi, încerci să rămâi însărcinată, iei medicamente care împiedică formarea cheagurilor ori ai ulcer, astm, probleme de coagulare sau boli de inimă, ficat ori rinichi. La copii și adolescente, doza de adult nu se copiază: contează vârsta, greutatea și prospectul sau recomandarea medicului. Aspirina nu se dă copiilor sub 16 ani.

Ce notezi pentru medic

Un jurnal îl ajută pe medic să vadă legătura dintre durere și menstruație. Începe să notezi simptomele, dar nu amâna un consult necesar doar ca să strângi însemnări din mai multe cicluri.

Scrie prima zi și durata menstruației, când începe durerea, unde o simți și cât de puternică este pe o scară de la 0 la 10. Notează cât de des schimbi produsele menstruale, dacă sângerezi între menstruații și dacă ai dureri la contact sexual, la urinare ori la scaun. Trece medicamentele luate, doza și efectul lor. Notează și zilele în care durerea te-a ținut acasă de la muncă sau de la școală.

Întrebări frecvente

Dacă mă doare de la primele menstruații, mai am nevoie de consult?

Da, dacă durerea îți afectează activitățile. Recomandările pentru evaluarea endometriozei includ și adolescentele.

O ecografie normală exclude endometrioza?

Nu. O ecografie normală nu exclude endometrioza; dacă simptomele persistă, medicul poate recomanda evaluare suplimentară.

Pot lua ibuprofen și paracetamol împreună?

Adulții le pot lua împreună dacă este necesar, dar NHS recomandă să încerce mai întâi fiecare medicament separat. Respectă prospectul fiecăruia și nu combina ibuprofenul cu alt antiinflamator.

Cât durează de obicei durerea menstruală?

NHS arată că durerea menstruală durează, de obicei, până la trei zile. Dacă durează mai mult, se schimbă față de lunile trecute sau îți oprește activitățile, programează un consult.

Cât durează un ciclu menstrual regulat?

NHS indică între 21 și 35 de zile între începuturile a două menstruații și între două și șapte zile de sângerare. Un ciclu regulat nu înseamnă că durerea care îți oprește activitățile trebuie suportată.

Surse verificate la 19 noiembrie 2026: NHS, paginile despre durerea și problemele menstruale, endometrioză, fibroame, ibuprofen și antiinflamatoare; MedlinePlus, Period Pain; NICE, ghidul pentru endometrioză; Ministerul Sănătății, ghidul de imagistică medicală; Royal College of Obstetricians and Gynaecologists, informațiile despre durere și sângerare în sarcina timpurie; Serviciul de Telecomunicații Speciale, informațiile despre 112.