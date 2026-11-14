Dacă ai răceală sau gripă, nu lua antibioticul rămas în casă: aceste boli sunt provocate de virusuri, iar antibioticele nu acționează asupra lor. Pentru simptome ușoare poți începe cu odihnă, lichide și îngrijirea nasului; dacă boala se agravează sau ai risc mare de complicații, contactează medicul.

De ce antibioticul nu ajută în răceală și gripă

Antibioticele tratează anumite infecții produse de bacterii. Nu scad febra provocată de un virus, nu grăbesc vindecarea răcelii sau a gripei și nu previn automat o complicație. Nici secrețiile nazale galbene sau verzi nu dovedesc, singure, că este nevoie de antibiotic.

Ce riști dacă îl iei fără indicație

Un antibiotic poate provoca greață, diaree, candidoză sau reacții alergice, fără să ajute în cazul unei viroze. O analiză Cochrane publicată în 2025 nu a găsit un beneficiu în răceala comună. În studiile despre secreții nazale purulente, reacțiile adverse au fost mai frecvente la cei care au primit antibiotic.

Folosirea inutilă a antibioticelor favorizează bacteriile rezistente. Dacă provoacă ulterior o infecție, aceasta poate fi mai greu de tratat. Organizația Mondială a Sănătății arată că folosirea greșită și excesivă a antibioticelor contribuie la această problemă.

Ce poți face acasă

Odihnește-te și bea lichide. Pentru nasul înfundat, poți folosi ser fiziologic; aerul umidificat poate ameliora disconfortul. Aceste măsuri nu elimină virusul. Dacă ai febră sau dureri, alege un medicament potrivit vârstei și stării tale de sănătate. Citește prospectul și verifică substanța activă din fiecare produs, inclusiv din plicurile pentru răceală. Urmărește cum evoluează boala. Dacă apar semnele din tabelul de mai jos, treci de la îngrijirea acasă la consult sau la ajutor medical imediat.

La adulți, doza obișnuită de paracetamol este între 500 și 1.000 mg la un interval de 4 până la 6 ore, fără a depăși 4.000 mg în 24 de ore. Dacă ai sub 50 kg, o boală de ficat sau consumi alcool în mod regulat, cere sfat medical înainte de a-l lua. Pentru ibuprofenul cumpărat fără rețetă, doza obișnuită la adult este între 200 și 400 mg, de cel mult trei ori pe zi, cu minimum patru ore între doze și fără a depăși 1.200 mg în 24 de ore. Respectă și prospectul produsului folosit.

De exemplu, trei comprimate cu câte 500 mg de paracetamol însumează 1.500 mg într-o zi. Dacă eticheta unui plic pentru răceală arată că acesta conține tot 500 mg de paracetamol, două asemenea plicuri adaugă 1.000 mg: totalul devine 2.500 mg. Cantitatea din plic nu este aceeași la toate produsele, iar exemplul nu este o schemă de tratament.

La copii, doza de paracetamol depinde de vârstă, greutate și concentrația produsului. Respectă prospectul produsului folosit: între doze trebuie să treacă cel puțin patru ore și nu se dau mai mult de patru doze în 24 de ore. Nu da aspirină unui copil sub 16 ani care are gripă. În sarcină, alăptare sau dacă ai o boală de ficat, de rinichi ori altă boală cronică, cere medicului sau farmacistului sfat înainte de a alege un medicament pentru simptome.

Când contactezi medicul și când ceri ajutor urgent

Situația Ce observi Ce faci Boală ușoară Simptomele încep să se amelioreze. Continui îngrijirea acasă și urmărești evoluția. Risc mai mare la gripă Este vorba despre o gravidă, o persoană peste 65 de ani, un copil mic sau cineva cu boală cronică ori cu apărare scăzută a organismului. Contactezi medicul mai devreme, pentru evaluare. Boala nu trece sau revine La răceală, febra ține peste patru zile ori simptomele depășesc zece zile fără ameliorare; după o îmbunătățire, simptomele reapar sau se agravează. La copil, febra persistă peste cinci zile ori revine împreună cu tusea. Ceri un consult. Semne grave la adult Respirație grea, durere sau apăsare persistentă în piept, confuzie, convulsii, lipsa urinării ori slăbiciune severă. Ceri imediat ajutor medical. Semne grave la copil Respirație grea sau rapidă, buze albăstrui, coaste care se retrag la respirație, lipsa urinei timp de opt ore, lipsa reacției la cei din jur ori convulsii. Ceri imediat ajutor medical. Sugar sub 12 săptămâni Orice febră. Ceri urgent evaluare medicală.

Semnele de alarmă pentru gripă la adulți și copii sunt descrise de Centrul pentru Controlul și Prevenirea Bolilor din SUA. Dacă o boală cronică se agravează în timpul răcelii, cere și atunci un consult.

Când poate fi nevoie de antiviral sau antibiotic

Pentru gripă, medicul poate recomanda un medicament care acționează asupra virusului, mai ales dacă boala este severă, se agravează sau pacientul are risc mare de complicații. Beneficiul este mai mare când tratamentul începe în primele 48 de ore. La pacienții cu risc sau cu boală gravă, medicul poate începe tratamentul fără să aștepte confirmarea prin test. În România, oseltamivirul se dă doar dacă medicul îl recomandă și există o rețetă.

Un antibiotic poate deveni necesar dacă medicul identifică o infecție bacteriană apărută în timpul bolii, de exemplu o pneumonie bacteriană. Atunci tratează infecția bacteriană, nu răceala sau gripa inițială. Medicul alege antibioticul și durata tratamentului în funcție de diagnostic.

Ce faci dacă ai început un antibiotic rămas în casă

Dacă ai luat deja un antibiotic păstrat de la alt tratament, nu lua următoarea doză din proprie inițiativă. Cere sfatul medicului sau farmacistului și spune ce medicament ai luat, cât și când. Nu folosi nici antibioticul prescris altei persoane: poate întârzia alegerea tratamentului potrivit și poate provoca reacții adverse.

În România, Ordinul nr. 63/2024 cere, ca regulă, rețetă pentru eliberarea antibioticelor. Farmacia păstrează rețeta; aceasta nu mai poate fi folosită după ultima zi a tratamentului. Dacă medicamentul este eliberat în mai multe tranșe, pacientul revine la aceeași farmacie, fără să primească mai mult decât cantitatea prescrisă.

Există o excepție pentru urgențe, dar nu este o cale de tratament pentru răceală. Farmacistul poate elibera fără rețetă doar medicamentele marcate în lista ordinului, în cel mult cantitatea necesară pentru 48 de ore, o singură dată pe parcursul tratamentului și pe baza declarației pacientului. După aceea, pacientul trebuie să meargă la medic pentru consult și, dacă este cazul, pentru rețeta potrivită.

Întrebări frecvente

Dacă secrețiile din nas sunt verzi, am nevoie de antibiotic?

Nu doar din acest motiv. Culoarea și grosimea secrețiilor nu dovedesc singure o infecție bacteriană.

Pot da unui copil mic un sirop obișnuit pentru răceală?

Medicamentele pentru tuse și răceală vândute fără rețetă nu sunt recomandate copiilor sub șase ani. Pentru orice copil, verifică prospectul și cere sfatul medicului sau farmacistului înainte de a alege produsul.

Pot alterna paracetamolul cu ibuprofenul la copil?

Nu le da în același timp. Alternarea se face numai la recomandarea unui profesionist medical; notează orele și dozele pentru a evita o doză în plus.

Dacă au trecut 48 de ore de la începutul gripei, mai poate ajuta un antiviral?

Medicul îl poate considera util și mai târziu, mai ales dacă boala este severă, se agravează sau pacientul are risc mare de complicații. Nu îl lua fără prescripție.

Surse verificate la 14 noiembrie 2026: Ordinul nr. 63/2024 al Ministerului Sănătății și explicațiile ministerului despre eliberarea antibioticelor; materialele Ministerului Sănătății despre gripă și răceala la copii; Centrul pentru Controlul și Prevenirea Bolilor din SUA; Organizația Mondială a Sănătății; revizuirea Cochrane din 2025; NHS; MedlinePlus.