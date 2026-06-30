Multe femei trec prin episoade de pierdere involuntară de urină, dar puține vorbesc despre asta. Uneori apare la tuse, râs, strănut sau efort. Alteori apare brusc, cu senzația că trebuie să ajungi urgent la toaletă. Pentru multe paciente, primul impuls este să considere problema „normală”, mai ales după naștere sau odată cu înaintarea în vârstă.

În realitate, scăpările urinare nu ar trebui ignorate. Ele pot indica o slăbire a musculaturii planșeului pelvin, modificări hormonale, efecte ale sarcinii și nașterii, variații de greutate sau alte probleme care merită evaluate medical.

Planșeul pelvin este un grup de mușchi care susține vezica urinară, uterul și rectul. Acești mușchi contribuie la controlul urinar, la stabilitatea zonei pelvine și la confortul intim. Când își pierd tonusul, pot apărea simptome precum pierderi de urină la efort, senzație de presiune pelvină sau dificultăți în controlul vezicii.

Una dintre cele mai frecvente forme este incontinența urinară de efort. Aceasta apare când presiunea abdominală crește brusc: la alergare, ridicarea greutăților, râs, strănut sau tuse. Nu este vorba despre o problemă rară și nici despre una rezervată vârstei înaintate. Poate apărea și la femei tinere, mai ales după sarcină sau naștere.

O altă perioadă în care simptomele pot deveni mai vizibile este menopauza. Scăderea nivelului de estrogen poate influența țesuturile urogenitale și poate accentua disconfortul local sau dificultățile de control urinar. De aceea, scăpările urinare la menopauză nu trebuie tratate ca o simplă consecință inevitabilă a vârstei.

La Clinica Prevencia, abordarea acestor simptome pornește de la evaluare și de la înțelegerea contextului fiecărei paciente. Nu toate scăpările urinare au aceeași cauză și nu toate se tratează la fel. În unele cazuri poate fi nevoie de consult ginecologic, urologic sau de recuperare medicală, mai ales dacă simptomele sunt noi, se agravează sau sunt însoțite de durere, usturime, sângerare ori infecții urinare repetate.

În cazuri selectate, o opțiune non-invazivă este Emsella pentru incontinență urinară. Procedura folosește stimulare electromagnetică pentru activarea musculaturii planșeului pelvin. Pacienta stă îmbrăcată pe scaunul special, iar ședința nu presupune intervenție chirurgicală sau perioadă de recuperare.

Important este ca Emsella să nu fie privită ca o soluție universală pentru orice simptom intim sau urinar. Procedura poate fi utilă mai ales atunci când problema este legată de slăbirea musculaturii planșeului pelvin. În schimb, simptome precum durerea, infecțiile urinare frecvente, sângerările sau senzația de arsură necesită evaluare medicală înainte de orice procedură.

Pentru femeile care evită să discute despre această problemă, primul pas este să schimbe perspectiva. Scăpările urinare nu sunt un motiv de rușine, dar nici un simptom care trebuie normalizat automat. Cu cât sunt evaluate mai devreme, cu atât poate fi ales mai corect traseul de îngrijire.

Prin procedura Emsella la Clinica Prevencia, pacientele pot discuta despre opțiuni moderne pentru susținerea planșeului pelvin, într-un cadru medical. Scopul nu este doar reducerea unui simptom, ci recâștigarea confortului în activitățile de zi cu zi: mers, sport, râs, călătorii sau viață intimă.

Scăpările urinare pot părea o problemă mică la început. Dar atunci când ajung să influențeze hainele pe care le alegi, felul în care faci sport, ieșirile în oraș sau încrederea în propriul corp, merită luate în serios. Iar primul pas corect este evaluarea, nu amânarea.