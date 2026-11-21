Copilul nu ar trebui să îi trimită unui chatbot AI numele complet, adresa, școala, parolele, datele din acte sau fotografii în care poate fi recunoscut. Înainte să îl folosească, stabiliți împreună regula: nu trimite date despre tine sau despre altcineva fără să întrebi un adult.

Regula se aplică și când cere ajutor la teme. Un chatbot este un program care răspunde la mesaje, nu un prieten căruia copilul îi poate încredința secrete.

Ce informații trebuie să rămână în afara conversației

Despre copil și familie: nume complete, numere de telefon, adrese, e-mailuri, locul unde se află, programul zilnic și traseele obișnuite.

nume complete, numere de telefon, adrese, e-mailuri, locul unde se află, programul zilnic și traseele obișnuite. Despre școală: numele școlii, clasa, numărul de elev, orarul, numele profesorilor sau colegilor și rezultate școlare care arată despre cine este vorba.

numele școlii, clasa, numărul de elev, orarul, numele profesorilor sau colegilor și rezultate școlare care arată despre cine este vorba. Despre conturi și bani: parole, coduri primite prin SMS, coduri PIN, date de card, CNP, seria și numărul actului de identitate. Legea nr. 190/2018 include CNP-ul și datele actului între numerele folosite pentru identificarea unei persoane.

parole, coduri primite prin SMS, coduri PIN, date de card, CNP, seria și numărul actului de identitate. Legea nr. 190/2018 include CNP-ul și datele actului între numerele folosite pentru identificarea unei persoane. Despre sănătate și viața intimă: diagnostice, documente medicale, informații despre sănătatea mintală, dizabilități și detalii intime. Regulile europene protejează în mod special și datele genetice, datele folosite pentru recunoașterea unei persoane după trăsăturile corpului, originea etnică, religia, opiniile politice, viața sexuală și orientarea sexuală.

diagnostice, documente medicale, informații despre sănătatea mintală, dizabilități și detalii intime. Regulile europene protejează în mod special și datele genetice, datele folosite pentru recunoașterea unei persoane după trăsăturile corpului, originea etnică, religia, opiniile politice, viața sexuală și orientarea sexuală. Despre alți oameni: fotografii, mesaje și date ale colegilor, profesorilor sau rudelor. Copilul nu poate decide în locul lor ce ajunge într-un chatbot.

De ce o fotografie sau o poveste pot spune prea mult

O fotografie poate arăta fața copilului, ecusonul, școala, o adresă din fundal sau alte persoane. Poate fi copiată, trimisă mai departe ori modificată cu ajutorul inteligenței artificiale. Pentru o temă, verificați mai întâi dacă imaginea este necesară; adesea ajunge doar fragmentul de text care trebuie explicat.

Nici schimbarea numelui într-o poveste nu o face automat anonimă. Vârsta, orașul, școala, un hobby și un eveniment rar pot arăta împreună cine este copilul. Comitetul European pentru Protecția Datelor explică faptul că detaliile combinate pot identifica un copil.

O întrebare mai sigură pentru teme este: „Un elev de gimnaziu pregătește un proiect despre reciclare. Oferă trei idei potrivite vârstei.” Nu are nevoie de numele elevului, școală sau fotografia caietului. Dacă povestea este ușor de recunoscut, schimbați mai multe detalii, nu doar numele.

Regulile de stabilit împreună cu copilul

Explicați-i că vorbește cu un program, nu cu un om care îl cunoaște. Dacă are nevoie de ajutor pentru o problemă personală, poate veni la un adult. Stabiliți că vă întreabă înainte să trimită fotografii, capturi de ecran, fișe școlare sau documente. Verificați împreună inclusiv ce apare în fundal și în notificări. Exersați o întrebare pentru teme fără nume, adresă, școală ori date despre alte persoane. Spuneți-i să vină imediat la un adult dacă programul îi cere să păstreze un secret, să dea adresa, să trimită o fotografie, să accepte o întâlnire sau să povestească lucruri intime. Faceți la fel dacă primește amenințări ori este șantajat: opriți conversația și păstrați doar dovezile necesare.

Verificați setările împreună, dar nu vă bazați numai pe ele. UNICEF recomandă ca un copil să știe limpede că interacționează cu un program de inteligență artificială, nu cu o persoană.

Ce vârstă și setări verifică părintele

Nu există o vârstă unică pentru toate chatboturile. Pentru serviciile online oferite direct copilului, când folosirea datelor se bazează pe acordul utilizatorului, regula europeană cere acordul sau autorizarea părintelui sub 16 ani. Furnizorul își poate stabili și propriile limite: OpenAI spune că serviciile sale nu sunt pentru copiii sub 13 ani, iar cei care nu au împlinit 18 ani le pot folosi doar cu acordul părintelui sau al tutorelui. Pentru o activitate educativă a unui copil sub 13 ani, adultul poate pune el întrebarea.

În ChatGPT, deschideți Settings, apoi Data controls și opriți „Improve the model for everyone” dacă nu doriți ca noile conversații să fie folosite la îmbunătățirea modelelor. Verificați și memoria, acolo unde este disponibilă. Oprirea acestei folosiri nu șterge mesajele vechi; conversația temporară nu apare în istoric, dar poate fi păstrată până la 30 de zile pentru siguranță.

În Gemini, verificați opțiunea Gemini History: puteți revizui și șterge istoricul, schimba perioada de ștergere automată și controla folosirea datelor pentru instruirea modelelor. Setarea implicită șterge automat istoricul după 18 luni. Google recomandă ca un copil să nu introducă adresa, numele școlii sau informații despre familie; Gemini nu este disponibil pentru conturile supravegheate din Spațiul Economic European.

Ce faceți dacă au fost deja trimise date

Opriți conversația. Păstrați numai dovezile necesare pentru a arăta ce a fost trimis și când. Ștergeți conversația și verificați separat fișierele încărcate, memoria și aplicațiile conectate. În ChatGPT, ștergerea conversației nu șterge neapărat un fișier salvat separat. Opriți, unde există opțiunea, folosirea conversațiilor pentru îmbunătățirea modelelor. Dacă a fost trimisă o parolă, schimbați-o; dacă au fost trimise date de card, contactați banca pentru protejarea cardului. Trimiteți furnizorului o cerere în care precizați contul și datele vizate. Cereți să vă spună ce păstrează, cui a transmis datele și cât timp le ține; cereți ștergerea sau limitarea folosirii lor. Dacă nu primiți răspuns ori răspunsul nu lămurește problema, depuneți plângere la ANSPDCP, cu dovezile și numele furnizorului.

Un mesaj către furnizor poate suna așa: „Sunt părintele copilului care folosește acest cont. Vă rog să îmi spuneți ce date personale au fost păstrate din conversația din [data], cui au fost transmise și cât timp sunt păstrate. Solicit ștergerea lor și confirmarea răspunsului.” Completați doar datele necesare pentru identificarea cererii; nu retrimiteți în mesaj fotografia, CNP-ul sau documentul pe care vreți să îl eliminați.

Furnizorul trebuie să răspundă cererii în cel mult o lună. Pentru o cerere complexă, termenul poate fi prelungit cu încă două luni.

Întrebări frecvente

Pot vedea conversațiile copilului prin controlul parental ChatGPT?

Nu. Conectarea conturilor permite anumite setări, programe și notificări de siguranță, dar nu arată părintelui conversațiile, istoricul sau activitatea copilului în timp real.

O captură de ecran cu tema este sigură?

Verificați mai întâi ce se vede în ea. Eliminați numele, școala, clasa, numărul de elev, comentariile profesorului, notificările și imaginile altor persoane; dacă se poate, copiați doar textul anonim necesar.

Ștergerea istoricului Gemini elimină toate conversațiile?

Nu. Google spune că unele conversații analizate de oameni pot fi păstrate până la trei ani chiar după ștergerea istoricului. Când istoricul este oprit, conversațiile noi pot rămâne aproximativ două luni.

Ce se întâmplă după o plângere la ANSPDCP?

Autoritatea informează persoana care a reclamat dacă plângerea poate fi analizată în cel mult 45 de zile de la înregistrare. După acceptarea ei, comunică evoluția sau rezultatul în termen de trei luni.

Surse verificate la 21 noiembrie 2026: Regulamentul european privind protecția datelor; Legea nr. 190/2018; Comitetul European pentru Protecția Datelor; UNICEF Innocenti; ANSPDCP; politica de confidențialitate și paginile de ajutor OpenAI; paginile de ajutor Google, inclusiv informațiile despre păstrarea conversațiilor Gemini actualizate la 19 noiembrie 2026.