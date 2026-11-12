Da, poți face un accident vascular cerebral (AVC) și dacă ești tânără, chiar dacă nu ai fost diagnosticată cu tensiune mare. Îți poți reduce riscul prin controale medicale și obiceiuri precum renunțarea la fumat și mișcarea, iar dacă fața, un braț sau vorbirea se schimbă brusc, suni la 112 chiar dacă semnul dispare.

AVC-ul apare când sângele nu mai ajunge într-o parte a creierului sau când un vas de sânge din creier se rupe. Potrivit CDC, cam un AVC din șapte se produce la oameni cu vârste între 15 și 49 de ani. Vârsta nu spune nici care este cauza, nici cât de grav este episodul.

De ce poate apărea AVC-ul la tineri

Tensiunea mare este una dintre cauzele principale. Riscul crește și în cazul fumatului, colesterolului ridicat, diabetului, greutății în exces, lipsei de mișcare, alimentației cu prea multă sare, consumului excesiv de alcool și folosirii drogurilor. Tensiunea, glicemia și colesterolul pot fi crescute fără să te simți rău.

La tineri pot exista și cauze mai puțin obișnuite: o arteră de la gât al cărei perete s-a deteriorat, un cheag pornit din inimă, o tulburare de coagulare sau un cheag într-o venă a creierului. Uneori sunt implicate o boală a vaselor de sânge ori o comunicare între camerele inimii rămasă de la naștere. Cauza se caută prin evaluare medicală; simptomele nu o pot stabili acasă.

Ce poți face înainte să apară simptome

Ghidul American Heart Association și American Stroke Association din 2024 recomandă verificarea periodică a factorilor de risc începând de la 18 ani, dar nu stabilește aceeași listă de teste și aceeași frecvență pentru toată lumea. Dacă nu ai simptome, poți începe cu măsurarea tensiunii și cu o discuție cu medicul despre fumat, bolile cunoscute, istoricul familiei și nevoia de a verifica glicemia sau colesterolul. Dacă ai deja diabet, colesterol mare ori o tulburare de ritm al inimii, urmărești tratamentul împreună cu medicul, nu îl schimbi singură.

De exemplu, o tânără fără simptome și fără boli cunoscute are nevoie să își cunoască tensiunea, nu să ceară automat un RMN cerebral sau teste de coagulare. Dacă află că are tensiune mare, discută valorile cu medicul; dacă și fumează, renunțarea la tutun devine încă un pas asupra căruia poate acționa.

Organizația Mondială a Sănătății recomandă alimentație echilibrată, cu mai puțină sare, evitarea tutunului și cel puțin 150 de minute de mișcare moderată pe săptămână. De pildă, 30 de minute în cinci zile adună cele 150 de minute. Limitarea alcoolului și evitarea drogurilor reduc alte riscuri asupra cărora poți interveni.

Ce se schimbă pentru femeile tinere

Migrena cu aură, sarcina și perioada de după naștere cer atenție în plus. Aura poate însemna tulburări de vedere înaintea durerii de cap. Dacă ai migrenă cu aură și folosești o pilulă, un plasture sau un inel contraceptiv cu estrogen, programează o discuție cu ginecologul: criteriile CDC din 2024 arată că aceste metode combinate nu sunt potrivite în migrena cu aură. Există și metode fără estrogen, iar alegerea ține și de tensiune, fumat și istoricul de cheaguri.

În sarcină, institutul american NHLBI estimează aproximativ 30 de AVC-uri la 100.000 de sarcini. Pericolul este maxim în luna dinaintea nașterii și în cele șase săptămâni care urmează nașterii. Dacă ai hipertensiune, diabet sau migrenă, discută cu medicul care urmărește sarcina cum îți verifici tensiunea și tratamentul, inclusiv după naștere; nu opri medicamentele pe cont propriu.

Pe durata sarcinii și timp de șase săptămâni de la naștere, dacă tensiunea confirmată ajunge la cel puțin 160 mmHg pentru numărul mare sau 110 mmHg pentru numărul mic, este nevoie imediat de tratament medical, potrivit ghidului de prevenție din 2024. Nu este o valoare de tratat acasă după sfaturi găsite pe internet. Dacă apar și semne bruște de AVC, apelul este la 112.

Ce semne cer apel la 112

O parte a feței cade brusc, un braț slăbește ori amorțește sau vorbirea devine neclară: oricare dintre acestea poate semnala un AVC. Pot apărea și pierderea bruscă a vederii, confuzia, amețeala, o cădere sau o durere de cap foarte puternică. Dacă simptomele trec după câteva minute, tot este nevoie de ajutor urgent; episodul poate fi un atac ischemic tranzitoriu, adică o întrerupere trecătoare a circulației sângelui către creier.

Sună la 112, numărul pentru urgențe în România. Spune adresa exactă și că suspectezi un AVC. Spune ce simptom a apărut și când a început. Dacă nu știi ora, spune când persoana a fost văzută ultima dată fără simptome. Spune dacă persoana este gravidă sau a născut recent, ce boli și alergii are, ce medicamente ia, mai ales tratamente care împiedică formarea cheagurilor, și dacă simptomele au dispărut.

Nu conduce singură la spital și nu lua aspirină din proprie inițiativă: un AVC poate fi provocat de sângerare, iar tipul se stabilește la spital. Până vine echipajul, urmează indicațiile primite la 112.

Întrebări frecvente

Migrena cu aură înseamnă că am făcut AVC?

Nu. Migrena cu aură este un factor de risc, nu un diagnostic de AVC. Dacă apar brusc slăbiciune, probleme de vorbire sau de vedere, pentru prima dată ori altfel decât în episoadele tale obișnuite, sună la 112 în loc să încerci să le deosebești singură.

Trebuie să fac preventiv RMN sau teste de trombofilie?

Nu pentru orice persoană tânără fără simptome. Medicul alege investigațiile după istoricul personal și familial, bolile cunoscute și simptome.

Pot primi ajutor de urgență dacă nu sunt asigurată?

Da. Potrivit ghidului CNAS din martie 2024, cardul de sănătate nu este necesar pentru serviciile de urgență, iar cei fără asigurare au dreptul la pachetul minimal pentru urgențe. Lipsa cardului nu amână apelul la 112.

Există recuperare decontată după un AVC?

Pentru persoanele asigurate cu AVC confirmat, în primele patru luni de la diagnostic, ghidul CNAS prevede până la 42 de zile pe an de proceduri de recuperare, conform indicației medicale. Echipa care îngrijește pacientul stabilește procedurile necesare.

Surse verificate la 12 noiembrie 2026: Organizația Mondială a Sănătății, fișa despre AVC din 19 decembrie 2025; CDC, pagina despre factorii de risc și criteriile contraceptive din 2024; revizuirea medicală „Stroke in Young Adults” din 2023; American Heart Association și American Stroke Association, ghidul de prevenție din 2024; American Heart Association și American Red Cross, ghidul de prim ajutor din 2024; NHLBI, informațiile despre AVC în sarcină din 2025; NHS, pagina despre simptomele AVC; OUG nr. 34/2008 privind apelurile de urgență; CNAS, Ghidul asiguratului din martie 2024.