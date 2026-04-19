Englezii care vor să-și arate patriotismul de Ziua Sfântului Gheorghe ar trebui să se gândească de două ori înainte de a arbora steagul național la locuința lor. Un gest aparent inofensiv i-ar putea costa o amendă usturătoare de până la 2.500 de lire sterline, o sumă deloc de neglijat.

O celebrare cu riscuri financiare

Pare greu de crezut, nu-i așa? Ziua națională a Angliei, sărbătorită în fiecare an, ar putea aduce o gaură serioasă în bugetul celor mai entuziaști cetățeni. Discuția se aprinde în jurul regulilor care guvernează afișarea steagurilor pe proprietățile private, care, se pare, sunt mai stricte decât s-ar crede.

Suma este una considerabilă.

Vorbim despre 2.500 de lire (echivalentul a peste 14.000 de lei), o sancțiune care poate transforma rapid o sărbătoare într-un coșmar financiar. Dar cum s-a ajuns, pe bune, la o asemenea situație? Lucrurile nu sunt atât de simple pe cât par la prima vedere.

Reglementări stricte și neașteptate

Deși arborarea unui steag pare un drept fundamental, legislația britanică privind urbanismul și construcțiile poate impune anumite restricții. Iar nerespectarea lor atrage după sine sancțiuni financiare. Nu este vorba despre gestul în sine, ci despre modul în care este făcut.

E drept că nu orice steag arborat la fereastră atrage automat amenda maximă. Numai că, în lipsa unei informări corecte, mulți cetățeni ar putea încălca regulile fără să știe. De exemplu, dimensiunea steagului sau înălțimea stâlpului pe care este arborat pot necesita aprobări speciale din partea autorităților locale.

Astfel, un stâlp de steag instalat în curte fără autorizația necesară poate fi considerat o construcție neautorizată, iar de aici până la amenda de 2.500 de lire nu mai este decât un pas.