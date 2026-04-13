Covorul roșu de la cea de-a 50-a ediție a Premiilor Olivier a fost un adevărat spectacol de modă, duminică, la Royal Albert Hall din Londra. Vedete de prim rang din teatru și film au defilat în ținute spectaculoase, semnate de designeri de top. Hai să vedem cine a impresionat cel mai mult la cel mai prestigios eveniment al teatrului britanic.

Rachel Zegler, o apariție de aur

Proaspăt câștigătoare a premiului pentru Cea mai bună actriță într-un musical pentru rolul din „Evita”, Rachel Zegler a ales o creație Tamara Ralph din colecția de primăvară 2026. Rochia neagră, cu umerii goi, a fost pusă în valoare de detalii aurii sub formă de lanțuri, atât pe bretele, cât și pe decolteul adânc în formă de V. Același motiv a subliniat și talia actriței. Iar bijuteriile au fost alese cu grijă, fiind semnate Cartier. Ținuta a fost realizată de stilista Sarah Slutsky Tooley.

Cate Blanchett a mizat pe Lanvin

Cate Blanchett a optat pentru o creație îndrăzneață de la Lanvin, din colecția ready-to-wear de toamnă 2026. Designul a inclus umeri expuși, decupaje în zona taliei și o crăpătură adâncă pe fustă.

O alegere modernă și curajoasă.

Pentru a completa schema cromatică închisă, actrița a purtat o pereche de pantofi cu toc Saint Laurent și a adăugat o notă de strălucire cu bijuterii Louis Vuitton. Stilista Elizabeth Stewart este cea care s-a ocupat de look-ul ei.

Eleganță în alb și negru pentru Monica Barbaro

Actrița Monica Barbaro, nominalizată la Oscar pentru rolul din „A Complete Unknown”, a ales o rochie Roberto Cavalli din colecția pre-fall 2026. E drept că rochia mătăsoasă, într-un contrast clasic de alb și negru, a avut un aer dramatic datorită unei trene scurte. V-ați fi gândit la o combinație mai potrivită pentru un astfel de eveniment? La fel ca Zegler, Barbaro a accesorizat ținuta cu bijuterii Cartier.

Rosamund Pike, premiată în Burberry

Și Rosamund Pike a avut o seară de neuitat. Câștigătoarea premiului pentru Cea mai bună actriță (pentru rolul din piesa „Inter Alia”) a purtat o creație Burberry. Rochia fără mâneci, într-o nuanță de albastru închis, a făcut parte din colecția ready-to-wear de toamnă 2026 a brandului londonez. Cu drapaje ample și detalii cu franjuri la tiv și la eșarfa atașată, ținuta a îmbinat perfect stilul clasic și modernitatea. Look-ul a fost completat cu bijuterii de la Tiffany & Co. și a fost curatoriat de stilista Leith Clark.