Zendaya a uimit din nou la premiera din Roma a filmului „The Drama”, care a avut loc joi seara. Actrița a integrat conceptul de „ceva împrumutat” în garderoba sa, purtând o rochie Giorgio Armani Privé care a fost văzută anterior pe Cate Blanchett la Festivalul de Film de la Veneția din 2025.

O rochie cu istorie pe covorul roșu

Creată de stilistul Law Roach, rochia personalizată Armani Privé a Zendayei, fără mâneci, a avut un decolteu adânc, accentuat de pietre prețioase negre care coborau de pe umeri până în talie. Silueta mulată a primit o notă sculpturală prin buzunarele extinse de la nivelul șoldurilor. E drept că designul este spectaculos.

Iar rochia a fost completată de o trenă scurtă care a urmărit-o pe actriță pe covorul roșu. Piesa vestimentară nu este complet nouă în lumea celebrităților. Cate Blanchett a purtat aceeași rochie Armani Privé la premiera filmului „La Grazia”, în timpul Festivalului de Film de la Veneția din august 2025. Blanchett, dublă laureată a premiilor Oscar, este ambasador global de frumusețe pentru Giorgio Armani.

Recomandari Zendaya a apărut la Roma în rochia purtată de Cate Blanchett în 2022

Look-ul complet al actriței

Dincolo de rochie, accesoriile au jucat un rol important. Zendaya a purtat cercei și un inel de la Louis Vuitton, o alegere deloc surprinzătoare, având în vedere că este ambasador global pentru celebra casă de modă franceză. V-ați fi gândit că până și bijuteriile au propria lor poveste?

Tunsoarea „bixie” a actriței a fost aranjată cu o cărare pe o parte și bucle lejere care îi încadrau fața. Machiajul a pus accentul pe ochi, cu un efect smoky și sprâncene îndrăznețe, în timp ce buzele au fost finisate cu un gloss discret.

Mai mult decât o simplă ținută

Apariția face parte dintr-o strategie de „method dressing” pe care Zendaya o abordează pentru turneul de promovare al filmului „The Drama”. Rochia Armani Privé reprezintă elementul „ceva împrumutat”, o referință directă la tradiția de nuntă „ceva vechi, ceva nou, ceva împrumutat, ceva albastru”.

Recomandari Zendaya a purtat la premiera filmului The Drama o rochie de la Oscarurile din 2015

O strategie bine gândită.

Dar nu este prima dată când actrița face asta. Pe 12 martie, la gala Essence Black Women in Hollywood Awards, Zendaya a bifat și elementul „ceva vechi”. Atunci a purtat o rochie Eugene Alexander memorabilă (purtată inițial de Whitney Houston în martie 1987) și văzută ulterior pe Sarah Jessica Parker în rolul lui Carrie Bradshaw în filmul „Sex and the City” din 2008.

Despre filmul „The Drama”

Noul film îi are în rolurile principale pe Zendaya și Robert Pattinson, care îi interpretează pe Emma și Charlie, un cuplu logodit. Hai să vedem cum stau lucrurile: săptămâna nunții lor ia o întorsătură neașteptată după ce Emma dezvăluie un secret întunecat din trecutul ei.

Recomandari Zendaya a purtat o rochie McQueen din colecția toamnă 2026 la Jimmy Kimmel Live

Filmul „The Drama” va ajunge în cinematografe pe 3 aprilie.