Un ciclu de fertilizare in vitro (FIV) cu transfer de embrioni costă 14.215 lei la MedLife sau 17.500 lei la Umana, după tarifele afișate la 3 noiembrie 2026, înainte de medicamente și alte cheltuieli. Embrionii rămași pot fi congelați pentru un transfer ulterior, contra cost; donarea lor către alt cuplu nu este o opțiune reglementată expres în România, iar oprirea păstrării se discută cu clinica pe baza actelor semnate.

Persoanele eligibile pot primi prin programul public cel mult 15.000 lei: 5.000 lei pentru medicamente și 10.000 lei pentru proceduri. Congelarea și păstrarea embrionilor se plătesc separat.

Cât costă un ciclu FIV și ce se adaugă

MedLife afișa la 3 noiembrie 2026 un tarif de 14.215 lei pentru FIV clasic cu transfer și 16.250 lei pentru FIV cu ICSI și transfer. ICSI înseamnă introducerea unui spermatozoid direct în ovocit. Umana afișa 17.500 lei pentru FIV standard sau ICSI cu transfer. Faptul că toate tarifele includ transferul nu înseamnă că pachetele cuprind aceleași servicii.

Medicamentele, analizele făcute înaintea procedurii, anestezia, testarea genetică și păstrarea embrionilor pot mări suma de plată. Prețul lor depinde de tratamentul indicat și de serviciile incluse în oferta clinicii. La MedLife, congelarea embrionilor sau ovocitelor în cel mult două suporturi de păstrare costa 1.180 lei, iar păstrarea timp de 12 luni, 1.760 lei.

Dacă există un embrion congelat pentru o încercare ulterioară, transferul lui are tarif propriu: 4.670 lei la MedLife și 4.500 lei la Umana, în listele din 3 noiembrie 2026. Dacă este necesar un nou ciclu complet, acesta se plătește separat. O ofertă scrisă trebuie să arate ce include pachetul inițial și cât costă fiecare serviciu care ar putea urma.

Un buget făcut din tarifele MedLife ajunge la 21.825 lei: 14.215 lei pentru FIV clasic cu transfer, plus 1.180 lei pentru congelare, 1.760 lei pentru un an de păstrare și 4.670 lei pentru un transfer ulterior cu embrion congelat. Transferul ulterior se plătește numai dacă are loc. Suma de 21.825 lei nu include medicamentele, analizele preliminare sau testele genetice.

Cât poate plăti programul public

Normele programului FIV, aplicabile din 4 iunie 2026, stabilesc două vouchere separate. Din costul medicamentelor eligibile se acoperă cel mult 5.000 lei, iar din costul procedurilor eligibile, cel mult 10.000 lei. Beneficiarul plătește ce depășește fiecare limită; banii rămași nefolosiți pe un voucher nu îi sunt dați înapoi și nu pot fi mutați pe celălalt.

De exemplu, dacă o notă ipotetică este de 24.000 lei, din care 18.000 lei sunt proceduri eligibile și 6.000 lei sunt medicamente eligibile, programul acoperă 10.000 lei din proceduri și 5.000 lei din medicamente. Rămân de plătit 8.000 lei pentru proceduri și 1.000 lei pentru medicamente, în total 9.000 lei. Acesta nu este prețul unui pachet de clinică: analizele, congelarea și păstrarea embrionilor s-ar adăuga la suma plătită de beneficiar.

Voucherul pentru proceduri poate fi folosit, între altele, pentru recoltarea ovocitelor, pregătirea spermei, fertilizare, creșterea embrionilor în laborator, ICSI, transfer, decongelare și monitorizarea prevăzute de program. Nu acoperă investigațiile preliminare, testarea genetică a embrionilor, congelarea ovocitelor, spermei ori embrionilor, recoltarea chirurgicală a spermatozoizilor, anestezia generală intravenoasă la recoltarea ovocitelor sau prelevarea ovocitelor donate. Nici tratamentele și procedurile plătite înainte de emiterea voucherelor nu sunt decontate ulterior.

Tarifele comerciale de mai sus nu sunt automat tarifele aplicate în program. Clinicile partenere trebuie să afișeze prețurile pentru procedurile din program, astfel încât suma rămasă de plată să poată fi calculată înainte de începerea tratamentului.

Cine poate cere sprijinul în 2026

Programul se adresează cuplurilor căsătorite sau necăsătorite și femeilor singure. Când depune cererea, femeia trebuie să aibă cel puțin 24 de ani împliniți și cel mult 42 de ani împliniți. Cel puțin un membru al cuplului sau femeia singură trebuie să fie cetățean român cu domiciliul în România, iar solicitanții trebuie să fie asigurați în sistemul românesc de sănătate.

În 2026, dosarele se depun până la 15 noiembrie și sunt luate în ordinea în care sunt complete. Programul poate sprijini cel mult 10.000 de beneficiari pe an, în limita banilor aprobați. Pentru cei admiși în 2026, voucherele digitale trebuie emise până la 30 decembrie.

Cum se depune dosarul

Obține documentul medical cu diagnosticul de infertilitate și indicația pentru FIV. La încărcarea lui pe platforma programului, trebuie să fi fost emis cu cel mult 60 de zile înainte. Alege o clinică parteneră a programului și cere-i tarifele. Ea trebuie să fie acreditată pentru celule reproductive; Agenția Națională de Transplant publică lista unităților acreditate. Acreditarea singură nu înseamnă că unitatea participă și la program. Încarcă pe platformă cererea, declarația pe propria răspundere, documentul medical de indicație FIV, acordul pentru prelucrarea datelor personale, copiile actelor de identitate și adeverința de asigurat. Urmărește răspunsul. Ministerul Muncii are cel mult 60 de zile calendaristice pentru verificarea unui dosar complet. Dacă solicită completări, acestea trebuie trimise în 10 zile calendaristice. Contractul aprobat trebuie semnat și încărcat în 5 zile calendaristice. După emiterea voucherelor, începe procedurile în cel mult șase luni de la începutul valabilității lor. O prelungire de cel mult trei luni cere aprobarea prealabilă a ministerului și documente medicale. Fiecare voucher este valabil timp de 12 luni din ziua în care este emis.

Cum sunt păstrați embrionii rămași

Embrionii nefolosiți pot fi congelați și păstrați în azot lichid pentru un transfer ulterior. Normele pentru unitățile acreditate cer supravegherea continuă a condițiilor de păstrare, alarme, sursă de energie de rezervă și posibilitatea de a urmări fiecare material stocat.

Nu există un tarif național de păstrare. La 3 noiembrie 2026, clinicile afișau aceste sume:

Centrul FIV al Spitalului Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca: 400 lei pe an după primul an.

Umana: 1.600 lei pe an.

MedLife: 1.760 lei pentru 12 luni.

Congelarea poate avea un tarif separat de păstrare. Contractul clinicii stabilește perioada plătită, prelungirea și ce se întâmplă la expirare sau la neplată; nu există un termen național unic de păstrare care să înlocuiască aceste condiții.

Ce se poate decide pentru embrionii rămași

Păstrarea pentru un transfer propriu ulterior este o opțiune folosită în FIV. Dacă păstrarea nu mai este dorită, clinica trebuie întrebată în scris ce prevede contractul pentru încetarea ei, ce acorduri sunt necesare și dacă mai există costuri. Simpla neplată nu trebuie tratată ca o cerere de oprire a păstrării.

Donarea embrionilor rămași către alt cuplu nu trebuie trecută pe lista opțiunilor disponibile în România: nu există o procedură autorizată expres pentru aceasta în actele care reglementează situația. Codul civil trimite reproducerea cu un donator la o lege specială, dar nu stabilește prin aceasta ce se face cu embrionii proprii rămași după FIV. Acordul dat la notar pentru reproducerea cu un donator nu este o regulă aplicabilă tuturor cuplurilor care au embrioni congelați.

Pentru intervențiile medicale se semnează un acord după explicarea procedurii și a riscurilor. Contractul de păstrare și formularele clinicii trebuie citite separat, pentru că ele privesc durata și deciziile legate de embrionii rămași. Dacă hotărârea se schimbă, cererea și răspunsul clinicii trebuie păstrate în scris înainte de un transfer sau de oprirea păstrării. Pentru un conflict privind contractul, clinica are registru de sugestii și reclamații; contestația din programul public privește respingerea cererii de sprijin, nu disputa privind embrionii.

Întrebări frecvente

Pot primi din nou voucherul dacă prima încercare nu reușește?

Da, dar nu automat. Între 2026 și 2030 sunt permise cel mult trei înscrieri în total; pentru o nouă înscriere, procedura anterioară trebuie să se fi încheiat cu rezultat negativ, iar decontul ei să fie validat.

Pot schimba clinica după aprobare?

Pentru motive personale, schimbarea este permisă o singură dată, înainte de folosirea voucherului pentru proceduri, cu notificările și actele cerute de program.

Cine decide asupra embrionilor dacă partenerii se despart?

Codul civil nu stabilește o regulă specială pentru embrionii proprii păstrați după despărțire. Acordurile semnate și contractul clinicii trebuie verificate, iar un sfat juridic cerut înainte de un transfer sau de oprirea păstrării; unul dintre parteneri nu trebuie să presupună că poate decide singur.

Pot opri o intervenție după ce am semnat acordul?

Da. Legea drepturilor pacientului permite refuzul sau oprirea unei intervenții în scris, după explicarea consecințelor. Schimbarea unei decizii privind embrionii deja păstrați se tratează separat, prin documentele clinicii.

Ce fac dacă cererea pentru voucher este respinsă?

Contestația se depune online în cel mult cinci zile lucrătoare de la comunicarea respingerii. Ministerul are cel mult zece zile lucrătoare să o soluționeze.

Surse verificate la 3 noiembrie 2026: normele Ministerului Muncii pentru programul FIV 2026-2030; hotărârea Guvernului de aprobare a programului; Codul civil; Legea drepturilor pacientului; normele Ministerului Sănătății pentru păstrarea celulelor reproductive; lista Agenției Naționale de Transplant; tarifele publicate de MedLife, Umana și Centrul FIV al Spitalului Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca; recomandările American Society for Reproductive Medicine privind păstrarea în laborator.