Cardi B a lăsat în urmă bocancii din turneul „Little Miss Drama” sâmbătă seara, în Atlanta. După concert, artista a apărut la after-party-ul oficial de la The Dome încălțată cu o pereche de sandale aurii Schiaparelli. Schimbarea de stil a fost evidentă, marcând o ruptură clară de încălțămintea cu toc gros și piesele personalizate care i-au definit garderoba de scenă până acum.

Sandale de 2.200 de dolari

Cardi B a purtat sandalele „Measuring Tape” de la Schiaparelli, realizate din piele metalizată aurie. Modelul este unul cu toc stiletto înalt de 10,5 cm, vârf pătrat deschis și o bandă frontală brodată cu motivul distinctiv al ruletei de croitorie. O baretă subțire pe gleznă, marcată tot cu gradațiile unei rulete, se închide cu o cataramă mică aurie, oferind un aer suprarealist designului minimalist. Prețul acestor sandale este de 2.200 de dolari.

O ținută pe măsură

Iar ținuta a fost la fel de îndrăzneață. Rapperița a asortat sandalele cu o salopetă scurtă, mulată, cu imprimeu de animal. Modelul cu model de șarpe în nuanțe de maro și cafeniu a păstrat un look puternic și brut, având un bust răsucit, bretele groase și fronseuri pe trunchi.

E drept că, mai târziu în acea noapte, fotografii au surprins-o pe Cardi B desculță la petrecere, ceea ce sugerează că sandalele Schiaparelli au fost mai degrabă o declarație de stil la intrare.

Un tipar deja cunoscut

Această schimbare se potrivește perfect cu strategia pe care artista a adoptat-o în turneul „Little Miss Drama”. Pe scenă, Cardi a mizat pe modele sigure, în special pe botine accesorizate și alte piese robuste, create pentru mișcare. În afara scenei, linia a devenit mai fină și mai expusă.

V-ați fi imaginat că există o strategie atât de clară chiar și pentru încălțămintea de la after-party? La începutul acestei luni, în Philadelphia, a purtat sandale mov metalizat cu șiret de la Femme LA la un alt eveniment similar, renunțând din nou la încălțămintea comodă de concert pentru un stiletto subțire.

Un simbol cu istorie

Alegerea sandalelor Schiaparelli adaugă și o notă de istorie a modei. Ruleta de croitorie este una dintre emblemele casei de modă încă din 1937, când a apărut pe sticla parfumului „Shocking” al Elsei Schiaparelli. Daniel Roseberry (actualul director de creație) a readus constant acest motiv în colecțiile sale de haine, marochinărie și accesorii.

Pe Cardi, codul casei de modă a apărut în cea mai pură formă: o sandală aurie minimalistă, un detaliu suprarealist recunoscut, iar câteva ore mai târziu, deloc pantofi.