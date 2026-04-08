Petrecerea a continuat pentru Cardi B și după ce a încheiat concertul din Philadelphia, parte a turneului său „Little Miss Drama”. Rapper-ița a fost gazda unui after-party oficial la clubul de noapte Noto Philadelphia, unde a apărut într-o ținută îndrăzneață, completată de o pereche de sandale cu toc amețitor.

Sandalele care au furat privirile

Pentru ieșirea la club, artista a ales o pereche de sandale Femme LA, modelul London Lace Up, într-o nuanță de violet metalizat. Confecționate din piele vegană, sandalele au un design minimalist, dar cu detalii contemporane, precum vârful ascuțit. Tocul cui, de tip stiletto, măsoară nu mai puțin de 4,75 inci (aproximativ 12 cm), alungind silueta artistei. V-ați gândit vreodată cum e să mergi pe piatră cubică pe tocuri de 12 cm?

Iar sandalele, create manual, dispun de bretele ajustabile care se înfășoară în jurul gleznei, asigurând o potrivire personalizată. Brandul, cu sediul în Los Angeles, își propune să ofere pantofi cu toc îndrăzneți și cruelty-free pentru femeia modernă.

O rochie cu „aspect ud”

Cardi a asortat sandalele spectaculoase cu o rochie maxi, tip halter, semnată Di Petsa, care se remarcă prin faimosul său „aspect ud”. Piesa vestimentară, prezentată în colecția pentru toamna 2026 la London Fashion Week, are un imprimeu ombré vibrant, în nuanțe de violet și albastru. Mai mult, rochia are șlițuri înalte pe ambele părți, care îi lasă la vedere picioarele.

Corsajul are un design drapat și un decolteu adânc, completând look-ul dramatic.

Cât costă și unde se găsesc

Dar ce faci dacă vrei și tu o pereche? Ei bine, veștile sunt amestecate. Modelul purtat de Cardi B, pe nuanța violet, este în prezent sold-out. În schimb, brandul Femme LA oferă o versiune pe verde la prețul de 49 de dolari.

O alegere îndrăzneață.

Există și o variantă actualizată a stilului, numită Luce Minimale, care costă 199 de dolari. Un design similar, 3.0 Barely There Lace Up Heel, este si disponibil, numai că acesta are vârful rotunjit. Până la urmă, opțiuni există.

Apariția din Philadelphia nu este singulară. Câștigătoarea premiului Grammy a afișat mai multe ținute spectaculoase pe parcursul turneului ei, „Little Miss Drama”.