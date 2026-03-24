Cardi B intră oficial pe piața de beauty cu propria linie de îngrijire a părului, Grow-Good. Dezvoltată împreună cu Revolve Group, colecția include șase produse menite să repare și să fortifice părul, toate având prețuri sub 20 de dolari. Lansarea vine după ce, în 2020, artista a devenit virală cu o mască de păr DIY pe care și-o prepara în bucătărie.

De la măști de casă la o afacere

V-ați fi gândit vreodată că sub perucile extravagante se ascunde un păr natural până la talie? Mulți fani au aflat asta pentru prima dată în 2020, când Cardi a postat un video cu masca ei de casă. Artista a vorbit deschis despre problemele pe care le-a avut cu părul, de la deteriorarea cauzată de permanent la decolorări excesive și o tunsoare greșită care a făcut-o pe mama ei să vrea să-l ia la rost pe stilist. Aceste experiențe au determinat-o să se întoarcă la ritualurile de frumusețe dominicane din copilărie.

Acum, acele soluții sunt disponibile pentru toată lumea. Iar Cardi B este conștientă de scepticismul publicului față de brandurile lansate de vedete. Ea a abordat direct acest subiect, în stilul ei caracteristic: „Oamenii o să-mi cumpere rahatul doar pentru numele meu, dar o să se mai întoarcă? Important e să se întoarcă.”

Ce conțin, de fapt, produsele Grow-Good

Colecția inițială se concentrează pe repararea daunelor pentru a crea o bază sănătoasă pentru creșterea părului. Toate produsele au un parfum floral discret (dezvoltat cu Givaudan, casa de parfumuri din spatele unor nume ca Dior J’Adore), cu note de trandafir, bergamotă, flori de portocal și santal.

Majoritatea formulelor, cu excepția serului, conțin complexul brevetat Fiberlace. Deși ingredientele exacte nu sunt publice, chimista cosmetică Amanda Lam a identificat o serie de compuși recurenți: extract hidrolizat din semințe de moringa (cunoscut pentru repararea părului), clorură de guar hidroxipropiltrimoniu (un agent de condiționare), pantenol și betaină.

Hai să vedem ce e în fiecare sticluță:

Șampoanele Wash Cycle și Wash Cycle+ (15 dolari fiecare): Ambele sunt formule fără sulfați. Varianta „+” este destinată părului mai uscat, având o concentrație mai mare de dimeticonă. Potrivit chimistei Amanda Lam, „dimeticona ajută la netezirea părului și la sigilarea cuticulei, ceea ce poate face firele să se simtă mai moi și mai ușor de aranjat.” Deși pe etichetă apar uleiuri de rozmarin și ricin, Lam notează că poziționarea lor spre finalul listei de ingrediente, după glicerină, „indică faptul că probabil sunt incluse în cantități relativ mici și s-ar putea să nu aibă un impact major asupra rezultatelor.”

Balsamurile Soft Serve și Soft Serve+ (15 dolari fiecare): Acestea se bazează pe alcooli grași, ulei de cocos și unt de cacao. Dr. Shuting Hu, chimist cosmetic, afirmă că „balsamul Soft Serve ar fi o opțiune bună pentru persoanele care consideră siliconii prea grei." Varianta „+" este, conform lui Lam, „un produs mai emolient… Concentrația de unturi și uleiuri mai dense este mai mare în Soft Serve+, făcându-l mai potrivit pentru părul mai uscat."

Masca Get Rich (20 dolari): O formulă bogată, cu infuzii de banane și mango, plus uleiuri de cocos, floarea-soarelui și ricin, creată pentru a hidrata în profunzime buclele.

Serul Everything (18 dolari): Deși se numește ser, este de fapt un ulei multifuncțional care promite să netezească, să adauge strălucire și să ofere protecție termică până la 232°C (450°F). „Este în întregime [compus din] ulei," explică Lam. „Dimeticona, izododecanul, alcanul C13-15 și etil macadamiatul sunt toate silicoane asemănătoare uleiului, cu grad mare de strălucire… Au o textură uscată, așa că nu vei simți că îți încarcă părul."

Verdictul după testare

Am testat produsele pe mai multe tipuri de păr, de la fin la creț și foarte des. Primele impresii au fost mixte în privința șampoanelor, unii considerând că nu produc suficientă spumă la prima aplicare, fiind necesare două șamponări pentru o curățare completă.

Numai că anumite produse s-au remarcat clar.

Balsamul Soft Serve+ a fost considerat un adevărat standout, lăsând părul moale, mătăsos și hidratat fără a-l încărca. Masca Get Rich a fost și ea apreciată pentru textura cremoasă care se topește în păr, făcând descurcarea mult mai ușoară. Iar serul Everything a impresionat prin capacitatea de a adăuga instantaneu strălucire și de a netezi firele rebele, chiar și pe părul foarte fin, fără a-l îngrășa.

Cu prețuri accesibile și câteva formule care chiar livrează rezultate, Grow-Good pare să fie o opțiune solidă pe piața aglomerată a produselor de îngrijire. Linia va fi lansată exclusiv pe growgood.beauty, cu o perioadă de pre-sale pe 24 martie, urmând ca produsele să fie disponibile pentru publicul larg începând cu 15 aprilie.