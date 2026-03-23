Rapperița Cardi B, în vârstă de 33 de ani, își lansează noua linie de produse pentru păr, Grow-Good Beauty, într-un mod cu totul inedit. Un autobuz transformat într-o bodegă de cosmetice va opri marți în Bronx, New York, între orele 11:00 și 18:00, pentru a oferi fanilor prima șansă de a cumpăra colecția.

Autobuzul-bodega oprește în Bronx

Evenimentul este unic. Autobuzul branduit, care arată ca un magazin de cartier, va fi amplasat la Muzeul Hip Hop, pe strada Exterior 585. Parteneriatul cu Shopify permite clienților să exploreze și să cumpere produsele direct de pe dispozitivele mobile, într-o activare pop-up gândită special pentru comunitatea din care provine artista.

„La Shopify, ne concentrăm pe a ajuta brandurile să construiască legături directe și semnificative cu comunitățile lor. Suntem încântați să sprijinim Grow-Good în timp ce își prezintă brandul consumatorilor prin această activare axată pe comunitate în Bronx”, a declarat Jessica Williams, director de parteneriate de brand la Shopify.

Iar pentru cei care nu pot ajunge, pre-vânzarea va fi activată simultan pe site-ul oficial, growgood.beauty.

O poveste personală despre păr

Dar cum a ajuns Cardi la ideea asta, pe bune? Artista, pe numele ei real Belcalis Marlenis Almánzar, a vorbit deschis despre complexele din copilărie legate de părul său.

„N-o să vă mint, când eram mai mică, chiar îmi uram părul”, a mărturisit ea. „Verișoarele mele aveau părul foarte lung – ca prințesele Disney, aveau părul foarte lung. Părul meu nu numai că era foarte aspru, dar era și foarte scurt. Obișnuiam să-mi urăsc textura părului, pentru că atunci când aplicam gel, în loc să stea drept, se cârlionța.”

La doar 7 ani, și-a convins mama să o lase să-și facă permanent, o decizie care i-a distrus părul și a forțat-o să o ia de la capăt. Abia după vârsta de 20 de ani a redescoperit ritualurile de frumusețe dominicane, care stau acum la baza brandului dezvoltat împreună cu Revolve Group.

Ce produse găsești și cât costă

Și ce anume vinde? Colecția se concentrează pe reparare și hidratare, cu produse create pentru diferite nevoi. V-ați fi gândit vreodată că rețetele ei de acasă vor ajunge într-un produs comercial?

Gama de start include:

Șampoane Wash Cycle și Wash Cycle+ (14,99 dolari)

Balsamuri Soft Serve și Soft Serve+ (14,99 dolari)

Masca nutritivă Get Rich (inspirată de tratamentele DIY ale lui Cardi cu avocado, nucă de cocos, extract de banane și aloe vera) costă 19,99 dolari

Serul Everything Serum, un protector termic și anti-umiditate, la prețul de 17,99 dolari

După Bronx, autobuzul Grow-Good Beauty nu se oprește.

Urmează un turneu prin Statele Unite, cu opriri planificate în orașe precum Newark (New Jersey), Atlanta și Baltimore, pe traseul turneului „Little Miss Drama”. Acolo, clienții vor putea nu doar să cumpere produsele, ci și să participe la concursuri exclusive și să testeze articole în ediție limitată.