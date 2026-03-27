Cunoscută drept „Regina Întunericului”, Gabriela Lucuțar locuiește într-un apartament spectaculos de 200 de metri pătrați din Cartierul Armenesc din București. Deși mulți s-ar aștepta la un decor sobru, locuința impresionează printr-o combinație de negru, alb și auriu, alături de detalii profund personale.

Culorile preferate ale „Reginei Întunericului”

Contrar așteptărilor, casa Gabrielei Lucuțar nu este dominată exclusiv de tonuri întunecate. Negrul, culoarea sa preferată, este într-adevăr prezent, însă este armonizat cu accente de alb și auriu, creând o atmosferă de o eleganță aparte. „Mie îmi place foarte mult negrul. Albul și auriul îmi mai plac. Așa mă regăsesc eu, inclusiv pe pat am negru, inclusiv draperiile sunt negre. Alb, negru și auriu sunt culorile mele preferate. Nu știu de ce oamenii, când vorbim de negru, trebuie să te gândești la ceva… Mie îmi place să trec dincolo de orice”, a mărturisit antreprenoarea.

Și, pe bune, decorul îi reflectă perfect personalitatea complexă.

O casă plină de suflet

Dar dincolo de paleta cromatică, casa emană căldură. Pereții sunt împodobiți cu fotografii ale celor trei copii ai săi, iar prezența numeroaselor icoane și cruci dezvăluie o latură profund religioasă. Un aer artistic special este adăugat de vitraliile din sticlă colorată de la ușile camerelor, care se completează cu mobilierul ales cu grijă și diversele obiecte de artă.

Detaliul care șochează vizitatorii

V-ați fi gândit vreodată la așa ceva într-un living? Într-o zonă specială a camerei de zi, Gabriela Lucuțar păstrează două mini-urne. Acestea conțin cenușa tatălui său și a cățelușului său, un omagiu emoționant adus celor dragi pe care i-a pierdut.

Apartamentul, parte din partajul de 2,7 milioane de euro

Locuința de 200 de metri pătrați a ajuns în proprietatea sa în urma divorțului de Romeo Constantin Lucuțar.

Un mariaj de 20 de ani.

E drept că partajul a implicat o avere estimată la 2,7 milioane de euro. În urma separării, „Regina Întunericului” a rămas cu 30% din avere, compania de pompe funebre care a consacrat-o (o afacere de succes) și acest apartament luxos din București.