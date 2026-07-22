Vara e aici, iar pentru multe dintre noi asta înseamnă picioare grele și umflate. Nu trebuie să suferi în tăcere. Canicula agravează simptomele varicelor pentru că dilată vasele de sânge.

Femeile care se confruntă deja cu varice simt schimbarea foarte concret. Mai multă umflare. Mai multă senzație de greutate. Uneori, mai multă durere. Și asta exact în zilele în care ar vrea să poată merge normal, fără să se gândească la picioarele lor. Nu e puțin lucru.

Varicele apar când valvele din vene nu mai funcționează corect, iar sângele stagnează. Riscul crește după 40-50 de ani. Este influențat de sarcină, excesul de greutate sau statul prelungit în picioare. Căldura verii nu creează problema, dar o face mai apăsătoare.

Apa rece și mersul: remedii rapide pentru varice

Un prim gest simplu este expunerea picioarelor la apă rece timp de 15-20 de minute. Răceala produce constricția vaselor de sânge. Asta poate reduce temporar inflamația și durerea. Efectul este similar cu cel al ciorapilor compresivi, dar mai ușor de tolerat pe caniculă.

Mersul pe jos ajută și el, mai ales când e făcut constant, 20-30 de minute. Mușchii gambelor sunt considerați „a doua inimă” a organismului, pentru că pompează sângele venos înapoi către inimă. Pe scurt, picioarele tale nu doar se mișcă, ci chiar își fac treaba mai bine.

Și alimentația poate aduce un sprijin, prin flavonoide. Acestea se găsesc în afine, varză kale și ceapă roșie și pot ajuta la ameliorarea simptomelor. CSID menționează că există și preparate concentrate, precum fracția flavonoidică purificată micronizată (MPFF), care pot reduce senzația de greutate și durerea. Însă acestea nu înlătură cauza varicelor și cer aviz medical.

Cu ce are sens să începi în zilele foarte calde

Dacă disconfortul crește odată cu temperatura, ordinea practică e simplă. Mai întâi, răcorești picioarele 15-20 de minute pentru efectul rapid asupra vaselor de sânge. Apoi, păstrezi 20-30 de minute de mers, tocmai ca sângele venos să fie împins mai eficient către inimă.

Flavonoidele din alimente pot completa aceste gesturi de zi cu zi. Varianta concentrată, MPFF, intră în discuție doar cu aviz medical. E important să nu ceri de la aceste soluții mai mult decât pot oferi. Ele controlează simptomele, nu vindecă varicele.

Pe termen lung, soluția rămâne medicală. Procedurile moderne pot închide sau elimina venele afectate. Aceasta schimbă miza de la un disconfort ținut sub control la o abordare care tratează cauza. Până atunci, însă, diferența pentru tine poate începe cu două lucruri simple: 15-20 de minute de apă rece și 20-30 de minute de mers. Exact în zilele în care căldura îți face picioarele mai grele.