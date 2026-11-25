Frica este obișnuită când apare în fața unui pericol și se liniștește fără să îți schimbe viața. Cere o evaluare dacă persistă, revine des, te face să eviți situații sau îți afectează munca, studiile, relațiile ori activitățile zilnice. Nu trebuie să stabilești singură dacă ai o fobie: spune-i specialistului ce te sperie și ce nu mai poți face din cauza fricii.

Când frica îți schimbă viața

Frica este reacția la un pericol pe care îl simți acum. Anxietatea poate apărea când te gândești la ce s-ar putea întâmpla și devine o problemă când îngrijorarea persistă și îți încurcă viața. Fobia înseamnă o teamă intensă legată de un anumit lucru sau de o anumită situație, pe care ajungi să o eviți ori să o suporți cu multă suferință.

Uită-te la patru lucruri: cât durează frica, cât de des apare, câtă suferință îți provoacă și ce te împiedică să faci. Poate ai început să amâni consultații, să refuzi călătorii, să lipsești de la cursuri sau să eviți întâlniri la care înainte mergeai. Organizația Mondială a Sănătății arată că tulburările de anxietate pot afecta activitățile zilnice, familia, munca și studiile. Un test de pe internet nu stabilește dacă ai o fobie.

De ce evitarea poate întreține frica

Când ocolești lucrul de care te temi, te poți liniști pe moment. Dacă faci asta mereu, nu mai ai ocazia să vezi ce se întâmplă în acea situație, iar teama îți poate restrânge tot mai mult alegerile. Asociația Americană de Psihologie explică faptul că evitarea poate agrava frica pe termen lung.

Asta nu înseamnă că trebuie să te forțezi să înfrunți brusc o situație care te copleșește. În terapie, apropierea de ea poate fi planificată treptat, începând cu pași mai ușor de suportat. Metoda se numește expunere, iar psihologul o adaptează la persoană și la lucrurile de care se teme.

Ce tratamente pot ajuta

Terapia cognitiv-comportamentală, numită și CBT, te ajută să lucrezi cu gândurile și reacțiile legate de frică. Pentru fobiile legate de un obiect sau de o situație anume, tratamentele bazate pe expunere au cele mai bune dovezi. O analiză apărută în 2022 a inclus 85 de studii și 1.758 de participanți. Ea nu a arătat clar că expunerea făcută într-o ședință este mai mult sau mai puțin eficientă decât expunerea făcută în mai multe ședințe. Asta nu înseamnă că o singură ședință este potrivită pentru toată lumea.

Pentru anxietatea socială, ghidul NICE recomandă terapie individuală adaptată acestei probleme; ea poate include apropierea treptată de situațiile sociale temute. În funcție de problema evaluată și de cât de mult îți este afectată viața, medicul poate discuta și despre medicamente. Nu începe, nu combina și nu opri singură un tratament pentru anxietate. În anxietatea generalizată, NICE nu recomandă folosirea obișnuită a benzodiazepinelor, ci doar pe termen scurt, în crize.

Cum ajungi la ajutorul potrivit

Poți începe cu medicul de familie, cu un psiholog sau cu un psihoterapeut. Medicul de familie te poate îndruma mai departe; psihiatrul poate evalua simptomele severe și poate discuta un tratament medicamentos, dacă este necesar. Spune specialistului dacă ești însărcinată, ai o boală cronică ori iei deja medicamente, înainte de a stabili un plan.

În România, normele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate din august 2025 includ, în condițiile sistemului de asigurări, evaluarea psihologică, consilierea și psihoterapia. Întreabă furnizorul ales dacă oferă serviciul prin CNAS, în ce condiții și dacă există un cost pentru tine. Dacă alegi o ședință cu plată, cere tariful înainte de programare.

Ca să pregătești discuția, notează o situație concretă: de pildă, o consultație amânată din cauza fricii. Spune de când se întâmplă, ce simți când se apropie programarea și ce ai început să eviți. Poți întreba specialistul ce pregătire are pentru problema ta, ce metodă propune și cum veți stabili ritmul tratamentului.

Ce poți face acum

Notează situațiile care îți provoacă frică, cât de des apar și ce activități ai început să eviți. Dacă poți, păstrează-ți rutina și vorbește cu o persoană de încredere. Programează o discuție cu medicul de familie, un psiholog sau un psihoterapeut când frica îți schimbă rutina. Spune și ce simptome fizice ai. Stabilește împreună cu specialistul ce urmează. Nu încerca singură o expunere bruscă și nu lua sedative sau produse fără rețetă ca să treci prin situația temută.

Dacă apar gânduri de autovătămare, caută imediat ajutor medical de urgență. Fă la fel dacă ai simptome fizice noi, severe sau neobișnuite; ele nu trebuie puse automat pe seama anxietății.

Întrebări frecvente

Se poate trata o fobie într-o singură ședință?

Unele forme de terapie prin expunere se fac într-o singură ședință. Formatul potrivit depinde de fobie, de cât de puternică este teama, de vârstă și de preferințele persoanei.

Palpitațiile sau tremurul pot veni de la frică?

Pot apărea în anxietate și fobii. Dacă sunt noi, severe sau neobișnuite, mergi la medic pentru a verifica și alte cauze.

Ce fac dacă teama mă împiedică să merg la medic?

Spune încă de la programare că îți este teamă și întreabă ce adaptări sunt posibile la consultație. Pentru frica ce persistă, discută cu un psihoterapeut despre un plan treptat.

Copiii primesc același tratament ca adulții?

Nu. Pentru anxietatea socială la copii și adolescenți, ghidul NICE descrie terapie adaptată vârstei, cu implicarea părinților; medicamentele nu sunt oferite de rutină pentru această problemă.

Surse verificate la 25 noiembrie 2026: Organizația Mondială a Sănătății, fișa despre tulburările de anxietate din 15 septembrie 2026; National Institute of Mental Health, paginile despre fobii și tulburări de anxietate; Asociația Americană de Psihologie, explicația despre terapia prin expunere din 2017; NICE, ghidurile CG159 pentru anxietatea socială și CG113 pentru anxietatea generalizată; Casa Națională de Asigurări de Sănătate, normele din august 2025; analiza despre terapia prin expunere publicată în Behaviour Research and Therapy în 2022; National Health Service, pagina despre fobii revizuită în martie 2026.