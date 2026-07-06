Mii de români trec granița spre Bulgaria în fiecare vară, iar motivul nu ține doar de preț. Pachetele all-inclusive, curățenia, camerele și ideea de vacanță fără prea multe calcule la fața locului cântăresc mult când alegi câteva zile cu familia.

Familiile care pleacă la început de sezon găsesc în Bulgaria un buget orientativ de 600 de euro pentru 4-5 zile, potrivit lui Dima Pusvana, expert în turism. Suma este pentru o familie, nu pentru o persoană, iar față de lunile iulie-august diferența este clară: vara de vârf cere un buget mai mare. La drum se adaugă și vigneta, care costă patru euro pentru o zi, un weekend sau o săptămână.

Dacă te uiți strict la ce spun turiștii, alegerea devine ușor de înțeles. O turistă a rezumat simplu motivele pentru care revine: „În primul și în primul rând, curățenia, camerele care sunt extraordinare și mâncarea.” Iar pentru familiile cu copii, partea de experiență contează la fel de mult ca prețul. O fetiță a spus direct ce o bucură la hotel: „Îmi place foarte mult să facem baie în piscină și aici mâncarea este foarte bună și camerele sunt amenajate foarte frumos.”

Aici apare și partea utilă pentru tine, dacă încă oscilezi între cele două variante de litoral. Bulgaria pare să câștige când vrei confort simplificat: mâncare inclusă, piscine, wellness și mai puține decizii de luat în fiecare zi. România încearcă să recupereze prin experiențe mai variate în afara plajei, ceea ce poate conta dacă nu vrei să stai doar între șezlong și restaurant.

Hotelurile din Bulgaria vând ideea de vacanță ușoară

Elena Dorovskaya, director de hotel, a explicat că oferta nu se oprește la plajă și piscine.

„În interiorul hotelului avem un centru wellness, deci nu aveți parte doar de plajă și piscine, puteți să vă bucurați de lucruri minunate și pentru corpul dumneavoastră.”

Pentru multe femei, mai ales când pleacă în formulă de familie, exact asta înseamnă vacanță reușită: copilul are ce face, mesele sunt rezolvate, iar tu poți prinde măcar o oră în care nu organizezi nimic. Nu e un detaliu mic.

Și varianta de masă pare flexibilă. O turistă a povestit că a ales demipensiune și experiența a fost suficient de bună pentru familie: „Noi am ales mic dejun și prânz, demipensiune, totul ok, am avut ce să alegem, mese, copiii au avut ce să mănânce.” Asta spune ceva important pentru părinți: nu toată lumea caută neapărat all-inclusive complet, ci o formulă în care mesele-cheie sunt rezolvate.

Dima Pusvana, expert în turism, a spus că numărul românilor a urcat puternic față de anul trecut.

„Avem peste 30% mai mulți români decât am avut anul trecut și cerințele cresc pe zi ce trece. O să ajungem la momentul în care o să avem mai mulți turiști decât locuri de cazare. Bugetele sunt în funcție de perioadă. Dacă vii la început de sezon, poți să stai 4-5 zile cu 600 de euro. O familie, nu de persoană. Dacă vii în iulie-august, îți trebuie mai mult.”

Creșterea de peste 30% față de anul trecut arată că nu mai vorbim despre excepții sau despre câteva familii care „încearcă altceva”. E deja un obicei de vacanță pentru mulți români.

Litoralul românesc răspunde cu mai multe activități, nu doar cu camera

Hotelierii români au înțeles că simpla cazare nu mai ajunge. Potrivit Observatornews, oferta s-a mutat spre activități care să umple ziua și să justifice costul vacanței: programe artistice, concursuri pe plajă, ateliere de pictură, petreceri la piscină și piese de teatru.

Alina Fărîmiță, manager de complex, a descris programul ca pe o agendă întreagă de vacanță, nu doar ca pe o animație de seară.

„Activitățile sunt foarte diversificate. Programul artistic începe dis de dimineață cu concursuri organizate pe plajă, direct în bătaia soarelui și continuă pe parcursul zilei în interiorul restaurantului, în cadrul atelierelor de pictură, de creație, petreceri pe plajă, la piscină, piese de teatru.”

Dacă ești genul care se plictisește repede doar cu plajă și mese, asta poate înclina balanța. Mai ales când pleci cu copii și știi că o zi lungă la mare are nevoie de plan B, plan C și, uneori, de un mic miracol.

Bianca Guriță, reprezentant hotel, a spus că unele pachete merg și dincolo de resort: tur ghidat în Constanța, municipiul Constanța, județul Constanța, cu opriri în Piața Ovidiu și la Cazinou, plimbare cu vaporașul, degustare la o cramă din zonă sau vizită la o cetate. Aici România încearcă să joace altă carte: vacanța combinată, în care marea vine la pachet cu ieșiri și experiențe locale.

Diferența nu e doar în bani, ci și în felul în care vrei să te simți în vacanță

Iuliana Tasie, expert în turism, a pus degetul pe un lucru pe care multe familii îl simt, chiar dacă nu îl formulează așa: flexibilitatea.

„De aici apare prejudecata, noi am creat-o, pentru că la un moment dat ne-am poziționat sus, pentru că aveam cerere, aveam servicii, aveam ce să oferim. Dacă le evaluezi per total, ajungi la același buget pe care îl cheltuiesc ei acolo. Dar cred că este vorba despre flexibilitate: dom’ne, mă duc la bar, îmi iau ce vreau.”

Aici e, de fapt, comparația care te ajută când calculezi vacanța. Chiar dacă ajungi la bugete apropiate, senzația de control asupra cheltuielilor și lipsa costurilor mărunte adunate pe parcurs fac diferența în mintea multor turiști. Iar într-o vacanță de familie, exact sumele „mici” sunt cele care te enervează cel mai tare.

Un turist a spus și el ceva foarte sincer despre felul în care percepem o destinație: „Minusul este între noi, în clienți. Nu neapărat la locație, noi stricăm sau noi înălțăm o locație. Aici poți să spui că sunt o groază de minusuri dacă vrei să le scoți în evidență. Dacă vrei să spui că sunt numai plusuri, sunt numai plusuri aici.”

Pe termen mai lung, Dumitru Filip, președinte OMD Mangalia, spune că litoralul românesc are nevoie de reguli mai stabile pentru investiții: „Ne lipsește o legislație care să pună lucrurile la punct pe termen mediu și lung, care să permită investiții semnificative, într-o logică coerentă, într-o variantă de lucru.”

Până atunci, pentru o plecare de 4-5 zile la început de sezon, Bulgaria vine cu un punct foarte clar pe listă: 600 de euro pentru o familie și o vignetă de patru euro.