Lisa Faulkner (54 de ani), actriță și prezentatoare cunoscută din „EastEnders” și „Holby City”, a povestit că a trecut printr-o operație pentru cancer mamar aflat în stadii incipiente. Intervenția a avut loc în urmă cu două săptămâni, iar după operație medicii i-au spus că „totul este curat”. Urmează, însă, radioterapie în săptămânile următoare.

372.000 de oameni o urmăresc pe Instagram, iar mesajul pe care l-a ales nu a fost despre recuperare, ci despre un lucru concret: să nu amânați mamografia. Asta face diferența practică din povestea ei. Nu un discurs motivațional, ci faptul că investigația a prins boala devreme, într-un moment în care tratamentul a putut începe rapid.

Pentru dumneavoastră, aspectul util este simplu: dacă vă bazați doar pe ideea că „aș simți un nodul dacă ar fi ceva”, s-ar putea să ratați alte semne. Iar dacă ați amânat un control, cazul ei este genul de reamintire pe care multe dintre noi o ignorăm până când devine personală.

„A trebuit să fac o intervenție chirurgicală pentru că am avut stadiile foarte incipiente ale cancerului mamar. Am făcut operația acum două săptămâni și a fost o operație destul de mare, dar totul este bine, am primit rezultatele și au scos totul, așa că totul este curat și trebuie doar să fac radioterapie în câteva săptămâni.”

Lisa Faulkner a insistat apoi pe motivul pentru care a ales să vorbească public despre acest subiect. „Sunt atât de recunoscătoare că am mers la mamografie. Nu le amânați, mergeți, pentru că au găsit asta și fără acea mamografie nu ar fi fost depistat.” Este un detaliu care spune tot: uneori boala nu anunță zgomotos că este acolo.

Semnele de cancer mamar merg dincolo de noduli

Acest aspect merită atenție, pentru că multe femei asociază cancerul mamar aproape exclusiv cu un nodul. Dr. Jiri Kubes (oncolog radiolog și Director Medical la Centrul de Terapie cu Protoni) spune că lista semnelor de alarmă este mai largă.

Potrivit Mirror, medicul atrage atenția asupra modificărilor de culoare ale sânului, apariției unei erupții cutanate sau a unor cruste în jurul mamelonului și schimbărilor de formă sau dimensiune ale sânilor ori mamelonului. Cu alte cuvinte, dacă observați că un sân pare mai închis la culoare, roșu sau inflamat, dacă zona mamelonului arată ca o eczemă sau dacă mamelonul pare retras spre interior, nu este un detaliu de trecut cu vederea.

„În timp ce majoritatea femeilor știu să verifice sânul pentru noduli sau umflături, unele anomalii nu sunt vizibile. Acest lucru înseamnă că cele care nu-și verifică sânii în mod regulat s-ar putea să nu observe nimic neobișnuit. Este important să fiți conștiente de alte simptome care ar putea indica cancer mamar, astfel încât să puteți discuta devreme cu un medic.”

Mai există un detaliu important: modificarea de culoare poate fi mai greu de observat pe pielea închisă la culoare. Acest lucru înseamnă că merită să fiți atentă la ce se simte, dar și la ce se vede diferit față de cum arată în mod normal corpul dumneavoastră.

Ce trebuie să urmăriți când vă verificați sânii

Dacă doriți să preluați din articol un pas clar pentru săptămâna aceasta, acesta este: uitați-vă după schimbări, nu doar după noduli. Dr. Jiri Kubes a descris exact ce intră în categoria semnelor care cer o discuție cu medicul.

„O modificare de culoare sau apariția unei erupții cutanate sau a unor cruste în jurul mamelonului sunt ambele considerate simptome ale cancerului mamar. Modificarea culorii poate face sânul să pară mai închis, roșu sau inflamat, ceea ce poate fi mai greu de observat pe pielea mai închisă la culoare, în timp ce o erupție cutanată poate arăta similar cu eczema. Modificarea formei și dimensiunii sânului sau mamelonului poate fi un alt indicator al cancerului mamar. De exemplu, dacă mamelonul devine inversat, ceea ce înseamnă că pare că se întoarce spre interior, sau dacă dimensiunea sau forma unuia sau ambilor sâni se modifică, este cel mai bine să consultați un medic de familie pentru a discuta despre acest lucru.”

Practic, merită să fiți atentă la patru lucruri: culoare, piele, mamelon, formă. Dacă unul dintre ele se schimbă, nu încercați să-l explicați singură zile sau săptămâni la rând. Faceți-vă o programare și verificați.

Descoperirea timpurie a cancerului salvează vieți

Datele publicate arată cât de răspândită este boala. La nivel global, cazurile de cancer mamar sunt estimate să treacă de 3,5 milioane până în 2050, potrivit cercetărilor publicate în The Lancet Oncology. În Regatul Unit, o femeie este diagnosticată la fiecare zece minute, conform Breast Cancer Now.

Un alt număr spune ceva direct despre obiceiurile noastre: mai mult de jumătate dintre femeile din Regatul Unit nu își verifică sânii în mod regulat, tot potrivit Breast Cancer Now. Aceasta înseamnă că lipsa verificărilor nu este o excepție, ci un comportament foarte comun. Tocmai de aceea mesajul despre controale nu este deloc „pentru altele”. Este pentru femeile ocupate, care tot mută grija pentru ele pe săptămâna viitoare.

Dr. Jiri Kubes a explicat că, atunci când este nevoie de tratament, medicii lucrează împreună cu pacienta pentru a alege varianta potrivită. El a menționat că radioterapia cu protoni poate fi deosebit de utilă pentru pacientele la care tumora este în sânul stâng, din cauza apropierii de inimă, și pentru pacientele cu antecedente de boli de inimă, deoarece reduce semnificativ riscul de boli de inimă induse de radiații.

Mesajul său final rămâne unul clar și fără panică: verificarea regulată ajută ca tratamentul să înceapă cât mai curând posibil, dacă este necesar, iar planul de tratament se decide împreună cu medicii. Iar în cazul Lisei Faulkner, următorul pas anunțat este radioterapia din următoarele săptămâni.