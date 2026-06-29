Durerea în piept, lipsa de aer, palpitațiile și transpirațiile reci pot apărea atât într-un atac de panică, cât și într-un atac de cord. Problema este că, în primele minute, senzațiile pot părea aproape identice, iar diferența contează enorm: într-un caz, simptomele au legătură cu o reacție intensă de stres și anxietate, în celălalt, cu lipsa de sânge și oxigen pentru o parte a mușchiului inimii.

În practică, unul dintre cele mai utile repere este felul în care se simte și evoluează durerea. La infarct, durerea este descrisă ca o presiune puternică, o apăsare sau o senzație de „gheară” în piept și are tendința să persiste, ba chiar să se agraveze în timp. La un atac de panică, episodul durează de regulă câteva minute, apoi simptomele încep să se reducă.

Durerea care rămâne și se extinde cere mai multă atenție

Dacă durerea pornește din piept și iradiază spre brațul stâng, gât sau maxilar, semnalul este mai apropiat de un atac de cord decât de un atac de panică. Aceasta este una dintre diferențele cele mai practice, pentru că într-un atac de panică durerea rămâne mai frecvent localizată în zona pieptului.

Și mai este ceva de urmărit: direcția în care merge episodul. Când simptomele se sting treptat după câteva minute, tabloul se apropie mai mult de un atac de panică. Când durerea continuă și devine mai intensă, discuția se schimbă. Aici nu mai este momentul să aștepți „să treacă de la sine”.

Pentru viața de zi cu zi, asta înseamnă un lucru simplu: nu te baza doar pe faptul că ai mai avut anxietate și altădată. Dacă apare durerea în piept și ai senzația aceea de apăsare puternică, mai ales dacă se extinde dincolo de piept, episodul trebuie tratat cu maximă seriozitate.

Atacul de panică are legătură cu stresul intens, infarctul cu inima rămasă fără oxigen

Un atac de panică apare în legătură cu o reacție intensă de stres și anxietate. Un atac de cord are o cauză diferită și mult mai periculoasă imediat: o parte a mușchiului inimii nu mai primește suficient sânge și oxigen.

Diferența nu este doar teoretică. Ea te ajută să nu cazi în două capcane foarte comune: să minimizezi un posibil infarct crezând că este „doar anxietate” sau să intri și mai tare în panică atunci când ai un episod care începe să se reducă după câteva minute.

Potrivit CSID, semnele comune celor două episoade sunt exact cele care induc cel mai des confuzie: durerea în piept, lipsa de aer, palpitațiile și transpirațiile reci. De aceea, modul în care arată durerea, cât durează și dacă iradiază spre alte zone ale corpului devine mult mai util decât simpla listă de simptome.

Ce merită să urmărești, concret, în primele minute

Dacă vrei un reper clar, gândește-te la trei întrebări simple. Durerea este localizată sau pleacă spre brațul stâng, gât ori maxilar? Se reduce după câteva minute sau persistă? Senzația este de panică intensă care vine în valuri sau de apăsare care se adâncește?

Dar aceste repere nu sunt un test pe care să îl faci singură acasă ca să excluzi un infarct. Ele te ajută doar să înțelegi de ce anumite episoade nu ar trebui ignorate. Miza este foarte concretă: cererea de ajutor medical la timp poate salva viața și poate preveni complicații grave.

Numai că și atacul de panică merită luat în serios. Chiar dacă nu provoacă automat un infarct, un organism care stă mult timp în stres și anxietate nu rămâne complet neatins. Stresul cronic poate influența sănătatea cardiovasculară, mai ales atunci când există și alți factori de risc.

Stresul cronic nu înseamnă infarct, dar nici nu e ceva de ignorat

Legătura importantă este aceasta: un atac de panică nu provoacă automat un infarct, însă stresul cronic și anxietatea pot influența sănătatea cardiovasculară, mai ales dacă se adaugă hipertensiunea, fumatul și lipsa activității fizice. Cu alte cuvinte, corpul nu funcționează pe compartimente separate.

Pentru multe dintre noi, partea utilă este să privim aceste semnale ca pe un „reminder” de stil de viață, nu ca pe un verdict. Dacă există mult stres, dacă mișcarea a dispărut din program și dacă fumatul sau tensiunea mare sunt deja prezente, riscul devine mai mare decât atunci când vorbim doar despre un episod de anxietate izolat.

Iar aici merită o decizie practică: nu ignora episoadele repetate de durere în piept sau lipsă de aer doar pentru că treci printr-o perioadă aglomerată. Faptul că stresul există nu explică automat tot.

Când să nu mai stai pe gânduri

Cel mai prudent reper rămâne acesta: dacă durerea din piept persistă, se agravează sau iradiază spre brațul stâng, gât ori maxilar, situația trebuie tratată ca o urgență medicală. Dacă, în schimb, simptomele seamănă cu un val intens de panică și încep să se reducă după câteva minute, tabloul poate indica mai degrabă un atac de panică.

Chiar și așa, semnalele corpului nu sunt un detaliu peste care treci cu cafea și program plin. Dacă există dubii, mai sigur este să ceri ajutor decât să presupui că „sigur e de la stres”. Când vine vorba despre piept, respirație și palpitații, greșeala de a amâna poate costa mult mai mult decât un control făcut la timp.

Faptul de ținut minte este simplu: atacul de panică tinde să se stingă în câteva minute, iar infarctul tinde să persiste și să se intensifice, uneori cu durere care pleacă spre brațul stâng, gât sau maxilar.