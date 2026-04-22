Burger King a anunțat un nou meniu în ediție limitată, inspirat de viitorul film Star Wars: The Mandalorian & Grogu. Disponibilă începând cu 13 mai în restaurantele participante din SUA, campania aduce trei produse noi pentru fanii universului creat de George Lucas.

Noul Mandalorian Whopper

Primul pe listă este Mandalorian Whopper. Acesta păstrează chifla de vită la grătar specifică Whopper, dar adaugă bacon afumat, inele crocante de ceapă și un sos picant de brânză, o combinație menită să satisfacă orice vânător de recompense galactic.

Pui picant si fraged inspirat de personaje

Dar surprizele nu se opresc aici. Meniul include și Grogu’s Melty Tenders, bucăți fragede din carne albă de pui, acoperite cu brânză mozzarella topită și un sos afumat. Acestea sunt disponibile în porții de 8 sau 12 bucăți.

Pentru cei care preferă o aromă mai intensă, lanțul de restaurante a pregătit Moff Gideon’s Spicy Chicken Fries. Cum vine asta? Ei bine, sunt cunoscuții cartofi prăjiți din piept de pui, dar de data aceasta cu un amestec special de condimente picante, serviți alături de un sos la alegere.

O colaborare „dintr-o alta galaxie”

Parteneriatul pare să fie unul firesc pentru ambele mărci. „Whopper este o legendă, Mandalorianul este o legendă, pur și simplu a avut sens să le aducem împreună. Suntem încântați ca oaspeții să experimenteze această nouă combinație, venită parcă dintr-o altă galaxie”, a declarat Pat O’Toole, Chief Marketing Officer pentru Burger King America de Nord.

Iar colaborarea cu Lucasfilm (compania din spatele Star Wars) a fost esențială. V-ați gândit vreodată că prima experiență Star Wars a multor fani a fost, de fapt, la un fast-food?

„Pentru mulți, prima dată când au experimentat Star Wars a fost într-un Burger King. Acum, o nouă generație poate gusta din galaxia foarte, foarte îndepărtată cu Mandalorian Whopper. Suntem încântați să lucrăm cu Burger King pentru a aduce lumile din The Mandalorian și Grogu la viață în acest nou mod”, a explicat Doug Chiang, SVP și Executive Creative Director la Lucasfilm.

Jucarii de colectie in meniurile pentru copii

Campania nu i-a uitat nici pe cei mici.

Fiecare meniu King Jr. achiziționat pe durata promoției va include o jucărie de colecție în ediție limitată, clar, cu tematică Star Wars.