Cântăreața Brandy a pășit pentru prima dată pe propria stea de pe Hollywood Walk of Fame, iar momentul a fost marcat de o ținută spectaculoasă. Evenimentul a avut loc luni, 30 martie, în Hollywood, unde artista a ales piese de la Saint Laurent și Alaïa, a căror valoare totală depășește 6.000 de dolari.

Pantofii Saint Laurent cu toc de 11 cm

Piesa de rezistență a fost perechea de pantofi Saint Laurent, modelul Catherine, realizați din satin crepe de culoare neagră. Pantofii se remarcă prin liniile curate și baretele late care îmbracă piciorul, două dintre ele încrucișându-se peste rist și fiind prinse cu o cataramă pătrată, decorată cu strasuri. Vârful este alungit și ascuțit, designul fiind echilibrat de un toc stiletto din metal lăcuit, care măsoară 4,3 inci (aproximativ 11 cm).

Talpa este din piele, iar pe interior se găsește o plăcuță metalică rotundă, aurie, gravată cu logo-ul Saint Laurent. Și, ca să înțelegeți cât de doriți sunt, pantofii se află momentan pe o listă de așteptare pe site-ul oficial al brandului.

O ținută Alaïa de mii de dolari

Dar pantofii nu au fost singurii care au atras atenția. Aceștia au fost parțial acoperiți de pantalonii Alaïa Tux, din lână neagră, care au un preț de 2.750 de dolari. Pantalonii de tip smoking, cu o croială tailored și o betelie groasă din mătase, au completat perfect partea de sus a ținutei.

Brandy a purtat un body gri Alaïa, tricotat dintr-un amestec cu mohair, al cărui preț ajunge la 3.490 de dolari. Piesa a ieșit în evidență prin mânecile sculpturale cu volane, gulerul înalt și finisajul transparent. Pe bune, doar body-ul costă aproape 3.500 de dolari.

Cifrele sunt amețitoare.

Accesorii și o listă de invitați impresionantă

Pentru a completa look-ul, Brandy a purtat mănuși negre din satin și o pălărie creată de Binata Millinery, un designer din New York, în timp ce cerceii au fost semnați de Jennifer Fisher Jewelry. Întreaga ținută a fost realizată de stiliștii Ashley Sean Thomas și Kimberly Batino.

Iar la ceremonie, artista nu a fost singură. V-ați fi așteptat la o listă mai puțin stelară la un astfel de eveniment? Alături de ea au fost părinții săi, Willie și Sonja Norwood, fiica Sy’rai Smith, dar și nume cunoscute precum Kehlani, Issa Rae, Jenifer Lewis, Babyface, Tisha Campbell și Monica.