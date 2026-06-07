Brandi Glanville a dezvăluit recent că a cheltuit peste 10.000 de dolari pe avocați doar pentru a-și recupera propriul fond de pensie de la fostul soț, actorul Eddie Cibrian. Bătălia legală a durat aproape un an de zile, deși banii îi aparțineau de drept.

Te-ai gândit vreodată cât de clară este situația ta financiară în cuplu? Dincolo de dramele emoționale ale unei despărțiri, detaliile financiare sunt cele care te pot lăsa pe drumuri dacă nu ești atentă. Aici nu e vorba doar despre o vedetă de la Hollywood, ci despre o lecție dură pentru noi toate privind siguranța banilor strânși pentru bătrânețe.

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Bătălia pe propriile economii

Divorțul ei din 2010 a ținut prima pagină a ziarelor, mai ales că a venit după infidelitatea publică a lui Cibrian cu cântăreața LeAnn Rimes pe platourile de filmare. Și totuși, abia acum ies la iveală costurile ascunse ale acelei separări. Într-un episod recent al podcastului ei, vedeta din „Real Housewives of Beverly Hills” a povestit cum tensiunile au explodat când a vrut să își acceseze contul 401K, echivalentul american al fondului privat de pensii.

Așa cum a relatat Theblast zilele trecute, procesul a fost un coșmar birocratic și financiar.

„A trebuit să angajez un avocat pentru a-mi recupera propriul 401K. El mi-a zis să-mi iau un avocat, și așa am făcut.” – Brandi Glanville, vedetă TV

A fost nevoie de un ordin judecătoresc special pentru împărțirea conturilor de pensie. Iar asta a costat-o timp și foarte mulți nervi.

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Un semnal de alarmă

Aici intervine partea care ne interesează pe noi în mod direct. Brandi a transformat experiența ei amară într-un mesaj pentru alte femei. Să fim serioase, de câte ori nu lăsăm partenerul să se ocupe de actele și finanțele casei?

„Puneți-vă lucrurile în ordine, doamnelor. Să știți unde sunt banii.” – Brandi Glanville, vedetă TV

Ea a subliniat că multe femei care trec prin divorț nici măcar nu știu dacă au un fond de pensie sau unde se află economiile lor.

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Problemele medicale nu îi dau pace

Pe lângă dramele legale, actrița în vârstă de 53 de ani se confruntă și cu o problemă medicală extrem de rară.

Un parazit facial care părea tratat a recidivat.

„Dacă aș avea răspunsuri, v-aș spune. Am fost la un milion de doctori. Singurul lucru care pare să ajute cu adevărat este statul la soare, medicamentele pentru paraziți și dieta pentru paraziți.” – Brandi Glanville, vedetă TV

Recuperarea banilor a fost doar un capitol închis, pentru că vedeta a sugerat că urmează o nouă dispută legală care va necesita alți avocați. Până când va găsi un medic specialist care să îi rezolve problema de sănătate sau până va încheia noile conflicte din instanță, rămâne neclar cum va reuși să gestioneze acest stres continuu.