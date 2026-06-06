Drew Sidora din The Real Housewives of Atlanta a reușit să evite evacuarea din propria casă, dar lupta ei cu Ralph Pittman este departe de a se fi încheiat. După trei ani de procese complicate, deciziile recente ale judecătorilor au adus schimbări majore privind custodia copiilor și locuința familiei. Iar detaliile ieșite la iveală ne arată că dramele de la televizor pălesc pe lângă realitatea din tribunale.

O luptă epuizantă pentru casă și copii

Te-ai gândit vreodată cum este să împarți aceeași casă cu omul de care încerci să divorțezi de ani de zile? Pentru o mamă, stresul unei despărțiri este amplificat enorm când la mijloc este amenințarea că ar putea rămâne pe drumuri. Faptul că o vedetă de televiziune ajunge în punctul în care se teme de lipsa unui acoperiș deasupra capului ne arată cât de vulnerabile suntem, de fapt, în fața unui sistem juridic rece.

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Ca să înțelegem exact de unde a plecat totul, trebuie să ne uităm la decizia judecătorească din primăvară. Un judecător îi dăduse termen lui Sidora să părăsească locuința până pe 31 mai, invocând situația financiară actuală a celor doi foști parteneri. Actrița a mărturisit atunci că termenul era mult prea scurt pentru a găsi o nouă casă pe o notificare atât de scurtă și că risca efectiv să ajungă în stradă.

Și totuși, apele s-au mai liniștit puțin între timp. Într-un interviu acordat în luna iunie la New York, imediat după ce a participat la evenimentul Riviere Agency, vedeta a explicat că ordinul de evacuare a fost anulat. Cum a relatat Theblast recent, procesul de separare nu este nici acum finalizat, deși se află pe rol de trei ani.

„Sunt doar încrezătoare în proces. Ați văzut titlurile din presă, a fost devastator, dar sunt foarte plină de speranță. Suntem din nou pe drumul cel bun.” – Drew Sidora, actriță

Ce se întâmplă cu programul copiilor

Dar cea mai grea schimbare abia acum vine. Ralph Pittman a obținut custodia fizică principală a copiilor pe durata anului școlar. Noul program parental, care intră în vigoare din luna august, îi permite lui Drew să își vadă copiii doar în weekendurile alternative. Să fim serioase, pentru orice mamă care a fost mereu prezentă, o astfel de decizie este sfâșietoare.

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Întrebată dacă ar fi dispusă să se mute sau dacă fostul soț ar lua în calcul asta, răspunsul ei a fost destul de rezervat.

„Nu prea pot să vorbesc despre asta, dar vreau doar ce este corect.” – Drew Sidora, actriță

Fanii emisiunii au reacționat imediat pe rețelele de socializare. Unii au punctat ironic faptul că, după trei ani de proceduri de divorț, cei doi încă locuiesc împreună. Alții au criticat decizia inițială a judecătorului de a o separa de copii. Adevărul este că actrița a devenit preferata publicului, fiind singura membră a distribuției care a supraviețuit restructurării pentru sezonul 16 al show-ului.

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Speranța după o căsnicie eșuată

Numai că viața merge înainte, iar Drew pare să fi găsit o sursă de putere interioară. Chiar dacă mariajul ei s-a destrămat atât de public, ea nu respinge ideea de a iubi din nou. Când a fost întrebată despre o posibilă nouă căsătorie, răspunsul ei a fost plin de sinceritate.

„Ascultă, niciodată să nu spui niciodată. De aceea, încă accept, încă sunt în rochie. Încă sunt o soție, voi fi mereu o soție. S-ar putea să fie plină de sânge, căsnicia s-ar putea să fi murit.” – Drew Sidora, actriță

Pe plan profesional, actrița în vârstă de 41 de ani își continuă proiectele. Aceasta a lansat un nou single, chiar în perioada în care sezonul 17 din The Real Housewives of Atlanta difuzează episoade noi, inclusiv o excursie tensionată a distribuției în Scoția.

Până la urmă, procesul de divorț rămâne deschis pe masa judecătorilor. Rămâne neclar dacă cei doi vor reuși să ajungă la o înțelegere amiabilă privind locuința comună sau dacă instanța va trebui să intervină cu o decizie definitivă de partaj în lunile următoare.