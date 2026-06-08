Bowen Yang a surprins pe toată lumea în decembrie 2025, când a anunțat că părăsește distribuția emisiunii „Saturday Night Live” chiar în mijlocul sezonului. Acum, la câteva luni distanță, actorul rupe tăcerea și explică exact ce a stat în spatele acestei decizii neașteptate.

Te-ai simțit vreodată la job ca și cum ai face toată treaba grea, dar nu ești niciodată personajul principal? Fix despre asta este vorba aici. Dincolo de strălucirea televiziunii, povestea lui este o lecție excelentă despre cum să recunoști momentul în care ai dat tot ce puteai într-un loc și trebuie să mergi mai departe pentru propria ta evoluție profesională.

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Un sentiment de plafonare

Actorul se alăturase echipei în 2018 și devenise rapid un favorit al publicului. Dar în spatele camerelor, lucrurile se simțeau diferit. Așa cum semnalează Theblast într-un material publicat recent, Yang a vorbit deschis în cadrul seriei „Actors on Actors” de la Variety, alături de actrița Rachel Sennot.

„Simt că eram destul de hotărât din sezonul anterior în privința plecării și exista pur și simplu multă incertitudine despre cum va arăta emisiunea după sezonul 50, și mi-am zis: «emisiunea este într-un loc grozav fără mine».”, a explicat el.

Și aici vine partea cu care multe dintre noi, femeile, rezonăm profund când vine vorba de mediul de lucru corporatist sau de orice altă carieră. Yang a recunoscut cu o onestitate rară că s-a împăcat cu ideea că nu a primit niciodată rolurile principale în scenete.

„Nu am simțit niciodată că aș fi fost atât de central pentru ea. Am fost mereu cumva acolo ca un condiment.” – Bowen Yang, Actor

Telefonul care a amanat plecarea

Iar lucrurile ar fi putut să se încheie chiar mai devreme. Ai spune că e ușor să pleci când ești hotărâtă, ? Numai că viața bate planurile de pe hârtie. În timp ce se afla la US Open, creatorul „SNL”, Lorne Michaels, l-a sunat personal pentru a-l ruga să rămână măcar până la jumătatea sezonului 51, ca să fie un exemplu pentru noii membri ai distribuției.

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„A fost cumva prima dată când am simțit în oasele mele că cineva care a construit acest lucru, care a făcut atât de multe lucruri posibile pentru mine și pentru atât de mulți oameni, îmi spune: «Am nevoie de tine», iar eu mi-am zis: «Nu o să refuz asta».”, a mărturisit actorul.

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Fanii emisiunii de pe rețeaua NBC au reacționat imediat pe rețelele sociale, validând decizia. Mulți au remarcat o adevărată lecție de timing în plecarea sa. Mai exact, a plecat exact când era pe val, lăsând ofertele să se adune, fără să aștepte să se estompeze interesul publicului.

Ce urmeaza dupa o decizie grea

E nevoie de mult curaj să renunți la un loc de muncă sigur și prestigios doar pentru că simți că ți-ai atins limita acolo. Dar pentru el, viitorul sună deja promițător și plin de oportunități unde poate fi felul principal, nu doar condimentul.

Actorul are deja o agendă plină. Următorul său pas profesional implică scrierea și jucarea într-o nouă comedie pentru Searchlight Pictures, alături de co-prezentatorul său de podcast, Matt Rogers.

Noul proiect cinematografic se bazează pe un episod din podcastul „Search Engine”, iar actorul bifează oficial și o prezență pe marile ecrane în luna noiembrie, odată cu lansarea producției „The Cat în the Hat”.