Nunta ei regală părea desprinsă direct dintr-un basm modern, dar semnele că viața lui Meghan Markle în monarhia britanică se va prăbuși au fost acolo de la bun început. O nouă carte analizează exact de ce fosta actriță americană nu avea, de fapt, nicio șansă reală să se adapteze la regulile stricte de la Palat.

Ți s-a întâmplat vreodată să intri într-o familie nouă, poate cea a partenerului tău, și să simți că trebuie să îți ascunzi personalitatea ca să fii acceptată? Exact asta pare să fi fost miza pentru Ducesa de Sussex. A fost o luptă constantă între dorința ei de a-și păstra independența și presiunea uriașă a unei instituții reci, care nu iartă ieșirile din decor.

Iluzia schimbării din interior

În 2018, când a intrat oficial în familia regală la brațul Prințului Harry, mulți au crezut sincer că ea va moderniza monarhia. Era prima membră de rasă mixtă și o feministă asumată, aducând un aer proaspăt. Dar fix aceste calități au tras-o în jos. publicată recent de Theblast, autoarea Catherine Mayer explică în cartea „Divide & Rule” că diferențele culturale au fost pur și simplu prea mari.

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Să fim serioase, Meghan avea deja o carieră solidă în spate. Își construise o imagine publică, avea o voce puternică pe blogul ei de lifestyle The Tig și vorbea liber despre politică sau modă. Nu era deloc genul de femeie care să facă un pas în spate și să tacă. Autoarea amintește chiar de admirația ei pentru eroina animată She-Ra, un simbol al independenței feminine. Iar aceste trăsături nu s-au aliniat niciodată cu așteptările tradiționale de la Palat.

Blugi rupți și reguli nescrise

Și totuși, ea chiar a crezut la început că poate face față. La interviul de logodnă, spunea plină de speranță că nu simte că renunță la nimic, ci doar că începe un nou capitol. Numai că realitatea a lovit-o destul de repede. cultura californiană din care venea, bazată pe deschidere emoțională și vulnerabilitate, s-a izbit frontal de răceala tipic britanică.

„Au venit la cină, îmi amintesc că eram în blugi rupți și eram desculță. Eram genul care îmbrățișează. Întotdeauna am fost așa. Nu mi-am dat seama că asta este cu adevărat deranjant pentru mulți britanici.” – Meghan Markle, Ducesă de Sussex

Iar problema nu era doar la ea. Până și Prințul Harry a recunoscut cât de bizară este viața lor pentru un om venit din exterior. El a descris viața regală ca pe o „stare suprarealistă, acest Truman Show nesfârșit”. Cum să îi explici cuiva, de exemplu, că trebuie să facă o reverență în fața propriei bunici, în spatele ușilor închise?

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De ce nu putea fi o nouă Kate

Spre deosebire de Prințesa Kate, care a îmbrățișat și a perfecționat rolul tradițional tăcut, Meghan a ales să pună preț pe autenticitate. Momentul în care s-a rupt totul a fost turneul regal din Africa de Sud din 2019. Atunci, vizibil epuizată, a lăsat garda jos în fața camerelor.

„Vă mulțumesc că ați întrebat, pentru că nu mulți oameni au întrebat dacă sunt bine. Nu este suficient doar să supraviețuiești la ceva, nu? Adică, nu ăsta este sensul vieții. Trebuie să prosperi, trebuie să te simți fericit.” – Meghan Markle, Ducesă de Sussex

Plecarea ei în America a fost o alegere asumată pentru propria sănătate mintală. Întrebarea pe care ne-o lasă această poveste de viață este una extrem de practică. Cât de mult ești dispusă să te schimbi pe tine însăți pentru a te potrivi în așteptările altora, înainte să spui stop și să îți iei viața înapoi?