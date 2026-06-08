Fotbalistul Bernardo Silva și soția sa însărcinată, Inês, se pregătesc pentru o schimbare majoră de viață. După o perioadă plină de succese la Manchester City, mijlocașul în vârstă de 31 de ani părăsește Marea Britanie alături de fetița lor de doi ani, Carlota, având planuri clare pentru o familie mult mai numeroasă.

Te-ai gândit vreodată cât de complicat este să te muți într-o altă țară când ai un copil mic și încă unul pe drum? Dincolo de strălucirea vieții de sportiv de top, deciziile lor sunt dictate de aceleași nevoi pe care le avem și noi. Caută un mediu mai cald, un stil de viață mai relaxat și mai mult timp petrecut alături de cei dragi.

Planuri mari pentru o familie extinsă

Venirea pe lume a micuței Carlota în august 2023 a transformat complet dinamica cuplului. Într-un interviu exclusiv publicat recent de Hellomagazine, sportivul a detaliat cum viața lui a căpătat un cu totul alt sens.

„Acum tot ce fac se bazează pe dorința de a o face fericită pe Carlota. Orice facem, o includem și pe ea. În ceea ce privește timpul doar pentru mine și Inês, nu îl mai avem, dar ea este fantastică.” – Bernardo Silva, Fotbalist

Și totuși, cei doi nu au de gând să se oprească la doi copii. o casă plină de copii aduce o cu totul altă energie, iar ei știu exact ce își doresc pe termen lung.

„Întotdeauna ne-am dorit să avem o familie mare, iar acesta este doar începutul. Nu vrem să ne oprim la al doilea. Nu-mi place să mă gândesc prea mult în viitor, dar aș spune că mergem pe al treilea mai târziu. Poate un al patrulea.” – Bernardo Silva, Fotbalist

Dar planurile lor nu se opresc aici.

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O viață nouă departe de ploaia britanică

După nouă ani petrecuți în al treilea cel mai ploios oraș din Marea Britanie, portughezul resimte dorul de casă. Iar mutarea care urmează are o componentă puternic emoțională. Familia ia cu ea și cei doi câini care au nume pur britanice (bulldogul francez John, numit după colegul John Stones, și cockapoo-ul Charles, botezat după Regele Charles).

Până la urmă, stilul de viață mediteranean este greu de uitat. Mijlocașul recunoaște că îi lipsește soarele, dar și mâncarea de acasă, în special codul și fructele de mare. Îi lipsesc acele mici magazine de pe stradă, din 50 în 50 de metri, unde poți mânca o prăjitură și bea o cafea liniștit.

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Un aspect interesant pe care fotbalistul îl apreciază la britanici este cultura ieșirilor în oraș. Spre deosebire de Lisabona, unde petrecerile încep seara târziu și se termină dimineața, în Anglia oamenii ies la prânz și sunt acasă până la miezul nopții, salvând astfel ziua următoare.

Ce urmează pentru cuplu

Pe termen scurt, familia va trebui să gestioneze o perioadă de separare. Pe durata Campionatului Mondial, regulile stricte impuse de antrenorul Portugaliei, Roberto Martínez, cer ca jucătorii să stea în cantonament cu echipa. Inês și Carlota vor locui la un hotel aflat la cinci minute distanță, având la dispoziție doar anumite intervale orare pentru vizite.

Decizia finală privind viitoarea echipă de club se ia în săptămânile următoare. Destinația exactă rămâne momentan neclară, deși indiciile duc spre sudul Europei (fanii speculând o mutare la Barcelona sau Atlético Madrid), iar cuplul se pregătește să împacheteze pentru următorul capitol din viața lor.