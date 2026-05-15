Nicki Minaj tocmai a aruncat în aer internetul cu o serie de declarații care amestecă politică la nivel înalt cu vechile ei conflicte din industria muzicală. Rapperița a explicat public de ce a ales să susțină tabăra republicană, aducându-i în discuție direct pe Jay-Z și pe fostul președinte Barack Obama.

Sinceră să fiu, dincolo de sclipiciul de la Hollywood, povestea asta ne arată cum frustrările personale ajung să dicteze decizii majore. Când o vedetă cu o influență uriașă își schimbă radical discursul doar pentru că s-a simțit ignorată la un moment dat, te face să te gândești la cât de mult contează, de fapt, validarea personală chiar și la acel nivel de celebritate. Cine câștigă din toată această dramă? Probabil doar algoritmii rețelelor sociale, în timp ce fanii rămân prinși la mijloc.

Ruptura definitivă de democrați

Contextul nu e tocmai nou. De ani de zile știm că artista are un conflict deschis cu Roc Nation, casa de discuri a lui Jay-Z. Numai că acum, drama din muzică s-a mutat direct în arena politică americană.

Într-un material amplu publicat recent de Theblast, artista a detaliat într-un interviu acordat revistei Time motivele din spatele noii sale afilieri politice. Se pare că prietenia strânsă dintre Barack Obama și Jay-Z ar fi avut consecințe neașteptate. Ea susține că mulți artiști din zona rap ascund o antipatie profundă față de fondatorul Roc Nation.

„Jay-Z a ajuns să-l coste mult pe Obama, fie că știe sau nu. Mulți rapperi nu-l plac pe Jay-Z și le-a fost teamă să o spună.” – Nicki Minaj, artistă

Și lucrurile nu s-au oprit aici. Artista a criticat dur eforturile de campanie ale lui Obama pentru Kamala Harris. Mai exact, a fost deranjată de un discurs adresat bărbaților de culoare, pe care l-a considerat condescendent, explicând că a văzut numeroase clipuri cu bărbați de culoare care afirmau că „au simțit că nu sunt ascultați” după acel discurs.

Momentul care a schimbat totul

Te-ai întrebat vreodată cum o simplă ignorare te poate face să schimbi tabăra complet? Pentru Nicki, punctul de cotitură a fost legat de siguranța casei sale. Între 2022 și 2023, vila ei din Los Angeles a fost ținta mai multor apeluri false la poliție, cunoscute sub numele de swatting.

Speriată, a cerut o întâlnire cu guvernatorul Californiei, Gavin Newsom. Iar reacția acestuia a dezamăgit-o profund. Vedeta a declarat că politicianul „m-a ignorat complet, cu toți banii pe care îi plătesc din taxe.”

Dar salvarea a venit din altă parte. După un alt incident similar în aprilie 2025, reprezentanta republicană Anna Paulina Luna a ajutat-o concret, punând-o în legătură cu forțele de ordine și firme de securitate privată. Conform Forbes, acest gest a marcat-o definitiv, artista menționând că „nu am văzut niciodată pe nimeni din politică să mă trateze în acest fel.”

Acuzații grave și un război nesfârșit

Iar conflictul cu Jay-Z pare departe de a se stinge. Vedeta a acuzat frecvent Roc Nation că încearcă să îi saboteze cariera, susținând în trecut că i s-ar datora până la 200 de milioane de dolari. În 2025, lucrurile au degenerat atât de mult încât a amenințat pe rețelele sociale că își anulează al șaselea album, scriind direct: „Ok, nu o să mai lansez albumul. Gata cu muzica. Sper că ești fericit acum [JAY-Z].”

Tensiunile au atins un nou nivel la Premiile Grammy din acest an. După ce Trevor Noah a glumit pe seama noilor ei simpatii politice, artista a răbufnit pe platforma X. A postat imagini vechi din 1996 și 1997 cu Jay-Z, Aaliyah și Beyoncé, însoțite de un mesaj de-a dreptul extrem.

„Înțelegeți cu toții că acești oameni au sacrificat copii ca modalitate de a obține și menține puterea? Dacă veți mai vota vreodată DemonCrat, sunteți la fel de lipsiți de suflet ca ei și veți pieri.” – Nicki Minaj, artistă

Cum vor reacționa cei vizați de aceste declarații dure. Până în acest moment, Jay-Z a ales să păstreze tăcerea absolută, iar echipa de management a artistei continuă să gestioneze contractul ei cu Republic Records, ignorând complet furtuna mediatică din spate.