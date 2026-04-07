Brandul de parfumuri al Bellei Hadid, Ôrəbella, anunță lansarea unei noi colecții de parfumuri-mist pentru corp și păr. Noile produse vor fi disponibile în SUA pe 10 aprilie, urmate de Marea Britanie pe 12 aprilie, exclusiv prin Selfridges, fiecare la un preț de 39 de dolari. Mișcarea vine într-un moment de creștere explozivă pentru companie, care raportează deja venituri de opt cifre.

O mișcare inspirată de propria rutină

Lansarea noilor produse nu este o simplă strategie de marketing, ci o evoluție naturală a modului în care modelul folosește produsele. „Nu extindem linia doar de dragul noutății, ci ne întrebăm cum poate parfumul să apară în mai multe momente din ziua cuiva, mai generos, mai fără efort”, a declarat Bella Hadid în exclusivitate. Ideea i-a venit direct din experiența personală. „A venit, de fapt, din felul în care foloseam deja eu însămi parfumurile pentru piele. Le pulverizam peste tot, după duș, pe păr, pe picioare, pe parcursul zilei, și mă tot gândeam, ce-ar fi dacă ar exista o versiune concepută mai specific pentru mișcarea zilnică?”

Iar rezultatul constă în trei noi arome: Gardenia’s Whisper, Golden Brûlée și Nectar Dew. Acestea păstrează arhitectura bifazică, fără alcool, a brandului, dar într-o formulă mai lejeră, ce conține ape botanice hidratante precum apa de trandafiri, apa de cocos și apa de flori de portocal.

„Fiecare detaliu are un motiv”, subliniază Hadid.

Venituri de 8 cifre și o expansiune globală

De la debutul său în 2024, Ôrəbella a înregistrat o creștere a vânzărilor de două cifre de la an la an, cu venituri care se situează acum în zona de opt cifre. Cum a ajuns aici atât de repede, vă întrebați? Expansiunea internațională a fost cheia, brandul fiind acum prezent în peste 2.000 de magazine la nivel global. Parteneriatele cu retaileri precum Ulta Beauty în SUA, Mexic și Orientul Mijlociu, Douglas și Nocibé în Europa, și Selfridges și Brown Thomas în Marea Britanie și Irlanda au alimentat această creștere. Cel mai recent parfum lansat, Jasmine Blues, a marcat cel mai de succes debut al brandului, dublând vânzările din prima săptămână comparativ cu lansările anterioare.

În spatele succesului stă o echipă solidă, cu Hadid în rol de fondator, Alison Romash (fost GM/VP la Nyx, L’Oréal Group) ca director general și parfumierii Jérôme Epinette și Clement Gavarry. „Brandul este încă foarte tânăr și am făcut atât de multe și ne-am extins în atât de multe locuri într-un timp atât de scurt”, spune Hadid. „Mirosul este atât de personal și sperăm că împărtășirea poveștilor noastre olfactive inspiră comunitatea să se conecteze cu parfumurile noastre prin propria lentilă a memoriei olfactive.”

O poveste personală, nu o strategie de marketing

Într-o piață sufocată de branduri de beauty ale celebrităților, Ôrəbella a pornit dintr-un loc mult mai puțin calculat. „A fost ceva personal pentru mine înainte de a fi vreodată strategic. Nu stăteam să mă gândesc la golurile de pe piață, eram doar o fată la ferma ei, complet obsedată de uleiuri esențiale, mergând la un mic magazin naturist de la colț și cumpărând fiecare ulei pe care îl găseam”, mărturisește Bella. Până la urmă, abordarea ei a fost modelată și de necesitate. Lupta cu boala Lyme cronică a împins-o către formule non-toxice.

Filosofia „skin-first” stă la baza brandului. Fiecare parfum are un sistem bifazic: primul strat hrănește pielea cu baza proprie Ôrəlixir™ (un amestec patentat ce combină ciuperca de zăpadă cu uleiuri de camelie, migdale, măsline, jojoba și shea), iar al doilea strat construiește starea de spirit cu uleiuri esențiale aromaterapeutice. Mecanismul „shake-to-activate”, devenit viral, a fost gândit ca un moment de pauză intenționată în ritualul zilnic.

Dar dincolo de tehnică, totul este despre emoție. „Am petrecut mult timp într-o industrie care se mișcă incredibil de repede și ceea ce am ajuns să înțeleg prin asta, și prin propria mea vindecare, este că lucrurile care te fac să te simți cu adevărat bine sunt intenționate. Sunt lente. Cer ceva de la tine. Relația mea cu parfumul a fost întotdeauna așa. Nu a fost niciodată doar despre a mirosi într-un anumit fel; a fost despre a mă simți ancorată, a simți o conexiune, a mă simți eu însămi.”

Parteneriate bazate pe prietenie

Chiar și colaborările reflectă această autenticitate. Compania a lucrat cu Frankies Bikinis, Wildflower Cases și The Mayfair Group, toate fiind branduri independente, apropiate de sufletul ei. „Fiecare dintre aceste parteneriate a început cu o prietenie și cred că este singurul mod în care știu să o fac.”

O abordare diferită.

„Când creezi cu cineva în care ai încredere profundă, nu vă puneți la îndoială unul pe celălalt și nu vă protejați teritoriul, ci doar faceți ceva mișto împreună și vă distrați de minune”, explică ea. „Oamenii pot simți diferența dintre ceva construit pe o conexiune reală și ceva fără aceeași dragoste și grijă.”

Viitorul sună intenționat

Evoluția brandului este modelată de un dialog constant cu clienții. Hadid se implică direct, de la găzduirea de pop-up-uri din Dallas până în Kuweit, la participarea la trenduri pe TikTok și întâlniri cu clienții la lansări. „Sincer, nu o consider vizibilitate a fondatorului. O consider pur și simplu o modalitate de a fi prezentă pentru ceva ce iubesc. Obțin atât de mult din acele interacțiuni, învăț cum trăiesc oamenii cu produsul, ce simt când îl poartă, ce înseamnă pentru ei.”

Planurile de viitor rămân ancorate în aceeași filosofie. „Parfumul va fi întotdeauna inima Ôrəbella, asta nu se va schimba niciodată. Dar ceea ce mi se pare cel mai interesant este ideea de a extinde ceea ce poate însemna parfumul în viața unei persoane. Parfumurile pentru piele trăiesc într-un moment al zilei, mist-urile în altul, și cred că mai este mult teritoriu de explorat în acest ritm. Dimineața, seara, corpul, casa. Ritualul nu trebuie să se oprească la piele.”

Creșterea va fi una măsurată, nu grăbită. „Ceea ce am învățat din toate acestea este să am încredere în proces, chiar și atunci când este lent. Am știut întotdeauna cum vreau să se simtă brandul, iar riscul este întotdeauna să compromiți asta pentru a te mișca mai repede. Dacă ceea ce ai creat este cu adevărat bun și cu adevărat fidel credințelor tale, succesul va urma.”