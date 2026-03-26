Uitați de inelar, în 2026 degetul mic este noua vedetă. De la Bella Hadid la Harry Styles, celebritățile au îmbrățișat cu entuziasm acest trend, adăugând inele statement atât ținutelor de gală, cât și celor de zi cu zi. E drept că nu e un moft de moment, ci o tendință care prinde tot mai mult contur.

Bella și Kylie dau tonul

Bella Hadid a început anul 2026 cu o bijuterie sclipitoare pentru degetul său mic. Fie că a fost vorba de nopți petrecute la Chateau Marmont sau de celebrarea debutului său pe podiumul Prada, modelul a purtat constant un inel delicat, încrustat cu diamante. Și nu este singura.

Kylie Jenner este o altă adeptă a acestei declarații de stil discrete. La gala Critics Choice Awards din 2026, Jenner a apărut într-o rochie strălucitoare Gianni Versace Couture din colecția de toamnă 1996, realizată din plasă neagră, paiete și inserții transparente. Bijuteriile, în schimb, au fost clasice: doar un inel cu diamant în formă de pară pe degetul mic. Cu o zi înainte, purtase același inel cu o rochie mulată, cu paiete arămii, semnată Ludovic de Saint Sernin.

Recomandari Unghiile pătrate revin în 2026 iată cum porți corect trendul anilor 2000

Bărbații intră în joc

Se pare că Jenner dă tonul și în cercul ei de apropiați: la Oscarurile din 2026, partenerul ei, Timothée Chalamet, a pășit pe covorul roșu într-un costum alb, la două rânduri de nasturi, de la Givenchy by Sarah Burton. Accesoriile? Câteva inele Cartier. Printre ele, fireste, o verigă subțire pe degetul mic.

Dar, stai puțin, Chalamet nu e singurul megastar masculin care a adoptat look-ul. Harry Styles a început recent să poarte un inel tip sigiliu pe degetul mic. Fie că a fost vorba de prestația sa de la BRIT Awards sau de plimbările recente prin New York, inelul devine rapid un element de bază al stilului său.

De la ducese la „inele de divorț”

Deși trendul ia amploare în 2026, el mocnește de ceva vreme. În iunie, Meghan Markle a postat pe Instagram un omagiu pentru fiica sa, Lilibet, cu ocazia împlinirii a patru ani. În timp ce mulți s-au concentrat pe imaginea rareori văzută a tinerei prințese, ochii cunoscătorilor au zburat direct la piatra de pe degetul mic al lui Markle. Ducesa de Sussex poartă acum un diamant tăiat smarald, montat în casetă, dar purta inele pe degetul mic chiar și pe vremea când era un membru activ al familiei regale. În 2019, la Wimbledon, și-a accesorizat ținuta cu un mic safir pe o bandă subțire de aur.

Recomandari Kate Middleton confirmă trendul din 2026 cu o geantă Chanel neașteptată

O adevărată pasiune, se pare.

Emily Ratajkowski a ținut prima pagină a ziarelor în 2024 când și-a transformat inelul de logodnă „toi et moi” (un inel cu două pietre) în două „inele de divorț” separate. Unul dintre ele a devenit un inel pentru degetul mic, cu un diamant în formă de pară, așezat asimetric pe o bandă de aur galben. Apoi a urmat Victoria Beckham, care a fost văzută în Paris în iunie 2025 cu o bijuterie similară. Designerul a păstrat un stil minimalist, asortând inelul de pe degetul mic cu un smarald mic pe degetul arătător.

O istorie neașteptată

V-ați fi gândit vreodată la atâta istorie într-un simplu inel? Inelele de pe degetul mic sunt încărcate de semnificații culturale, de la șefii mafiei la aristocrație. La mijlocul secolului al XX-lea, persoanele queer își semnalau sexualitatea prin inele-sigiliu, în timp ce în epoca victoriană, acestea erau folosite pentru a afișa dezinteresul față de căsătorie.

Recomandari Tendințe beauty 2026: 6 trenduri care vor domina industria

Numai că în zilele noastre, bijuteria și-a pierdut în mare parte aceste asocieri. Fie că este vorba de o piatră prețioasă enormă sau de o bandă mai discretă, inelul de pe degetul mic reprezintă o piesă statement binevenită în orice colecție.