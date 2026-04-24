Barbra Streisand, una dintre cele mai mari artiste ale tuturor timpurilor, împlinește astăzi 84 de ani. Cu o carieră care include un Oscar câștigat la filmul de debut și nenumărate albume premiate cu Grammy, legenda născută în Brooklyn pe 24 aprilie 1942 continuă să fascineze. De altfel, ea s-a autodefinit de-a lungul anilor drept „o actriță care cântă”.

Începuturile și stilul inconfundabil

Și-a început cariera muzicală la începutul anilor 1960, având concerte în cluburile de noapte din New York în timp ce dădea probe pentru roluri de actriță. Primul ei disc, The Barbra Streisand Album, a apărut la începutul lui 1963, când artista avea puțin sub 21 de ani. Dar, dincolo de muzică, stilul ei vestimentar a atras imediat atenția. Nu era un secret de unde provenea.

„Vânez magazinele de vechituri locale și magazinele neconvenționale. Acolo poți găsi haine mai interesante”, declara ea pentru revista Cue în 1963. „Îmi plac în mod special hainele de la sfârșitul anilor ’20 și începutul anilor ’30.”

În aceeași perioadă l-a cunoscut pe actorul Elliott Gould, în timp ce lucra la musicalul de pe Broadway „I Can Get It for You Wholesale”. S-au căsătorit în 1963 și au fost împreună până în 1971. „Am considerat-o absolut rafinată”, spunea Gould pentru revista Time în 1964. Cei doi au împreună un fiu, actorul și cântărețul Jason Gould, născut în 1966.

Consacrarea la Hollywood

După ce a jucat rolul principal în producția de pe Broadway „Funny Girl”, Streisand a făcut pasul către marele ecran cu adaptarea cinematografică din 1968. A câștigat un Oscar pentru rolul Fanny Brice chiar la debutul ei în film. Iar succesul ei nu s-a oprit aici. Pe 17 iunie 1967, un concert gratuit susținut în Central Park a atras aproximativ 135.000 de oameni.

Au urmat filme precum „Hello Dolly” (1968), regizat de Gene Kelly, și comedia romantică „The Owl and the Pussycat” (1970). Mama ei, Diana Kind, a povestit pentru Times o vizită pe platourile acestui din urmă film. „Purta un costum sumar și a fost foarte jenată când m-a văzut. Sunt cu adevărat șocată de toate lucrurile pe care o actriță trebuie să le facă astăzi. Dar cred că face parte din meserie.”

Premii, controverse și o premieră istorică

Anii ’70 au adus noi succese, inclusiv o a doua nominalizare la Oscar pentru rolul din „The Way We Were” (1972). În 1976, a jucat alături de Kris Kristofferson în a treia versiune a filmului „A Star Is Born”. V-ați fi imaginat că toate hainele purtate de ea în film proveneau din garderoba ei personală? Filmul i-a adus al doilea Oscar, de data aceasta pentru cel mai bun cântec, „Evergreen”.

Dar poate cea mai mare realizare a venit în 1983, cu debutul ei regizoral, „Yentl”. Filmul a fost atât de apreciat, încât Steven Spielberg l-ar fi numit „cel mai bun film de debut de la Citizen Kane încoace.”

O premieră absolută.

La Globurile de Aur din 1984, Barbra Streisand a devenit prima femeie din istorie care a câștigat premiul pentru cel mai bun regizor.

O legendă vie

Cariera ei a continuat cu numeroase albume și filme, inclusiv „The Prince of Tides” (o adaptare după romanul lui Pat Conroy din 1986), unde a jucat alături de fiul ei, Jason. În 1992, Stephen Sondheim i-a înmânat premiul Grammy Living Legend, spunând cu căldură în discursul său introductiv: „E cea mai bună dintre cei buni.”

După o relație cu Don Johnson, Streisand s-a căsătorit în 1998 cu actorul James Brolin, alături de care este și astăzi. Chiar cu un an înainte, în 1997, filmul ei „The Mirror Has Two Faces” era nominalizat la Oscar pentru cel mai bun cântec („I Finally Found Someone”) și cea mai bună actriță în rol secundar (pentru Lauren Bacall).