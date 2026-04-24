Evenimentul Kingpins Amsterdam, desfășurat pe 15 și 16 aprilie la Sugar Factory, a pus pe tavă o serie de colaborări creative inedite din lumea denimului. De la artă inspirată de indigo și până la tehnologii care imită perfect aspectul uzat, ediția de anul acesta a demonstrat că inovația nu are limite. Iar punctul de atracție a fost, fără îndoială, celebrarea a 50 de ani de la inventarea tehnicii de prespălare cu piatră ponce (stone washing).

Arta și denimul, o colaborare neașteptată

Unul dintre cele mai interesante spații a fost The Indigo Art Museum, creat în parteneriat cu Arvind Indigo Art Museum și susținut de Arvind. Acesta a fost un loc dedicat explorării indigoului ca material, proces și expresie artistică, dincolo de simpla sa utilizare în țesături. Printre artiștii expuși s-au numărat Blueprint Amsterdam, cu lucrări x-ray pe denim, Buaisou, Chiaki Maki și Juan Manuel Gomez.

Arta a fost sursa de inspirație și pentru colecția „Most Sustainable Product”. Aici, look-uri complete au fost create pe baza stilului unor artiști influenți precum Frida Kahlo, Andy Warhol sau Jean-Michael Basquiat. Piesele vestimentare au fost realizate din materiale de la producători ca Calik Denim, Naveena Denim și Vicunha, folosind ingrediente precum Tencel, fibră de ananas și bumbac regenerativ.

Și proiectele cu impact social și-au găsit locul. Rajby Textiles a prezentat „Denim With Purpose”, o inițiativă realizată în colaborare cu Karachi Down Syndrome Program. Cinci membri ai programului au pictat și imprimat genți de pânză distribuite la eveniment, fiind plătiți pentru munca lor. Fiecare geantă a inclus și o etichetă cu biografia și fotografia artistului.

Viitorul denimului, rescris de designeri

Dar ce înseamnă, pe bune, viitorul denimului? Creora by Hyosung TNC a încercat să răspundă la această întrebare printr-o nouă ediție a Future Fit Forum, de data aceasta în parteneriat cu Jeanologia. Provocarea a fost simplă, dar complexă: designerii au trebuit să transforme blugi Levi’s 501 aruncați și câțiva metri de denim nou (produs de Kassim Denim) cu fibre Creora bio-based în piese care să reprezinte viitorul modei. Printre designerii implicați s-au numărat Arianna Andela, Betina Grosser, Bohloeki Sibolla, Miko Underwood, Sue Barrett și Veronica Fourcade.

În același timp, platforma independentă S|Style a prezentat „Denim Edition”, o colecție realizată cu țesături de nouă generație și tehnologii de finisare cu impact redus. Proiectul, susținut de Material Innovation Lab de la Kering, a invitat designeri emergenți să experimenteze cu soluții avansate de vopsire, spălare și bumbac regenerativ, punând accent pe alternativele care economisesc apa. Pe lista designerilor internaționali s-au aflat Gerrit Jacob, Jeanne Friot, Nadya Dzyak, Sia Arnika, Gisele Ntsama și Phan Dang Hoang.

50 de ani de stone washing și noile tehnologii

Pentru a marca 50 de ani de la apariția tehnicii stone washing, Artistic Milliners, Endrime și Denim Theater au curatoriat o instalație specială. Aceasta a inclus atât piese de arhivă prespălate cu piatră, cât și designuri contemporane finisate cu noile tehnologii de la Tonello, Officina+39, HMS și LandRe.

Jeanologia a venit cu propria viziune, numită „Future Vintage”. Colecția combină noua platformă AI a companiei, Billy, cu tehnologia laser și Atmos, un proces care folosește tehnologia cu ozon G2 pentru a elimina procesele manuale și a reduce impactul asupra mediului. Mai mult, au prezentat și o colecție capsulă cu Sartex, unde tehnologia laser a fost combinată cu imprimarea digitală.

Rezultatul? Surprinzător.

Tonello a prezentat „Denim Illusion”, o colecție care sfidează percepția asupra denimului tradițional. Colecția folosește DyeMate (un proces care vopsește articole non-denim cu indigo la temperaturi joase) și Sulfur Essence, care combină vopselele pe bază de sulf cu indigo pentru a recrea aspectul denimului decolorat și supra-vopsit. Astfel, articole de la hanorace din French Terry la jachete din nailon capătă un aspect uzat, cu urme de cute, abraziuni și rupturi care spun o poveste.

Răspunsul uman în fața inteligenței artificiale

Într-o lume tot mai dominată de AI, Isko Luxury by PG a subliniat importanța rezistenței artistice umane. E drept că tehnologia avansează rapid, dar creativitatea pură rămâne un bastion.

„Astăzi, inteligența artificială poate genera imagini frumoase, sofisticate și extrem de realiste. totusi, cu această colecție, am vrut să mă întorc la stilou și hârtie-să recâștig controlul revenind la tehnica pură și la pasiunea pe care doar o ființă umană o poate insufla într-un proiect,” a declarat Paolo Gnutti, fondatorul PG.

Colecția sa include opt concepte de design, de la „Indigo Atelier” care reinterpretează croitoria clasică și „Noir Aristocrat” care elevează denimul negru cu texturi asemănătoare lânii, până la „Fur Denim” care imită aspectul blănii și al părului de ponei. Alte concepte includ Chenille Denin, Heritage Black/Black, Spectrum, Noble Denim și Inner Print.

Isko Luxury by PG a anunțat și o nouă colaborare cu Soko Chimica, numită „Luxury Beyond Convention”. Parteneriatul a fost conceput pentru a depăși procesele convenționale, folosind tehnologiile Hydrogel, Lumia și Frost de la Soko.