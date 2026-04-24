Pe rafturile virtuale ale mega-retailerului sud-coreean Olive Young a apărut un val de produse de o culoare albastru-cer, toate create special pentru pielea sensibilă. Ingredientul comun? Azulenul. Acesta pare să fie următorul mare trend în K-beauty, confirmat și de specialiștii din domeniu.

Hee Jin Kim, medic la PureenMD Skin and Well-Aging Center, cu locații în New Jersey și Seul, a confirmat popularitatea în creștere a ingredientului. „Da, cu siguranță”, a spus dr. Kim. „Mulți creatori de conținut de beauty coreeni au recenzat activ în ultima vreme produse ce conțin azulen, în special cele axate pe calmare și îngrijire post-proceduri.” Se pare că o creatoare de conținut, Inssi, a contribuit masiv la popularizarea sa, evidențiind puterea de răcorire a pielii și de calmare a imperfecțiunilor.

Ce este, de fapt, azulenul?

Azulenul este un compus organic de culoare albastru intens, extras cel mai frecvent din mușețel, explică Y. Claire Chang, medic dermatolog certificat din New York. Deși florile de mușețel sunt albe, ele conțin acest compus special care colorează produsele de îngrijire în diverse nuanțe de albastru, în funcție de concentrație. Pe etichete, s-ar putea să-l găsiți sub denumirea de guaiazulen (forma stabilizată cel mai des folosită în produsele de îngrijire a pielii), după cum precizează Kunal Malik, medic dermatolog din New York.

Dincolo de culoare, ingredientul oferă beneficii antiinflamatorii. „Acest lucru îl face deosebit de util pentru persoanele cu piele sensibilă sau reactivă”, spune dr. Chang. Este benefic mai ales în zilele în care pielea este înroșită sau fierbinte la atingere din cauza unei bariere cutanate compromise, fie că vorbim de tratamente cu laser, exfoliere excesivă, expunere la soare sau pusee de rozacee.

Studiile clinice din ultimii cinci ani arată că asocierea azulenului cu ceramidele poate spori hidratarea, reduce asprimea pielii și ameliora mâncărimea, adaugă dr. Malik. Un studiu din 2022 a constatat că această combinație îmbunătățește mare nivelul de hidratare a pielii și calitatea somnului (prin reducerea mâncărimii) la pacienții cu dermatită atopică.

Mai bun decât faimosul cica?

V-ați întrebat vreodată cum se compară cu celălalt ingredient-minune din K-beauty? Ei bine, nu-i chiar așa simplu. La fel ca azulenul, cica (centella asiatica) este un favorit pentru proprietățile sale calmante. Numai că beneficiile sale nu se opresc aici. Cica ajută și la vindecarea rănilor, repararea barierei cutanate și iluminarea tenului, fiind un ingredient de bază în tratarea acneei și hiperpigmentării.

Dr. Chang explică faptul că Cica conține mai mulți compuși bioactivi care ajută la calmarea inflamației, oferă beneficii antioxidante și susțin sinteza colagenului. diferența fundamentală este că cica este un extract botanic integral, în timp ce guaiazulenul este un singur derivat, după cum subliniază Laura Lam-Phaure, chimist cosmetic din Los Angeles. Până la urmă, azulenul nu a demonstrat că stimulează producția de colagen, nu îmbunătățește hiperpigmentarea și nici nu tratează direct acneea.

„Gândiți-vă la azulen ca la un agent antiinflamator țintit”, spune dr. Malik. „Este excelent pentru calmarea imediată, dar nu este la fel de multifuncțional [precum cica].”

Iar aceste diferențe pot fi un avantaj. Dr. Kim menționează că unii dintre pacienții săi se irită de la cica, așa că azulenul devine o alternativă eficientă. Ba chiar, fiola Mamonde Calming Shot Azulene Ampoule, premiată la Allure Korea 2025 Best of Beauty, susține că azulenul calmează pielea mai repede decât cica.

Cum îl integrăm în rutina de îngrijire

Pe lângă utilizarea sa atunci când bariera pielii este deja compromisă, azulenul poate fi folosit și preventiv. Poate ajuta la prevenirea inflamației care însoțește adesea ingrediente puternice, dar potențial iritante, precum retinolul, vitamina C și acizii exfolianți.

„Datorită proprietăților sale calmante, un ser sau o esență care conține azulen este excelentă după curățare pentru a pregăti pielea pentru ingrediente mai active”, recomandă dr. Chang.

Recomandări de produse cu azulen

Chiar dacă multe dintre formulele populare din Coreea nu sunt încă disponibile pe scară largă, există câteva opțiuni excelente. Serul Dr. Althea Aqua Marine Deep Serum are o textură apoasă, se absoarbe în câteva secunde și oferă un aspect luminos, sticlos, fără a provoca erupții. Formula sa fără parfum este infuzată și cu pantenol, niacinamidă și acid hialuronic.

Un alt produs popular este Dear Klairs Midnight Blue Youth Activating Drop. Dr. Kim îl apreciază pentru că „se absoarbe aproape instantaneu” și conține factori de creștere (peptide EFG) pentru reparare pe termen lung. Este alegerea ei de top pentru pacienții cu piele stresată, care doresc „beneficii calmante fără a lăsa reziduuri”.

Dacă preferați o cremă hidratantă, VT Cosmetics PDRN Cream 100 are o textură bogată și reconfortantă. „Tind să o recomand pentru tipurile de piele mai uscată sau când bariera cutanată este compromisă și are nevoie de hrănire suplimentară”, spune dr. Kim. Iar pentru zona ochilor, Then I Met You Snail Mucin Eye Cream combină azulenul cu secreția de melc pentru a oferi o hidratare calmantă pielii delicate.

Dar, să fim serioși, nu există soluții magice. După cum concluzionează dr. Malik, „la fel ca în cazul oricărui altceva, azulenul nu este un ingredient miraculos. Funcționează cel mai bine ca parte a unei rutine complete, mai degrabă decât ca un tratament de sine stătător. Este o adăugire binevenită pentru a ajuta la gestionarea pielii sensibile și reactive.”