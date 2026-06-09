Știi momentele acelea când un brand iconic reușește să te surprindă din nou cu o alegere complet neașteptată? Ei bine, exact asta tocmai s-a întâmplat. Chappell Roan, artista momentului, a fost anunțată oficial ca noua imagine a celebrei campanii MAC Viva Glam.

Sinceră să fiu, dincolo de estetica absolut fabuloasă a noilor produse, miza aici este una uriașă. Vorbim despre o linie de rujuri filantropică ce schimbă vieți, nu doar look-uri. Fiecare nuanță pe care o adaugi în trusa ta de machiaj contribuie la o cauză reală, iar pentru femeia modernă care vrea ca alegerile ei de consum să aibă sens, asta contează enorm. Și da, culorile sunt fix doza de curaj de care aveai nevoie pentru sezonul acesta.

Dacă ești pasionată de makeup, sigur ai măcar un ruj Viva Glam acasă. Inițiativa nu e deloc nouă. De fapt, a adunat peste 545 de milioane de dolari din 1994 și până în prezent. De-a lungul anilor, nume uriașe precum Lady Gaga, Rihanna, Rosalía, Miley Cyrus sau Ariana Grande au pozat pentru această campanie. Iar totul a început cu legendarul RuPaul, prima vedetă care a dat voce proiectului.

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O estetică desprinsă din alte timpuri

Acum, ce ne aduce concret această colaborare, așa cum detaliază Allure într-un material publicat recent. Colecția Chappell Roan Viva Glam vine cu trei nuanțe care te scot instant din anonimat. Avem „UnNatural Red Head” (un vișiniu închis absolut superb), „Roan of Arc” (un balsam-ruj într-o nuanță medie de prună) și „Damnsel” (un gloss roșu-prună transparent, îmbogățit cu sclipici auriu). Iar ambalajul? O nebunie vizuală cu o sabie și o inimă, fix în stilul excentric pe care artista premiată cu Grammy l-a explorat în spectacolele ei.

Pentru imaginile de campanie, Roan a lucrat cot la cot cu makeup artistul ei preferat, Andrew Dahling. El a descris totul ca fiind un proces incredibil de colaborativ, centrat pe o poveste multidimensională a Revoluției Franceze.

„Arhetipurile au ajutat cu adevărat să decidem în ce direcție să mergem. Am învățat că este util să inventezi un personaj și să te joci pornind de la el. M-am gândit cum ar arăta Chappell Roan în timpul Revoluției Franceze, sau într-un film hiperbolic din anii 1940, ca o împărăteasă aristocratică romantică. Cheia pentru conectarea identității ei vizuale a fost utilizarea culorilor și a sclipiciului, un fel de abordare modernă, suprarealistă a lui Chappell Roan asupra acestei ere a machiajului și a referințelor sale.” – Andrew Dahling, Makeup Artist

Cum poți integra look-ul în viața reală

Dar cum porți tu asta? (Un mic pont: nuanța de gloss cu sclipici auriu arată senzațional aplicată doar pe centrul buzelor, peste un ruj nude de zi pentru un efect de volum). În fotografiile oficiale, realizate de celebrii Inez & Vinoodh și regizate de Nicola Formichetti, directorul de creație global MAC, produsele pentru buze sunt vedetele absolute. Artista poartă o combinație curajoasă între rujul UnNatural Red Head și creionul de buze Vino.

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Machiajul ochilor este de-a dreptul dramatic, în tonuri de prună, aur, rubin și turcoaz, completat de gene cu aspect de pene, sprâncene subțiri desenate din creion și bucle roșii în cascadă stilizate de Lacy Redway.

Iar impactul merge mult dincolo de tendințele de beauty. Pe lângă strângerea de fonduri pentru organizații de caritate care susțin egalitatea sexuală, de gen, rasială și de mediu, MAC donează 300.000 de dolari către Midwest Princess Project, organizația non-profit a lui Roan, și organizațiilor partenere LGBTQ+. Prin acest pas, tânăra artistă se alătură unui club exclusivist de vedete care au susținut inițiativa, printre care se numără și Christina Aguilera sau Missy Elliott.

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Colecția Viva Glam semnată de Chappell Roan se lansează oficial pe 11 iunie. Până atunci, rămâne doar să te decizi care dintre cele trei nuanțe curajoase se potrivește cel mai bine cu atitudinea ta din vara aceasta și să fii pregătită pentru momentul în care vor ajunge și în magazinele de la noi.