Când te gândești la recuperarea într-un spital, probabil îți imaginezi odihnă, tratament adecvat și o alimentație care să susțină vindecarea corpului. Probabil te-ai întrebat măcar o dată de ce realitatea din farfurie arată adesea complet diferit. Ei bine, peste ocean, secretarul american pentru Sănătate și Servicii Umane, Robert F. Kennedy Jr., a pornit o adevărată cruciadă împotriva alimentelor ultra-procesate și a băuturilor dulci din meniurile unităților medicale.

Un ultimatum neașteptat pentru instituții

Pe 30 martie, Departamentul de Sănătate și Servicii Umane (HHS) a trimis un memorandum clar către spitale. Instituțiile sunt îndemnate să se alinieze la noile ghiduri dietetice ale Departamentului Agriculturii pentru perioada 2025-2030. Aceste norme nu sunt doar niște simple recomandări pe hârtie, ci trasează direcția pentru anii ce urmează, punând un accent major pe limitarea alimentelor pline de zahăr și a celor ultra-procesate.

RFK Jr. A explicat luna trecută, într-o conferință de presă, că agenția vrea ca spitalele să își „alinieze achizițiile lor de alimente la ghidurile dietetice pentru a se bucura în continuare de eligibilitatea pentru plățile Medicaid și Medicare”.

„Nu ar trebui să le dăm … oamenilor care sunt bolnavi Jell-O și Cheerios și pui de cauciuc și băuturi cu zahăr”, a adăugat oficialul în discursul său.

Lucrurile sună destul de serios, nu-i așa?

Teatru politic sau o schimbare reală

Iar aici intervine partea complicată a poveștii. Deși oficialii au amenințat că vor reține milioane de dolari din finanțarea federală crucială pentru facilitățile de sănătate care încalcă aceste reguli, experții din domeniu sunt sceptici cu privire la modul în care o astfel de măsură ar putea fi pusă în practică.

Într-o analiză publicată recent de Independent, se arată că mecanismul real de aplicare a acestor sancțiuni rămâne complet neclar pentru moment.

Nutriționistul și cercetătorul Kevin Klatt a declarat franc: „Cea mai mare parte din toate acestea este teatru politic. HHS nu are puterea de a face prea multe”.

Și Andrew Nixon, purtătorul de cuvânt al HHS, pare să confirme această perspectivă mai temperată. Acesta a explicat că noua îndrumare „nu stabilește noi mandate, nu schimbă Condițiile de Participare la Medicare și nu creează noi penalități pentru spitale sau aziluri de bătrâni”.

Ba chiar a ținut să precizeze un detaliu tehnic important pentru funcționarea sistemului medical, spunând că „nu există modificări ale proceselor de aplicare, de inspecție sau de acreditare asociate cu aceste îndrumări”.

Războiul declarațiilor în mediul online

Dar povestea nu se oprește la simple memorandumuri birocratice (care, pe bune acum, rareori captează cu adevărat atenția publicului). Calley Means, unul dintre consilierii de top ai lui Kennedy, a dus lupta direct pe rețelele sociale la începutul acestei luni. E drept că abordarea sa a fost una neobișnuită, cerând membrilor publicului să raporteze spitalele care servesc băuturi cu zahăr.

Postarea sa a inclus chiar și un link către site-ul Centrelor pentru Servicii Medicare și Medicaid (CMS), unde utilizatorii pot depune plângeri oficiale despre facilitățile de asistență medicală pe care le vizitează.

„Dacă un spital servește pacienților băuturi cu zahăr, aceștia nu respectă standardele guvernamentale și își pun în pericol rambursările”, a scris Means pe 1 aprilie.

Apoi a lansat un apel direct către cetățeni: „Dacă vedeți că pacienților li se servesc băuturi cu zahăr, vă rugăm să postați informațiile mai jos sau să anunțați CMS”.

Tensiuni interne și clarificări oficiale

Situația a escaladat vizibil pe 17 aprilie, când același consilier a distribuit o nouă postare pe platforma X, atacând direct tabăra politică adversă. Până la urmă, orice discuție despre sănătate ajunge inevitabil să fie politizată.

„Este foarte trist că Sindromul de Deranjament Trump îi determină pe democrați să apere importanța medicală a servirii în masă de sucuri și mâncare nedorită pacienților americani, dintre care 94 la sută prezintă semne de disfuncție metabolică”, a notat el cu vehemență.

Numai că propriul departament a ales să se distanțeze de aceste inițiative de tip justițiar online. Același Andrew Nixon a minimalizat postarea consilierului, precizând cât se poate de clar că „referințele la site-uri web externe sau linii telefonice de urgență nu au legătură cu aceste îndrumări și nu reflectă politica HHS sau CMS”.