O asistentă medicală creștină a primit despăgubiri de 100.000 de lire sterline de la un trust NHS după ce a fost discriminată din cauza convingerilor sale religioase și a opiniilor critice față de ideologia de gen. Amy Gallagher a dat în judecată Portman Clinic, parte a Tavistock and Portman NHS Foundation Trust, pentru hărțuire și victimizare, iar acum a avut câștig de cauză.

Un curs de „reeducare” obligatoriu

Conflictul a pornit de la refuzul ei de a accepta că sexul biologic nu este imuabil. Mai mult, ea și-a exprimat îngrijorarea că unii copii care ar putea fi gay sau neurodivergenți sunt încurajați spre o tranziție socială fără dovezi clinice solide. Drept răspuns, a fost obligată să participe la un curs de „reeducare” de trei zile despre diversitate și incluziune.

Dar cum s-a ajuns aici, mai exact? Gallagher, care se pregătea să devină psihoterapeut medico-legal, a susținut că a fost tratată ca o amenințare ideologică doar pentru că a pus la îndoială abordarea clinicii. „M-am temut că voi pierde o carieră pe care o iubesc și pentru care am muncit atât de mult, doar pentru că am susținut ceea ce este adevărat și corect,” a declarat ea.

Recomandari Autoritățile din Florida caută un adolescent de 15 ani dispărut

Ea a adăugat: „Am fost crescută să tratez pe toată lumea cu dragoste și compasiune, indiferent de cine sunt, dar nu pot să mint și să spun lucruri în care nu cred.”

Cultura fricii din sistemul medical

Cazul ei a fost susținut de Christian Legal Centre, o organizație care a descris-o pe asistentă drept o „eroină”. Andrea Williams, directorul executiv al centrului, a fost tranșantă. „Amy este o eroină. A fost o asistentă curajoasă care a văzut ce se întâmplă și a refuzat să tacă,” a afirmat Williams. Hai să vedem, totuși, ce se ascunde în spatele acestor cuvinte.

Potrivit acesteia, situația expune o problemă mult mai adâncă în sistemul medical britanic. „Cazul ei expune cultura fricii din cadrul NHS, unde profesioniștii sunt intimidați să nu pună întrebări sau să ridice obiecții de conștiință la ideologia trans,” a continuat ea. Iar acuzațiile nu se opresc aici. „Suntem încântați că Tavistock a fost forțat să recunoască că au discriminat-o pe Amy.”

Recomandari Google îți cere datele – cele 2 opțiuni principale pe care le ai când navighezi

Reacția oficială a spitalului

Confruntat cu procesul, Tavistock and Portman NHS Foundation Trust a decis să ajungă la o înțelegere. Reprezentanții trustului au oferit o declarație scurtă, dar care spune multe.

„Suntem încântați că am reușit să ajungem la un acord cu doamna Gallagher pentru a pune capăt acestui litigiu,” se arată în comunicatul oficial. Mai mult, trustul a recunoscut public dreptul asistentei la propriile convingeri. „Trustul recunoaște dreptul doamnei Gallagher la convingerile sale și regretă suferința pe care a experimentat-o în timpul acestei perioade dificile.”

Convingeri versus carieră

Pentru Amy Gallagher, victoria înseamnă mai mult decât o sumă de bani. E drept că suma este considerabilă, dar miza a fost, de fapt, cariera ei la Portman Clinic (o clinică specializată în psihoterapie medico-legală). „Sunt încântată că am reușit să soluționăm acest caz și, în cele din urmă, să-mi curăț numele. A fost o perioadă incredibil de stresantă pentru mine și familia mea,” a mărturisit asistenta.

Recomandari Ce se întâmplă cu datele tale când dai Accept pe Google. Detaliile pe care nu le citește nimeni

Cuvintele ei sunt clare.

Și totuși, a fost la un pas să piardă totul. Victoria ei stabilește un precedent important pentru alți profesioniști din domeniul medical care ar putea avea îngrijorări similare. Mesajul ei final este un avertisment pentru întregul sistem. „Nicio asistentă sau profesionist medical nu ar trebui să se teamă să-și piardă locul de muncă pentru că și-a exprimat îngrijorări bazate pe dovezi cu privire la siguranța pacienților,” a concluzionat ea.