Asics extinde colecția Hypersync cu două noi variante de culoare, White/Pure Silver și Oyster White/Ivory. Modelul, care a avut deja un succes uriaș în martie cu primele două stiluri aproape epuizate, vine cu un preț de 110 dolari și o promisiune aparte: să te ajute să fii mai prezent.

Inspirat din atletism și wrestling

La prima vedere, ai zice că e un sneaker complet nou. Și, e drept că, modelul în sine este nou-nouț. Numai că inspirația sa vine direct din arhivele Asics, combinând elemente din încălțămintea de wrestling și cea de atletism pentru a crea un design cu profil redus, perfect pentru trendurile actuale.

Partea superioară sintetică și elegantă este preluată de la pantoful de atletism Hyperpower. Iar talpa? Aceasta își are originile în modelul Snapdown, un pantof de wrestling încă produs de Asics, recunoscut pentru capsulele sale circulare ce oferă aderență.

Conexiune cu prezentul

Dincolo de design, miza acestui model este alta. Compania japoneză de echipament sportiv spune că noul pantof este menit să ajute purtătorii să se „conecteze mai strâns cu mediile înconjurătoare și să experimenteze momentul prezent”.

Cum vine asta, mai exact? Pentru a asigura confortul într-un pantof cu o amortizare altfel minimă, Asics a adăugat un branț OrthoLite X-40 (o tehnologie cunoscută pentru confort) și o cupă de călcâi tot de la OrthoLite, transformând o siluetă minimalistă într-una funcțională.

Un trend în plină ascensiune

Încălțămintea care promovează starea de prezență pare să fie un trend important la începutul anului 2026 și se pare că va continua pe tot parcursul anului. Nu e doar Asics pe felia asta. Cel mai mare exemplu de până acum îl reprezintă Nike, cu modelele sale Mind 001 și Mind 002, ambele epuizându-se rapid, dar programate pentru noi lansări pe parcursul anului.

Și colaborarea lui Pharrell Williams cu Adidas, câștigătoare a premiului „Pantoful Anului”, va adăuga în curând pe piață un sneaker cu talpă similar de plată. Este vorba despre modelul Virginia Vario Flat Earther, care va fi lansat pe 11 aprilie.

Preț și disponibilitate

Gata cu vorba, hai să vedem detaliile concrete.

Modelul unisex Asics Hypersync este disponibil de acum.

Variantele de culoare White/Pure Silver și Oyster White/Ivory pot fi găsite pe asics.com și la anumiți retaileri Asics Sportstyle, fiecare pereche costând 110 dolari.