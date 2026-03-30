Armin Nicoară și Claudia Puican, unul dintre cele mai cunoscute cupluri din showbiz, au decis să semneze un contract prenupțial înainte de a-și uni destinele. Motivul? O abordare pragmatică a finanțelor, pentru a evita orice complicație în cazul unei eventuale despărțiri, mai ales că cei doi au devenit recent și părinții unui băiețel.

Banii separat, o decizie asumată

Decizia a venit chiar de la Armin, care a considerat că este cea mai bună variantă pentru liniștea amândurora pe termen lung. El a fost cel care a insistat pentru acest pas, făcut înainte de nuntă.

„Mi-am dorit să avem banii separat, de aceea și când am făcut nunta, când am mers la biserică, am făcut un contract prenupțial”, a explicat artistul.

La rândul ei, Claudia Puican a subliniat că miza nu este averea personală, ci viitorul copilului lor. „Tot ceea ce o să facem va rămâne copiilor, adică nu îmi va rămâne mie”, a completat ea, arătând că înțelegerea este menită să protejeze familia.

Ce se întâmplă în caz de divorț

Iar lucrurile sunt clare. V-ați întrebat cum ar arăta o împărțire a bunurilor? Ei bine, se pare că nu ar exista una, pentru că totul a fost stabilit de la bun început.

„Dacă se întâmplă să ne despărțim, să nu fie nicio problemă. Eu am partea mea de bani, ce am făcut, tot ce am acolo, nu avem nimic de împărțit”, a adăugat Armin Nicoară.

Lună de miere petrecută… separat

Pragmatismul cuplului s-a văzut nu doar în acte.

Ci și în organizarea lunii de miere.

După o nuntă fabuloasă, cu peste 1000 de invitați, cei doi artiști au ajuns să petreacă primele vacanțe de după căsătorie în destinații diferite. Cum vine asta, mai exact?

Dubai pentru ea, Punta Cana pentru el

Dar programul încărcat al lui Armin a dictat planurile. Din cauza unor angajamente profesionale, el nu a putut pleca imediat după nuntă, așa că au găsit o soluție mai puțin obișnuită.

„Claudia o să plece în Dubai, doar ea cu copilul și bona, eu nu reușesc, că am câteva filmări. Pe 9 decembrie o să plec eu în Punta Cana, cu nașa specială Stana Stepănescu, cu Irina Birou. Ăsta ne e programul. Nu reușim să plecăm amândoi”, spunea Armin la acea vreme.

Artistul a explicat că soția sa nu a mai vrut să aștepte și a ales să plece la căldură, în apartamentul pe care îl dețin în Dubai (o destinație unde se simt ca acasă), în timp ce el i s-a alăturat ulterior unui grup de prieteni pentru o vacanță exotică. „Claudia a zis că nu mai stă după mine, că se duce acolo. Noi avem un apartament în Dubai, ne simțim acolo ca acasă. I-am zis să se ducă să se relaxeze, să meargă la căldură, iar ea în Punta Cana nu mai vine, că a zis că e drumul foarte lung. Nu lăsăm nici copilul singur acasă și, atunci, a zis Stana Stepănescu să merg eu cu ele și niște prieteni. Vom sta 7 zile. Avem o lună de miere separată. Momentan nu am planificat nimic împreună”, a povestit Armin.