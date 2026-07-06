O sticlă de apă uitată în mașină sau ținută în bătaia soarelui nu e doar neplăcută de băut. Când PET-ul stă ore întregi la căldură, plasticul se poate degrada, iar în apă pot migra substanțe chimice. Dacă sticla a fost deja desfăcută, apare și un alt risc: bacteriile din salivă se pot înmulți rapid.

Față de o sticlă păstrată corect, într-un loc uscat, răcoros și ferit de lumină, una lăsată în soare sau într-o mașină parcată ajunge în condiții mult mai agresive. În zilele cu peste 35 de grade Celsius, temperatura sticlei poate urca mult peste cea a aerului de afară, mai ales și în frigiderele cu uși de sticlă, unde se poate crea un efect de seră intern.

Pentru tine, diferența se vede simplu: apa care pare banală la raft sau pe bancheta din spate poate să nu mai fie o alegere bună pentru familie. Riscul contează și mai mult dacă ai copii, persoane vârstnice acasă sau pe cineva cu probleme de sănătate. Acolo, o contaminare chimică sau microbiologică nu mai e un detaliu pe care să-l ignori.

Semnele care ar trebui să te facă să lași sticla din mână

Primul lucru la care merită să te uiți este ambalajul. O sticlă umflată, cu fundul bombat sau care nu mai stă drept arată că a trecut prin temperaturi care i-au afectat forma. Nu e genul de produs pe care să-l pui în coș doar pentru că „e doar apă”.

Și condensul din partea de sus a unei sticle închise este un semn de alarmă. La fel, dacă apa are miros schimbat sau gust de plastic, stătut ori chimic. Datele publicate arată că expunerea prelungită la temperaturi înalte poate crește migrarea unor compuși din PET, inclusiv urme de antimoniu și aldehide, în funcție de tipul sticlei, de temperatură și de durata expunerii.

Dacă vezi unul dintre aceste semne, soluția practică e foarte simplă: nu cumpăra sticla și nu o consuma. Pierzi mai puțin dacă renunți la o apă decât dacă încerci să „nu faci risipă” cu un produs care ridică semne de întrebare.

Sticla desfăcută și lăsată la cald e mai riscantă decât pare

Aici apare problema pe care mulți o ignorăm, mai ales vara: bei puțin, pui sticla lângă tine în mașină, la birou sau în cărucior și revii la ea mai târziu. Dacă sticla a fost desfăcută și stă la căldură, bacteriile din salivă se pot înmulți rapid, iar apa se poate contamina microbiologic.

Iar riscul crește semnificativ tocmai în situațiile cele mai comune, când e foarte cald afară. Asta contează mai ales pentru copii, vârstnici și persoane cu probleme de sănătate. Pentru ei, o sticlă începută și uitată în soare nu ar trebui păstrată „și pentru mai târziu”.

Din informațiile disponibile până acum, nu apare un interval clar de timp care să spună cât este sigură apa într-o sticlă desfăcută la temperaturi normale față de temperaturi ridicate. Ce poți face însă imediat este să nu lași sticla începută în căldură și să nu o refolosești după ce a stat ore întregi în soare.

De unde cumperi apa contează, nu doar ce marcă alegi

Specialiștii recomandă cumpărarea apei din magazine climatizate. Pare un detaliu mic, dar nu e. Dacă sticlele stau în spații răcoroase, ferite de lumină, PET-ul rămâne stabil în condiții normale. Când sticlele zac în soare sau în locuri foarte calde, povestea se schimbă.

Potrivit Libertatea, verificarea sticlei înainte de achiziție ar trebui să includă patru lucruri clare: ambalaj intact, capac sigilat, sticlă nedeformată, apă limpede și fără miros. E un filtru simplu, pe care îl poți face în câteva secunde, chiar și când te grăbești.

Și da, merită să fii puțin mai atentă vara. O apă ținută corect la raft și una expusă nepotrivit pot arăta asemănător de la distanță, dar diferența se vede la detalii. Uită-te la formă, la limpezime, la capac și, dacă ai deschis deja sticla, la miros și gust.

Ce nu știm încă și cum te protejezi fără să intri în panică

Informațiile publicate până acum arată riscul de migrare a urmelor de antimoniu și aldehide și riscul de contaminare microbiologică, dar nu oferă efectele exacte pe termen lung ale consumului acestor urme. Nici nu indică tipuri specifice de PET sau mărci de apă mai rezistente la degradarea termică.

Nici despre alternative mai sigure pentru consumul pe termen lung în condiții de căldură nu apar detalii aici. Așa că regula utilă rămâne una foarte practică: tratează ambalajul și felul în care a fost păstrată sticla ca parte din produs, nu ca pe un amănunt.

Dacă vrei varianta cea mai sigură în zilele foarte calde, cumpără apă din magazine climatizate, verifică sticla înainte să plătești și nu bea dintr-o sticlă deja desfăcută care a stat la soare sau într-o mașină parcată. Semnele de alarmă sunt clare: sticlă deformată, condens în partea de sus, gust sau miros schimbat.