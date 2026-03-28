V-ați întrebat vreodată dacă faceți bine când alegeți un pahar cu gheață în loc de un ceai fierbinte? Dezbaterea pare nesfârșită, însă răspunsul este, la prima vedere, surprinzător de simplu. Până la urmă, hidratarea este cheia, nu neapărat temperatura apei pe care o bem.

Lucy Yu, dietetician clinician la Keck Medicine din cadrul USC, tranșează disputa. Ea susține că ambele variante sunt la fel de eficiente pentru a ne menține hidratați pe parcursul zilei.

Contează, până la urmă, temperatura?

Răspunsul scurt este nu. Nu trebuie să alegi o tabără. „Atât apa caldă, cât și cea rece sunt benefice pentru a te ajuta să menții [hidratarea zilnică], ceea ce este mai important decât temperatura în sine”, explică Lucy Yu. Așadar, nu există o variantă superioară celeilalte din punct de vedere al hidratării.

Totul se reduce la preferințe personale și la context. „Poți bea atât apă caldă, cât și rece în timpul zilei, în funcție de preferințele tale sau de băuturile alese”, adaugă specialista. important este să bei apă, punct.

Când este recomandată apa caldă

Deși alegerea ține de gust, există momente când apa caldă poate fi mai utilă. Yu spune că un pahar cu apă caldă poate ameliora simptomele de boală sau disconfortul digestiv. Și, clar, te ajută să te încălzești atunci când ți-e frig (mai ales în sezonul rece).

Alți experți au enumerat beneficii precum îmbunătățirea sănătății intestinale, eliminarea toxinelor și calmarea stresului mental. Numai că trebuie să fim atenți. Persoanele cu un stomac sensibil ar trebui să fie precaute, deoarece apa fierbinte poate elibera prematur sucul gastric, cauzând și mai multe probleme digestive. Iar cei cu afte bucale sau leziuni la nivelul gurii ar trebui să evite orice băutură fierbinte, pentru că nu face decât să accentueze durerea.

Beneficiile neașteptate ale apei reci

Dar apa rece? Când e bună? Dieteticianul o recomandă în special pentru a te răcori după un antrenament sau orice activitate care ți-a crescut temperatura corpului. Este perfectă și pentru a te revigora într-un mediu călduros.

Studiile au arătat că sportivii sau oricine face efort fizic la temperaturi ridicate se pot simți mai concentrați datorită stimulului rece pe care îl oferă apa. Ba chiar oferă un ușor efect de alertă. E drept că există și aici avertismente. Persoanele cu dinți sensibili sau cu un stomac delicat ar trebui să stea departe de apa foarte rece, deoarece poate declanșa disconfort.

Există o limită zilnică?

Aici lucrurile sunt simple.

Nu există o limită zilnică nici pentru apa caldă, nici pentru cea rece, atâta timp cât te simți confortabil consumând-o. Indiferent de ce alegi, cel mai important este să consumi lichide pe parcursul întregii zile pentru a rămâne hidratat. Iar dacă ești paralizat de indecizie, alege varianta de mijloc: apa la temperatura camerei.