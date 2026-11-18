Un studiu publicat la 9 noiembrie 2026 în Nature Medicine a găsit că antrenamentul cu greutăți a crescut forța adulților de 50-70 de ani care luau tirzepatidă pentru slăbit. Exercițiile au redus cu 1,09 kg pierderea de țesut moale slab, care include mușchii, dar nu îi măsoară separat.

Rezultatul nu înseamnă că exercițiile au oprit pierderea de țesut. În cele 40 de săptămâni ale studiului, participanții care au făcut antrenament au slăbit în medie 22,28 kg, iar cei care au luat doar medicamentul, 22,61 kg.

Au participat 120 de persoane care primeau tirzepatidă, substanța din Zepbound și Mounjaro, medicamente produse de Eli Lilly. Cercetătorii au împărțit participanții în două grupuri: 61 au continuat fără antrenamentul studiat, iar 59 au făcut exerciții cu greutăți. Dintre toți participanții, 111 au încheiat studiul, care a fost evaluat de alți cercetători înainte de publicare și înregistrat înainte de începere.

Cât țesut au pierdut cele două grupuri

Țesutul moale slab a scăzut în medie cu 4,67 kg în grupul care a luat doar tirzepatidă și cu 3,57 kg în grupul care a făcut și exerciții. La nivelul brațelor și picioarelor, scăderea a fost de 3,55 kg, respectiv 2,92 kg.

Cercetătorii au măsurat acest țesut printr-o scanare a corpului, numită DXA, la început și după 8, 16, 24, 32 și 40 de săptămâni. Măsura cuprinde și alte țesuturi în afară de mușchi; studiul nu a urmărit repetat prin RMN volumul mușchilor.

Cât a crescut forța după antrenament

Grupul cu exerciții a făcut trei ședințe supravegheate pe săptămână, fiecare de câte o oră. Greutățile și efortul au crescut treptat. Forța a fost verificată prin greutatea maximă ridicată o singură dată la fiecare dintre cele trei exerciții:

La împins din culcat, rezultatul a crescut cu 4,68 kg în grupul cu exerciții și a scăzut cu 4,09 kg în cel fără antrenament.

La trasul unei bare spre piept, a crescut cu 8,58 kg și, respectiv, a scăzut cu 4,42 kg.

La întinsul piciorului la aparat, a crescut cu 5,88 kg și, respectiv, a scăzut cu 4,42 kg.

Așadar, cele două grupuri au slăbit aproape la fel, dar au încheiat studiul cu rezultate diferite la testele de forță. Aceste rezultate provin dintr-un program supravegheat, nu din ședințe făcute fără îndrumare.

Pentru cine nu există încă un răspuns

Studiul a inclus bărbați și femei care trecuseră de menopauză, cu vârste între 50 și 70 de ani și cu exces de greutate. Persoanele cu diabet sau boli cardiovasculare și cele care mai folosiseră tratamente din aceeași familie nu au fost incluse. Cercetarea s-a făcut într-un singur centru, a urmărit doar tirzepatida și nu a comparat-o cu alte medicamente pentru slăbit.

O recomandare comună publicată în iunie 2025 de organizații medicale susține antrenamentul de forță împreună cu o alimentație adecvată în timpul tratamentelor de acest tip și recomandă evaluarea problemelor digestive și a stării de nutriție. Fișa americană a Zepbound recomandă folosirea medicamentului împreună cu o dietă hipocalorică și mai multă activitate fizică. Potrivit autorilor, mai multe proteine în alimentație nu sunt, probabil, suficiente fără antrenament structurat. Ei cer și cercetări despre efectele asupra capacității de mișcare la persoanele mai tinere.

Ce discuți cu medicul dacă iei tirzepatidă