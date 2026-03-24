Andreea Popescu și Rareș Cojoc au decis să pună capăt căsniciei după mai bine de un deceniu de relație. Cei doi au ales calea cea mai simplă și decentă, un divorț amiabil în fața notarului, nu în instanță. Iar decizia lor pare definitivă, deși legal mai au la dispoziție 30 de zile să se răzgândească.

Divorț amiabil, fără scandal

Departe de ochii publicului și fără scandal, Andreea și Rareș au ales să se despartă în condiții civilizate. Au mers la notar, chiar dacă la mijloc sunt trei copii și o avere considerabilă. Se pare că au vrut să păstreze discreția mai ales de dragul celor mici.

Cum vine asta cu înțelegerea verbală? Se pare că cei doi au stabilit o custodie comună, cu un program flexibil, iar discuțiile despre pensia alimentară s-au purtat tot pe cale amiabilă. au decis să se înțeleagă ca doi oameni maturi. Dar ce se întâmplă cu averea?

Contractul prenupțial, cheia partajului

Aici lucrurile stau destul de simplu. Partajul este deja stabilit, pentru că cei doi aveau un contract prenupțial încă de la începutul căsniciei. Averea familiei lui Rareș Cojoc a fost astfel protejată, iar Andreea a fost de acord cu acest lucru de la bun început, considerându-l chiar o dovadă de iubire.

Într-o declarație mai veche, vedeta explica de ce a acceptat fără să ezite acest contract.

„Așa a trebuit. El vine dintr-o familie foarte bună. Din punctul meu de vedere, a fost ceva corect, nici nu am ezitat, am zis din prima da. Am fost de acord, pentru ca, în cazul în care, Doamne ferește, s-ar fi întâmplat ceva, să beneficiez de munca socrilor mei, despre asta era vorba. Ce se întâmplă în timpul căsătoriei e altceva, dar a fost o dovadă de iubire, am zis că da, ok, pentru că nu mă căsătoresc dintr-un considerent. Nu m-a deranjat absolut deloc”, declara Andreea Popescu la Antena Stars.

Zvonuri de infidelitate și noi relații

Numai că, dincolo de aparența unei despărțiri civilizate, au apărut rapid și acuzații de infidelitate. Nu de puține ori, bruneta a vorbit public despre nefericirea din căsnicie, lăsând să se înțeleagă că se simte singură și că soțul ei petrece prea mult timp cu partenera lui de dans.

Imediat după anunțul divorțului, Andreea a fost asociată cu Dan Alexa (fostul fotbalist și actual antrenor), despre care s-a scris că ar fi fost bărbatul în brațele căruia și-a găsit alinarea. E drept că niciunul dintre cei implicați nu a făcut declarații oficiale pe acest subiect.

În ciuda zvonurilor, Andreea și Rareș au transmis că vor rămâne discreți. Au subliniat că se vor ocupa în continuare de cei trei copii și vor păstra o relație apropiată de dragul lor.