Ana Maria Barnoschi, fosta asistentă de la emisiunea „Roata Norocului”, a lămurit misterul plecării sale de la Kanal D. Contrar speculațiilor, vedeta a explicat că nu a fost vorba de niciun conflict, ci de o decizie luată de comun acord. Pur și simplu, contractul a ajuns la final.

Nici eu n-am plecat, nici ei nu m-au dat afară

După o colaborare de lungă durată cu postul de televiziune, mulți s-au întrebat ce s-a întâmplat, pe bune, în spatele ușilor închise. Iar răspunsul este surprinzător de simplu și lipsit de dramă. Vedeta a pus capăt zvonurilor cu o declarație directă.

„Mi se terminase contractul și nu l-am mai reînnoit. Și aia a fost. Deci nici eu n-am plecat, nici ei nu m-au dat afară”, a declarat vedeta zâmbitoare. Ea a subliniat că televiziunea rămâne marea ei pasiune, însă va reveni pe micile ecrane doar dacă va găsi un proiect care să o reprezinte cu adevărat, la fel cum a fost emisiunea care a consacrat-o.

Cum și-a cunoscut soțul pe Instagram

Dincolo de viața profesională, Ana Maria trăiește o frumoasă poveste de dragoste. Este căsătorită și va sărbători doi ani de la nuntă în 2026. Dar v-ați întrebat vreodată cum a început totul?

Povestea lor a început în mediul online, mai exact pe Instagram, acum aproximativ cinci ani. A pornit de la simple conversații, care s-au transformat în întâlniri și, în cele din urmă, în jurăminte rostite în fața altarului. „Ne cunoaștem de mult timp, dar am început să vorbim acum aproximativ cinci ani. Mi-a scris pe Instagram și de acolo lucrurile au… decurs natural”, a povestit ea cu emoție.

Când vine vorba de ce o atrage la partenerul ei, Ana Maria nu stă pe gânduri. „Îl iubesc pe el așa cum e, cu totul. Este o persoană foarte veselă, jovială, glumeață, sufletistă, are un suflet foarte mare, îi place să ajute oamenii din jur și să fie lângă ei”, a explicat ea.

Planuri mari pentru 2026

Și totuși, ce urmează pentru Ana Maria Barnoschi? E drept că acum se concentrează pe proiectele din online, dar visul de a reveni în televiziune nu a dispărut. Numai că așteaptă formatul potrivit, unul care să-i reflecte personalitatea. Până atunci, are obiective clare și bine stabilite.

„Mi-aș dori să reușim să ne mutăm la casă până la finalul anului 2026, așa ca un plan mai mare, ca un proiect mai mare pe care mi-l doresc. Îmi doresc să cresc pe zona de online, să evoluez, să învăț lucruri noi. Și, bineînțeles, vreau să călătoresc mai mult, să vizitez tot felul de locuri”, a mai spus ea.

Un plan ambițios.

Mutarea la casă (un vis pe care îl au mulți tineri la început de drum) pare să fie prioritatea numărul unu pe plan personal pentru vedetă și soțul ei.