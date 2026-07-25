Alice Peneacă și Dragoș Caliminte au avut cununia religioasă sâmbătă, 25 iulie. Petrecerea a fost mare. Aproximativ 200 de invitați. Un contrast puternic față de cununia civilă, care a avut loc la începutul lunii iulie într-un cadru restrâns.

Schimbarea s-a văzut imediat și în ținuta miresei. La Constanța, pentru cununia civilă, Alice Peneacă a ales un costum din două piese. A purtat fustă și sacou, pălărie și un buchet de cale negre. La ceremonia religioasă a trecut la o rochie albă ca de basm, cu corset, mâneci din dantelă, trenă amplă și voal lung.

Vrei idei de nuntă fără să repeți aceeași formulă? Uite partea utilă. Alice Peneacă a mers pe două direcții foarte diferite la doar câteva săptămâni distanță. O variantă civilă, clară și elegantă. Apoi o apariție clasic romantică pentru biserică și petrecere. Două momente diferite, două ținute diferite.

La cununia religioasă, buchetul a fost din crini albi. Dragoș Caliminte a purtat sacou alb, pantaloni negri și papion. Petrecerea a continuat tot în aer liber. A fost însă la o scară mult mai mare decât la începutul lunii, când ceremonia civilă a fost urmată de o petrecere restrânsă.

De ce atrage atenția această abordare? Pentru că oferă o soluție clară. Un costum cu fustă și sacou funcționează perfect pentru un eveniment mic. O rochie cu corset, dantelă, trenă și voal lung schimbă complet registrul pentru o ceremonie religioasă cu mulți invitați. După cum relatează Cancan, exact această trecere de stil a fost în centrul apariției miresei.

Transformarea spectaculoasă a ținutei miresei

Dacă îți place ideea unei nunți împărțite în etape, sistemul e simplu. Păstrezi pentru cununia civilă o ținută mai puțin convențională. Așa a făcut Alice Peneacă la Constanța, cu costumul din două piese, pălărie și cale negre. La ceremonia religioasă, ridici miza vizuală cu elemente clasice: alb integral, corset, dantelă, trenă și voal lung.

Două evenimente, două stiluri distincte

Rezultatul se vede imediat. Cele două apariții nu se suprapun și nici nu par repetate. Fiecare moment are propria personalitate. Un pont bun dacă vrei să marchezi distinct etapele nunții tale, începute la începutul lunii iulie și continuate sâmbătă, 25 iulie.

Petrecerea de după cununia religioasă a fost organizată în aer liber. A adunat aproximativ 200 de invitați. Buchetul miresei la cununia civilă a fost, în contrast, din cale negre.